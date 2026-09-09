Cinco tipos de bonsái que todo amante de las plantas debe conocer

Y es que detrás de cada una de estas formas hay una manera distinta de representar cómo los árboles crecen, se adaptan y sobreviven en la naturaleza. El bonsái no busca simplemente reducir el tamaño de un árbol, sino recrear su apariencia y transmitir, a través de su…

¿Un bonsái siempre tiene que parecer un árbol pequeño y perfectamente erguido? No. Basta con conocer algunos de sus estilos para descubrir árboles que se inclinan, tienen troncos llenos de curvas, crecen en cascada o incluso forman pequeños bosques dentro de una misma maceta.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Y es que detrás de cada una de estas formas hay una manera distinta de representar cómo los árboles crecen, se adaptan y sobreviven en la naturaleza. El bonsái no busca simplemente reducir el tamaño de un árbol, sino recrear su apariencia y transmitir, a través de su forma, las condiciones que podrían haber marcado su crecimiento.

Publicidad

Por eso, conocer sus estilos también permite entender mejor este arte. Desde los ejemplares de tronco recto hasta aquellos que parecen desafiar la gravedad, estos son cinco tipos de bonsái que vale la pena conocer.

Chokkan

Este estilo se caracteriza por un tronco completamente recto y vertical, cuyo grosor disminuye progresivamente desde la base hacia la parte superior. Las ramas también siguen un orden: las inferiores son más largas y gruesas y, a medida que ascienden, se hacen más cortas y delgadas. Por lo general, se disponen de forma horizontal respecto al tronco o ligeramente inclinadas hacia abajo.

Según explica Bonsai Today, un portal especializado en este arte, el Chokkan, también conocido como estilo vertical formal, representa un árbol que crece de manera recta hacia el cielo. Aunque puede parecer un estilo sencillo, conseguirlo requiere que todos los elementos del bonsái —el tronco, las ramas, las raíces y la maceta— estén cuidadosamente proporcionados.

Unos tips

Buscar un tronco recto: Si el ejemplar tiene curvas, no funcionará para el Chokkan. El tronco debe crecer completamente vertical desde la base. Prefiere coníferas como pinos, abetos o enebros, que se adaptan muy bien a esta estructura rígida.

Si el ejemplar tiene curvas, no funcionará para el Chokkan. El tronco debe crecer completamente vertical desde la base. Prefiere coníferas como pinos, abetos o enebros, que se adaptan muy bien a esta estructura rígida. Exponer el Nebari: Asegúrase de que las raíces superficiales estén bien distribuidas de forma radial en la base para dar estabilidad visual y anclaje.

Moyogi

A diferencia del Chokkan, que tiene un tronco completamente recto, el Moyogi mantiene el crecimiento vertical, pero se distingue por un tronco sinuoso, formado por curvas suaves y naturales. Este movimiento busca representar la manera en que un árbol puede crecer en la naturaleza, adaptándose a las condiciones de su entorno.

Según el Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España, en los ejemplares de este estilo, cada curva del tronco aporta movimiento a la composición, mientras las ramas se distribuyen de manera estratégica para conservar la proporción y acompañar su recorrido. Así, aunque el árbol presenta una estructura definida, mantiene una apariencia espontánea que recuerda a los ejemplares que crecen libremente.

Unos tips:

Elija un árbol joven: Busque un ejemplar con un tronco flexible y una buena conicidad. Entre las especies que pueden utilizarse están los ficus, olmos, arces, pinos y juníperos.

Busque un ejemplar con un tronco flexible y una buena conicidad. Entre las especies que pueden utilizarse están los ficus, olmos, arces, pinos y juníperos. Dé forma al tronco: Durante las primeras etapas, conviene dejarlo crecer libremente para que el tronco gane grosor, cuando tenga las condiciones adecuadas, puede utilizar alambre de aluminio o cobre para guiar el crecimiento y crear las curvas características del estilo Moyogi.

Shakan

El Shakan es el estilo de bonsái cuyo tronco crece inclinado, formando un ángulo menor de 45 grados con respecto al suelo. Esta forma busca representar a los árboles que, en la naturaleza, crecen inclinados por factores como el viento, la búsqueda de luz o las condiciones del terreno.

Según el Real Jardín Botánico, aunque el tronco esté inclinado, el árbol debe conservar el equilibrio. Por eso, las raíces suelen verse con mayor fuerza en el lado contrario a la inclinación, mientras las ramas y la copa se distribuyen de manera que compensen visualmente el peso del árbol. La copa suele tener una forma triangular.

Unos tips

Marque la inclinación y distribuya las ramas: El tronco debe mantener una inclinación definida. Para equilibrarlo, la primera rama suele crecer hacia el lado contrario a la caída, mientras las demás se distribuyen de manera que acompañen el movimiento del árbol sin que el follaje pierda armonía.

El tronco debe mantener una inclinación definida. Para equilibrarlo, la primera rama suele crecer hacia el lado contrario a la caída, mientras las demás se distribuyen de manera que acompañen el movimiento del árbol sin que el follaje pierda armonía. Trabaje la estructura con cuidado: El alambrado permite orientar el tronco y las ramas hacia la posición deseada. Las raíces del lado contrario a la inclinación también deben estar bien desarrolladas, pues ayudan a reforzar la sensación de estabilidad del conjunto.

Kengai

El Kengai es uno de los estilos de bonsái más llamativos por la forma en que sus ramas y su ápice descienden por debajo del nivel de la maceta, imitando a los árboles que crecen en terrenos escarpados, acantilados o laderas y que, por las condiciones del entorno, terminan creciendo hacia abajo.

Según el Real Jardín Botánico del CSIC, este estilo exige mantener un cuidadoso equilibrio: aunque el árbol se desarrolle en dirección descendente, su base debe permanecer firme y la distribución de las ramas debe compensar visualmente el peso de la composición.

Existe también el Han-kengai, conocido como semicascada, en el que las ramas descienden, pero sin llegar a quedar por debajo de la base de la maceta. Ambos estilos representan la capacidad de los árboles para adaptarse a terrenos difíciles y convierten esa aparente caída en una composición equilibrada y llena de movimiento.

Unos tips:

Elija una especie adecuada: Opte por árboles de tronco y ramas flexibles, como enebros o pinos, que permitan trabajar la forma sin comprometer su crecimiento.

Opte por árboles de tronco y ramas flexibles, como enebros o pinos, que permitan trabajar la forma sin comprometer su crecimiento. Guíe la caída del árbol: El tronco puede comenzar creciendo hacia arriba o ligeramente inclinado antes de realizar una curva que lo lleve hacia abajo. Con alambre de aluminio o cobre se puede guiar progresivamente el tronco o las ramas principales hasta conseguir la característica caída del Kengai. Las ramas laterales ayudan a equilibrar la composición y darle profundidad.

El tronco puede comenzar creciendo hacia arriba o ligeramente inclinado antes de realizar una curva que lo lleve hacia abajo. Con alambre de aluminio o cobre se puede guiar progresivamente el tronco o las ramas principales hasta conseguir la característica caída del Kengai. Las ramas laterales ayudan a equilibrar la composición y darle profundidad. Acompañe la forma con la maceta: Una maceta alta y estrecha permite que las ramas que caen tengan espacio para desarrollarse y hace más evidente el efecto de cascada del árbol.

Yose-ue

El estilo Yose-ue recrea un bosque en miniatura, al reunir varios árboles en una misma maceta. Los ejemplares se distribuyen de diferentes tamaños y alturas para crear una composición que recuerde a un paisaje natural, en la que todos forman parte de un mismo conjunto.

Para conseguir ese efecto, los árboles deben organizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta la distancia entre los troncos, sus alturas y la distribución de las copas. La combinación de estos elementos permite crear sensación de profundidad y perspectiva, haciendo que el conjunto parezca más amplio de lo que realmente es.

Publicidad

Unos tips:

Elija varios árboles de la misma especie: Lo habitual es utilizar un número impar de ejemplares, como cinco o siete, para evitar una composición demasiado simétrica. Lo ideal es combinar árboles de diferentes tamaños, dejando uno de los más grandes como punto de referencia del conjunto.

Lo habitual es utilizar un número impar de ejemplares, como cinco o siete, para evitar una composición demasiado simétrica. Lo ideal es combinar árboles de diferentes tamaños, dejando uno de los más grandes como punto de referencia del conjunto. Distribuya los árboles de forma natural: Evite colocarlos en línea o a distancias iguales. Los troncos deben ubicarse de manera asimétrica, con diferentes alturas y separaciones, para recrear la apariencia de un bosque que ha crecido de forma espontánea.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼