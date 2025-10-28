Cómo empacar y transportar plantas grandes sin dañarlas al mudarse

Mudanza con plantas Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está planeando una mudanza o un cambio de ciudad, no se apresure a regalar sus plantas grandes. Muchas veces se piensa que trasladarlas puede ser complicado o que no sobrevivirán al viaje, pero con un poco de organización y cuidado es posible llevarlas consigo y conservar ese pequeño rincón verde que tanto ha cultivado.

1. Asegure una base estable antes de moverlas

Antes del traslado, conviene preparar cada ejemplar con varios días de anticipación, asegurando un embalaje adecuado y una protección eficiente contra golpes y variaciones climáticas.

Refuerce la base: coloque cartón grueso o una tabla debajo de la maceta y fíjela con cuerdas o cintas elásticas para evitar que se tambalee. Use cajas con orificios de ventilación: permiten el paso de aire fresco y regulan la temperatura interna, previniendo hongos y acumulación de humedad. Aplique materiales amortiguadores: envuelva las macetas con papel periódico, plástico de burbujas o espuma para reducir el impacto de los movimientos. Proteja las plantas delicadas: cree un “nido” con cartón corrugado alrededor del recipiente para absorber vibraciones y proteger tallos y raíces durante el trayecto.

2. Proteja las hojas y ramas con cuidado

Antes de empacar una planta grande, es fundamental proteger su follaje y evitar daños durante el movimiento. Para ello, debe recoger y asegurar las partes más externas sin ejercer demasiada presión, además de mantener la humedad adecuada en el trayecto. Estos son cinco pasos clave:

Recoja el follaje: junte las hojas y ramas externas con una cuerda suave o una malla plástica flexible. Evite la presión excesiva: asegúrese de que las ramas queden recogidas sin doblarse ni aplastarse. Proteja las plantas altas: cúbralas con una funda de tela o una bolsa de rafia para evitar la deshidratación. Asegure la sujeción: fije la cuerda a la maceta o al tallo principal para evitar que se suelte durante el traslado. Revise antes de mover: compruebe que las ramas estén firmes y que el material protector no interfiera con la ventilación.

3. Evite podarlas justo antes de la mudanza

Aunque podar antes de una mudanza puede parecer una buena idea, hacerlo justo antes del traslado debilita la planta y aumenta su vulnerabilidad al estrés. Lo ideal es realizar la poda con varias semanas de anticipación o esperar hasta que se haya adaptado a su nuevo entorno. Tome en cuenta estas recomendaciones:

Pode con tiempo: realice los cortes unas semanas antes del traslado para que la planta se recupere.

Limpie el follaje: retire hojas secas, ramas rotas y malas hierbas.

Ajuste el tamaño solo si es necesario: recorte ligeramente las ramas más largas o densas.

Evite el exceso: no elimine más del 10 % o 20 % del follaje en una sola sesión.

Priorice la recuperación: permita que la planta cicatrice antes de exponerla al cambio de ambiente.

4. Controle la temperatura y el tiempo de exposición

Las plantas grandes son especialmente sensibles a los cambios de temperatura, por lo que es fundamental protegerlas durante el traslado para evitar el estrés térmico o daños en su estructura. Planificar el momento y las condiciones del transporte marcará la diferencia en su recuperación posterior. Siga estas recomendaciones:

Elija el momento adecuado: traslade las plantas en horas frescas, evitando el calor del mediodía o el frío extremo.

Evite la exposición directa: protéjalas del sol y del viento durante todo el trayecto.

Cúbralas con cuidado: use una manta ligera o tela transpirable para conservar la temperatura y la humedad.

Mantenga la posición vertical: asegúrese de que las plantas no se inclinen ni caigan durante el movimiento.

Sujete bien las macetas: utilice cuerdas o soportes para mantenerlas estables en el vehículo.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼