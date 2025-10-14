Cinco plantas que debería tener en casa si tiene gatos

Consulte a su veterinario antes de poner una nueva planta en su hogar. Foto: Galyna Andrushko

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tener un gato y contar con plantas en casa pueden parecer dos situaciones completamente opuestas. Y es que quien ha convivido con felinos sabe que ellos suelen jugar, esconderse, curiosear e incluso masticar hojas o plantas enteras. Por eso, si se desea mantener un jardín o un espacio verde dentro del hogar, es fundamental elegir plantas seguras para ellos.

A continuación, le dejamos una lista de cinco plantas que puede tener con tranquilidad en casa y que, incluso, pueden aportarle algunos beneficios a su mascota.

Hierba gatera o “Catnip”

Esta planta herbácea pertenece a la familia de la menta y la salvia. Contiene nepetalactona, un compuesto presente en su tallo y hojas, muy atractivo para los felinos. Según el Centro Veterinario Vitalcan, “la nepetalactona activa el sistema nervioso central del felino. No es adictiva ni causa daño a los gatos”. Los gatos pueden restregarse, saltar, revolcarse, maullar o masticarla sin riesgo, disfrutando de sus efectos estimulantes y relajantes.

Bambú

Esta planta es conocida por su rápido crecimiento, resistencia y flexibilidad. No es perjudicial para los gatos y ofrece beneficios adicionales, como aporte de fibra. Incluso el centro veterinario indica que puede ayudar a la digestión, mejorar la piel y el pelo, y contribuir a la salud ósea de su felino.

Helecho

Con sus ramas tupidas y de larga longitud, los gatos disfrutan tocando y moviendo sus hojas, lo que puede estimularlos y entretenerlo. Esta planta no contiene sustancias tóxicas, por lo que es completamente segura para los felinos, incluso si llegan a masticar pequeñas cantidades.

Cintas

También conocida como “malamadre”, esta planta es muy popular en la decoración del hogar. Al no contener sustancias tóxicas, usted puede ponerla con tranquilidad en diversas partes de su casa y además ayuda a eliminar contaminantes como monóxido de carbono y xileno, mejorando la calidad del aire.

Plantas aromáticas

La mayoría de las plantas aromáticas como la albahaca, el romero y la menta son seguras para los gatos. Sin embargo, siempre es recomendable verificar cada especie antes de introducirla en casa.

A pesar de tomar precauciones y de elegir plantas seguras, algunos gatos pueden presentar signos de intoxicación. Entre los más comunes se incluyen: vómito o diarrea, salivación excesiva o espuma en la boca, falta de apetito o rechazo a la comida, letargo o debilidad.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda contactar de inmediato a un veterinario y, si es posible, llevar una muestra de la planta ingerida para facilitar el diagnóstico y el tratamiento. Recuerde: la seguridad de su mascota depende de usted.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼