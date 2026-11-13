¿Cómo cultivar una pitahaya en casa? Esto debe tener en cuenta

Y aquí viene un dato curioso: ¿sabía que esta fruta crece en un cactus? La pitahaya, también llamada pitaya o fruta del dragón, nace de distintas especies de la familia de las cactáceas, originarias de América. Aunque hoy se cultiva en diferentes partes del…

A primera vista, la pitahaya parece una fruta salida de un cuento: tiene una cáscara llamativa, colores intensos y una pulpa suave salpicada de pequeñas semillas. Su apariencia particular le ha valido el nombre de fruta del dragón, pero detrás de esos colores hay mucho más por descubrir.

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Y aquí viene un dato curioso: ¿sabía que esta fruta crece en un cactus? La pitahaya, también llamada pitaya o fruta del dragón, nace de distintas especies de la familia de las cactáceas, originarias de América. Aunque hoy se cultiva en diferentes partes del mundo, sus variedades siguen sorprendiendo por los colores de su cáscara y su pulpa, que puede ser blanca, amarilla o rosada.

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Pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo crece o si es posible cultivarla en casa? Aquí le contamos.

¿La pitahaya viene de un cactus?

Aunque muchas veces relacionamos los cactus con plantas pequeñas que crecen en zonas desérticas, algunas especies pueden alcanzar varios metros de altura y producir frutos. Ese es el caso de la pitahaya, que nace de un cactus suculento de tallos largos y generalmente triangulares, capaz de almacenar agua y resistir periodos de sequía.

A diferencia de otros cactus, esta planta tiene un crecimiento trepador: sus tallos se apoyan en árboles, troncos o estructuras cercanas para crecer y alcanzar la luz. En condiciones naturales, puede subir entre ocho y diez metros, mientras utiliza sus raíces para sujetarse a las superficies y absorber humedad.

Uno de sus rasgos más particulares son sus flores. Son grandes, de forma tubular y tienen una vida muy corta: se abren durante la noche y comienzan a marchitarse con las primeras horas de sol. Durante ese periodo desprenden un aroma intenso que atrae a polinizadores como los murciélagos, que cumplen un papel importante en la formación de los frutos.

Después de la polinización, la pitahaya comienza a desarrollarse y puede tardar entre cuatro y ocho meses en estar lista para la cosecha, dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo.

El fruto tiene una forma ovalada y una cáscara característica, con brácteas o prolongaciones que parecen escamas y que explican su nombre de fruta del dragón. Según la variedad, puede tener una cubierta amarilla o rosada y una pulpa blanca, amarilla o roja, de textura suave, jugosa y con pequeñas semillas negras.

¿Cómo tenerla en casa?

Primer paso, ¿semillas o esquejes?

Puede sembrarla a partir de semillas, que se extraen de la pulpa del fruto y se lavan antes de plantarlas. Sin embargo, este método requiere paciencia: la planta puede tardar hasta siete años en producir sus primeros frutos y sus características pueden variar respecto a la planta de la que se obtuvieron las semillas.

Una alternativa más rápida es la propagación por esquejes. Para hacerlo, corte un segmento sano del tallo de entre 20 y 30 centímetros, preferiblemente con un corte inclinado en la base. Déjelo secar y cicatrizar durante siete u ocho días en un lugar seco y sombreado. Después, puede plantarlo directamente en una maceta con sustrato bien drenado. Los esquejes suelen desarrollar raíces con rapidez y, en condiciones favorables, algunas plantas pueden comenzar a producir frutos entre los seis y nueve meses después de la siembra.

Segundo paso: una buena ubicación.

Según explica la Universidad de Florida, la pitahaya crece mejor en climas cálidos, tropicales y subtropicales, sin exposición a heladas. Su temperatura óptima de crecimiento está entre los 18 y 25 °C y necesita buena iluminación para desarrollarse y producir frutos.

Por eso, si quiere tenerla en casa, lo ideal es ubicarla en un patio, terraza o balcón amplio, donde reciba varias horas de luz natural directa al día y tenga espacio para crecer. Si la cultiva en interiores, puede colocarla cerca de una ventana grande y luminosa, preferiblemente orientada hacia un lugar donde reciba sol.

Tercer paso: ¿Dónde la va a cultivar?

Si va a tener su pitahaya en una matera, elija un recipiente grande, profundo y resistente, con suficientes agujeros de drenaje. Tenga en cuenta que esta planta desarrolla tallos largos y pesados, por lo que necesita espacio para crecer y un recipiente que pueda soportar su estructura a medida que madura.

En cuanto al sustrato, lo más importante es que sea suelto, aireado y permita evacuar el exceso de agua. Puede preparar una mezcla para cactus con compost y materiales como arena gruesa o cascarilla de arroz, que ayudan a mejorar el drenaje. Evite los suelos compactos o que retengan demasiada humedad, pues pueden favorecer la pudrición de las raíces y los tallos.

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Cuarto paso: ¿Dónde va a crecer?

Instale un tutor para orientar su crecimiento. La pitahaya es un cactus trepador, por lo que necesita una estructura firme que sostenga sus tallos. En una matera puede instalar un poste resistente en el centro y colocar en la parte superior una estructura que permita que las ramas se extiendan y cuelguen. Esto es importante porque, a medida que crece, la planta puede volverse pesada y un soporte débil podría romperse. También puede utilizar una estructura tipo pérgola si dispone de un patio o una terraza.

Últimos toques

Aunque la pitahaya pertenece a la familia de los cactus y puede resistir períodos de sequía, necesita agua para crecer y producir frutos. Por eso, no deje que el sustrato permanezca seco durante demasiado tiempo, pero tampoco lo mantenga constantemente húmedo. Lo recomendable es regar cuando la superficie de la tierra se haya secado y aumentar la atención durante la floración y el desarrollo de los frutos, etapas en las que la falta de agua puede afectar la producción.

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Finalmente, puede complementar sus cuidados con abono orgánico, como compost o estiércol bien descompuesto, para aportar nutrientes y materia orgánica al sustrato. Aplíquelo en pequeñas cantidades, de acuerdo con el crecimiento de la planta, y evite que entre en contacto directo con los tallos.

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