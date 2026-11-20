Además, es una planta relativamente fácil de cuidar y, con las condiciones adecuadas, puede producir nuevas hojas durante varios meses. Pero ¿qué necesita para crecer sana y cómo puede cosecharla sin afectar su desarrollo? Aquí le contamos cómo cultivarla y mantenerla…

La albahaca es una de esas plantas que siempre encuentra un lugar en la cocina. Sus hojas aportan aroma y sabor a pastas, ensaladas, salsas, sopas e incluso algunas bebidas. Por eso, tenerla en casa puede ser una buena idea si le gusta cocinar y aprovechar ingredientes frescos.

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Además, es una planta relativamente fácil de cuidar y, con las condiciones adecuadas, puede producir nuevas hojas durante varios meses. Pero ¿qué necesita para crecer sana y cómo puede cosecharla sin afectar su desarrollo? Aquí le contamos cómo cultivarla y mantenerla en casa.

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¿Cómo hacerla crecer saludable y abundantemente?

Para cultivar albahaca y mantener una producción constante de hojas, es importante ofrecerle suficiente luz solar, un sustrato fértil y bien drenado, y riego regular. Según las recomendaciones de Extensión de la Universidad Estatal de Utah, también conviene realizar podas frecuentes para estimular el crecimiento de nuevos brotes y retrasar la floración, así como dejar espacio entre las plantas para favorecer la circulación del aire.

Por ejemplo, esta especie crece mejor en lugares que reciben pleno sol, pues la exposición directa favorece la producción de aceites esenciales y, por tanto, intensifica el aroma y el sabor de sus hojas. Puede cultivarse tanto en jardines como en macetas, e incluso en interiores, siempre que se ubique cerca de una ventana con buena iluminación.

El suelo, por otro lado, debe ser suelto, fértil y rico en materia orgánica, pero, sobre todo, permitir que el agua drene con facilidad. Para mejorar sus condiciones, puede incorporar compost maduro al sustrato y perlita para que mejore la aeración.

La albahaca se puede reproducir mediante semillas o plántulas. Si elige la primera opción, siémbrelas superficialmente y mantenga la tierra húmeda mientras germinan. De acuerdo con la Universidad Estatal de Utah, este proceso tarda entre 10 y 14 días cuando el suelo se encuentra entre 24 y 29 °C. Cuando las plantas comiencen a crecer, realice un aclareo para dejar aproximadamente 30 centímetros de distancia entre ellas, de modo que tengan espacio suficiente para desarrollarse y el aire pueda circular.

Ojo, el riego debe ser frecuente, pero sin encharcar la tierra. La universidad recomienda suministrar alrededor de cuatro centímetros de agua por semana, aunque esta cantidad puede variar según la temperatura y el tipo de suelo. Por eso, antes de volver a regar, compruebe la humedad del sustrato. También es importante aportar nutrientes durante el crecimiento, en plantas cultivadas en macetas puede utilizar un fertilizante soluble de uso general, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Para conseguir una planta más frondosa y prolongar la cosecha, conviene cortar periódicamente los tallos por encima de un par de hojas. De esta manera, se estimula la aparición de brotes laterales y se evita que crezca demasiado hacia arriba. Cuando comiencen a formarse las flores, retírelas si su prioridad es obtener hojas durante más tiempo, pues la floración y la producción de semillas pueden reducir el desarrollo del follaje y modificar su sabor.

¿Y cómo cosecharlas adecuadamente?

La cosecha también hace parte de los cuidados de la albahaca. Si se realiza correctamente, puede estimular el crecimiento de nuevos brotes y ayudar a que la planta se mantenga frondosa por más tiempo. Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Retire las flores: Cuando aparezcan los primeros botones florales, córtelos para favorecer la producción de hojas. La floración cambia la distribución de energía de la planta y puede modificar el aroma y el sabor de su follaje.

Cuando aparezcan los primeros botones florales, córtelos para favorecer la producción de hojas. La floración cambia la distribución de energía de la planta y puede modificar el aroma y el sabor de su follaje. Espere a que la planta crezca: Comience a cosechar cuando tenga al menos seis u ocho hojas desarrolladas. Así le dará tiempo para establecerse antes de retirar parte de su follaje.

Comience a cosechar cuando tenga al menos seis u ocho hojas desarrolladas. Así le dará tiempo para establecerse antes de retirar parte de su follaje. Corte los tallos por encima de un nudo: En lugar de arrancar hojas sueltas, utilice unas tijeras limpias para cortar el tallo justo por encima del punto donde nacen dos hojas. De esta manera, estimulará la aparición de nuevas ramificaciones y tendrá una planta más tupida.

Recetas con albahaca

Ensalada de tomate y albahaca fresca: receta fácil de verano: Sirve esta preparación con unas hojitas de albahaca y queso parmesano de cuña recién rallado por encima.

Esta ensalada de tomate y albahaca fresca es ideal para disfrutar el fin de semana. Foto: Harry Sasson

Receta para preparar ensalada de tomates asados, albahaca y balsámico: La receta que presento esta semana es una ensalada maravillosa cuyos protagonistas son el tomate asado y la albahaca fresca.

Un ejemplo es la receta que presento esta semana, una ensalada maravillosa cuyos protagonistas, el tomate asado y la albahaca fresca, entregan un carnaval de aromas, sabores y texturas. Foto: Harry Sasson

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