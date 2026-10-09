Cinco plantas frutales con flores hermosas que puede cultivar en casa

Cuando pensamos en árboles y plantas frutales, solemos imaginar sus cosechas: frutos jugosos, colores intensos y sabores que cambian según la especie. Pero antes de que aparezca la fruta, muchas de estas plantas sorprenden con flores de formas, colores y estructuras que también merecen un lugar en el jardín. Algunas atraen polinizadores, otras destacan por sus pétalos llamativos y varias combinan su valor ornamental con la posibilidad de cosechar en casa.

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Le contamos sobre cinco frutales cuyas flores pueden sorprenderlo y que demuestran que un jardín también puede ser un espacio para disfrutar de la floración, atraer fauna y cultivar alimentos.

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Flor del maracuyá

Las pasifloras (Passiflora) son conocidas por sus frutos, como el maracuyá, la granadilla y la curuba, pero sus flores también llaman la atención por sus formas, colores y estructuras. Aunque muchas personas las relacionan principalmente con la producción de frutas, varias especies tienen valor ornamental y pueden sorprender por la complejidad de sus flores.

Uno de sus rasgos más particulares es la corona de filamentos que rodea el centro de la flor y crea una especie de halo de colores. En el centro sobresalen cinco estambres, donde se produce el polen, y tres estigmas, que hacen parte del órgano reproductor femenino. A esto se suman los pétalos y sépalos, que pueden presentar diferentes tonalidades y patrones según la especie. Esta combinación de formas hace que muchas pasifloras se destaquen como plantas ornamentales, además de producir frutos comestibles.

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Sus flores también cumplen una función importante en los ecosistemas, pues atraen polinizadores como abejas, mariposas, aves y murciélagos, según las características de cada especie.

Flor de lulo

La planta de lulo (Solanum quitoense) también puede encontrar un lugar en el jardín, no solo por sus frutos, sino por sus flores de pétalos blancos y morados, con un centro amarillo y verde. Este contraste de colores, sumado a la forma de sus flores, le da un atractivo ornamental que puede complementar otros cultivos y plantas decorativas.

Las flores crecen agrupadas y pueden reunir hasta 30 unidades. Cada una tiene cinco pétalos y cinco sépalos, además de órganos reproductores masculinos y femeninos. Su función es esencial para la formación de los frutos: mediante la polinización, en la que participan el viento y los insectos, comienza el proceso que da origen al lulo. Así, cultivar esta especie permite disfrutar tanto de sus flores como de sus frutos comestibles.

Flor de la feijoa

Si busca un árbol bonito para su jardín que, además de dar frutos, produzca flores llamativas, la feijoa (Acca sellowiana) puede ser una opción. Sus flores tienen cuatro pétalos carnosos, blancos por fuera y rojizos por dentro, y un conjunto de estambres rojos que sobresalen en el centro. El contraste de colores las convierte en un atractivo ornamental y, al mismo tiempo, sus flores ofrecen alimento para aves e insectos que visitan el jardín.

Originaria de Suramérica, la feijoa pertenece a la familia Myrtaceae y puede alcanzar hasta cinco metros de altura. Sus hojas, de textura firme y con el envés verde claro o plateado, también contribuyen a su apariencia decorativa. Además de embellecer el jardín, este árbol produce frutos comestibles, por lo que permite combinar el valor ornamental con el aprovechamiento de la cosecha y el aporte de alimento para la fauna.

Tomate de árbol

El tomate de árbol (Solanum betaceum) no solo es conocido por sus frutos: también produce flores pequeñas que pueden pasar inadvertidas entre sus grandes hojas, pero que tienen su propio atractivo. Son de color blanco con tonos rosados, cuentan con cinco pétalos y cinco estambres amarillos, y crecen en pequeños grupos en los extremos de las ramas. Esta combinación de colores y su disposición hacen parte del ciclo de una planta que, además de cultivarse por sus frutos, puede aportar variedad a un jardín.

Originario de los Andes suramericanos, el tomate de árbol puede alcanzar entre tres y cuatro metros de altura y desarrollar un follaje verde oscuro. Sus flores dan paso a frutos ovalados que, al madurar, adquieren tonos rojos o anaranjados. Su pulpa jugosa y de sabor entre dulce y ácido se consume fresca o se utiliza en jugos, dulces y postres. Así, esta especie combina el interés de sus flores con la posibilidad de cosechar frutos en casa.

Flor de durazno

Si busca un árbol frutal que también aporte color al jardín, el durazno (Prunus persica) puede ser una buena opción. Durante la floración, su copa se cubre de flores rosadas, blancas o rojizas, según la variedad. Cada flor tiene cinco pétalos redondeados y delicados, y puede aparecer solitaria o agrupada con otras. Además de su valor ornamental, es una especie melífera, por lo que sus flores ofrecen recursos a insectos polinizadores como las abejas.

Originario de China, el durazno pertenece a la familia Rosaceae y puede alcanzar unos cinco metros de altura. Sus flores aparecen antes de que broten las hojas y marcan el inicio del ciclo reproductivo del árbol. La mayoría de las variedades son autofértiles, aunque los insectos pueden contribuir a la polinización. Después de la floración se desarrolla el fruto, de pulpa jugosa y carnosa, que se consume fresco o se utiliza en preparaciones como mermeladas, jugos y conservas.

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