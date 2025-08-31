Ama el sol y crece mejor en suelos pobres y arenosos que en tierras fértiles. // Cortesía Ana María Hurtado. Foto: Cortesía Ana María Hurtado

El Carpobrotus edulis, conocido popularmente como uña de gato o uña de león, es una suculenta rastrera originaria de Sudáfrica que se ha adaptado muy bien a climas templados y fríos como el de Bogotá. Su resistencia, facilidad de propagación y mínimo mantenimiento la convierten en una planta ideal para jardines, patios, balcones y personas con poco tiempo.

“Es una planta perfecta para personas que no tienen muchos conocimientos de jardinería ni tiempo para cuidarla. No requiere fertilización, casi nunca hay que podarla y se riega muy poco”, explica Ana María Hurtado, Bióloga de la universidad del Valle.

¿Cómo cuidar una planta uña de gato?

De acuerdo con Hurtado, en cuanto a luz y clima, a la planta le funciona el sol directo y soporta bien la radiación intensa en zonas altas. No es recomendable tenerla en interiores, ya que no florece sin buena luz.

En cuanto al suelo, prospera en superficies secas, arenosas y bien drenados. Incluso se adapta a suelos con restos de construcción como piedras, ladrillos o arena. ¡Es una planta todoterreno! En suelos arcillosos o muy húmedos conviene mezclar arena para evitar encharcamientos.

“Con solo arrancar un tallito y ponerlo en la tierra o en una matera, la planta echa raíces muy rápido. Por eso es tan popular como cobertora”, agrega la experta.

Según Hurtado, para el riego basta solo con el agua de la lluvia; el exceso de humedad puede pudrirla. Por eso no recomienda regarla todos los días o cada cierto tiempo.

Para la poda, no requiere que sea de manera frecuente si tiene esta suculenta en climas fríos o templados, pero en regiones cálidas puede ser necesario controlarla para que no se expanda demasiado.

También comenta que en cuanto a plagas y enfermedades, rara vez se ve afectada, salvo cuando se siembra bajo la sombra de árboles, donde puede desarrollar hongos o bacterias que causan pudrición, pues, es una planta amante al sol.

Además de su valor ornamental, el Carpobrotus edulis cumple funciones ecológicas. Se puede usar como tapizante en taludes para evitar la erosión del suelo y atrae polinizadores como las abejas.

El estudio “De amenaza a oportunidad: aprovechamiento de la especie invasora Carpobrotus edulis para su valorización nutricional y fitoterapéutica en medio de la variabilidad estacional y espacial” confirmó que esta suculenta es altamente tolerante a la salinidad, la sequía y la radiación solar.

Aunque también se usa para estabilizar suelos y atraer polinizadores, en climas cálidos puede comportarse como invasora. Además, documenta usos tradicionales de sus hojas y frutos, lo que refuerza la importancia de cultivarla conociendo sus ventajas y precauciones.

Si bien en climas cálidos puede comportarse como especie invasora, en ciudades de climas fríos o templados se mantiene bajo control gracias a la combinación de lluvias frecuentes, noches frías y competencia con otras plantas.

Por eso, el Carpobrotus edulis es una alternativa sencilla, vistosa y resistente para quienes buscan llenar de color y vida su jardín sin invertir demasiado tiempo en cuidados.

