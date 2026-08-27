Cinco residuos orgánicos que no debe usar como abono para sus plantas

Abono de plantas. Foto: Getty Images - Getty Images

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El compostaje permite aprovechar buena parte de los residuos orgánicos que se generan en casa y convertirlos en abono para las plantas. Sin embargo, que un material sea de origen orgánico no significa necesariamente que sea adecuado para incluirlo en el compost.

De acuerdo con la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, cuando el compostaje se realiza correctamente, los restos de comida y los recortes del jardín pueden transformarse en un fertilizante rico en nutrientes, al tiempo que se reduce la huella de carbono y se beneficia el jardín. Pero el proceso requiere ciertos cuidados, la misma institución señala que, cuando no se usan los residuos orgánicos adecuados, el compost puede quedar demasiado empapado, comenzar a desprender malos olores o no transformarse en abono.

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Cinco residuos orgánicos que no debe usar

Por su parte, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, señala cinco materiales que no son recomendables para este propósito:

Papeles y cartones con tintas o plásticos

El papel y el cartón pueden ser útiles en pequeñas cantidades dentro del compost, ya que aportan celulosa y sirven como alimento para los microorganismos que participan en el proceso, pero no cualquier papel es adecuado. La recomendación es utilizar, por ejemplo, pequeños trozos de papel de cocina siempre que no tengan estampados con tinta, pues algunas de estas sustancias pueden resultar tóxicas y perjudiciales.

Productos lácteos, carnes y huesos

Estos alimentos elevan la temperatura del compost, generan malos olores y favorecen la aparición de plagas.

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Grasas y aceites

Aunque sea de origen vegetal, el aceite usado en la cocina tampoco es recomendable para compostar.

La razón es que puede crear una capa impermeable que impide que el compost transpire y continúe adecuadamente con su proceso de transformación.

En pequeñas cantidades, como las que pueden quedar en los restos de alimentos aliñados o en un papel de cocina usado, no representa un gran problema, pero no se recomienda añadir aceite en mayores cantidades.

Restos de jardín tratados con pesticidas

Las ramas que quedan después de una poda, las hojas secas y el césped cortado son beneficiosos para el compost, siempre y cuando provengan de plantas sanas. El problema aparece cuando estos residuos han sido tratados con pesticidas o vienen de plantas que tienen alguna enfermedad.

Heces de animales

Los excrementos de las mascotas contienen patógenos perjudiciales tanto para las hortalizas como para la salud de las personas cuando consumen sus frutos, además, genera malos olores y atraer plagas.

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