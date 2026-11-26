¿Se imagina que las cáscaras de frutas, los restos de verduras y otros residuos de su cocina puedan convertirse en alimento para sus plantas? Aunque parezca curioso, esto es posible gracias a las lombrices, unas pequeñas trabajadoras que transforman la materia orgánica en humus, un abono natural rico en nutrientes que mejora las condiciones del suelo. Lo mejor es que no necesita tener un jardín enorme ni vivir en el campo para aprovechar sus beneficios: puede instalar una lombricompostera en casa, reducir los residuos que produce y obtener su…

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¿Se imagina que las cáscaras de frutas, los restos de verduras y otros residuos de su cocina puedan convertirse en alimento para sus plantas? Aunque parezca curioso, esto es posible gracias a las lombrices, unas pequeñas trabajadoras que transforman la materia orgánica en humus, un abono natural rico en nutrientes que mejora las condiciones del suelo. Lo mejor es que no necesita tener un jardín enorme ni vivir en el campo para aprovechar sus beneficios: puede instalar una lombricompostera en casa, reducir los residuos que produce y obtener su propio fertilizante.

¿Cómo funciona y qué necesita para empezar? Aquí le contamos.

¿Qué es el humus de lombriz y cuáles son sus beneficios?

El humus de lombriz, también conocido como vermicompost o lombrihumus, es un abono orgánico que se obtiene cuando las lombrices digieren y transforman residuos de origen vegetal y animal en un material rico en nutrientes. Para su elaboración se utiliza comúnmente la lombriz roja californiana (Eisenia fetida), una especie capaz de procesar materia orgánica y convertirla en un fertilizante natural.

Según explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México en su manual Humus de lombriz, este abono se caracteriza por su color oscuro, textura granular y olor similar al de la tierra húmeda. Su uso en jardines y huertas ayuda a mejorar las condiciones del suelo y aporta nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas. Y es que uno de sus principales aportes es la incorporación de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, además de micronutrientes y compuestos orgánicos que contribuyen a la nutrición vegetal. Esto permite mejorar la disponibilidad de elementos necesarios para el desarrollo de las plantas y favorecer su crecimiento.

Otro de sus beneficios está relacionado con la actividad biológica del suelo. Durante su proceso de elaboración, el humus incorpora microorganismos que participan en la descomposición de la materia orgánica y en la transformación de nutrientes. Esta actividad contribuye a mantener un suelo vivo y favorece los procesos naturales que necesitan las plantas para crecer.

¿Cómo hacerlo?

Primer paso: prepare la estructura

La ubicación y las características del recipiente son fundamentales para el desarrollo de las lombrices. Lo ideal es instalar el sistema sobre una superficie firme, preferiblemente de cemento. Si se construye directamente sobre tierra, el terreno debe estar bien compactado para darle estabilidad a la estructura y facilitar la recolección de los líquidos que se producen durante el proceso.

También debe elegir un lugar protegido de la luz solar directa, la lluvia y las granizadas. Las lombrices son sensibles a la luz y necesitan mantenerse en ambientes frescos y húmedos. Por eso, evite instalar el sistema cerca de calderas o en sitios expuestos a cambios bruscos de temperatura. Según Hernán Rodríguez, profesional de campo del proyecto de agricultura urbana del Jardín Botánico de Bogotá, la temperatura no debe superar los 40 °C.

En cuanto a las dimensiones, Rodríguez recomienda que las camas no superen los 40 o 50 centímetros de profundidad, incluso cuando se trabaja en espacios grandes. Esto se debe a que las lombrices desarrollan su actividad principalmente en los primeros centímetros del sustrato.

Segundo paso: prepare el lecho y el alimento

Antes de incorporar las lombrices, debe preparar el lecho, es decir, la primera capa de material orgánico donde vivirán y comenzarán a alimentarse. Este sustrato debe ofrecerles humedad, aireación y condiciones adecuadas para adaptarse al nuevo ambiente.

La composición depende de los materiales disponibles. En entornos urbanos, una alternativa es aprovechar hojarasca recolectada en parques o jardines, siempre que provenga de lugares limpios y no frecuentados por mascotas.

También puede incorporar residuos orgánicos parcialmente descompuestos, como cáscaras de papa y plátano. Para ello, es recomendable disponer de un recipiente independiente donde estos materiales puedan iniciar su degradación antes de llevarlos a la vermicompostera.

Ojo, no todos los residuos de la cocina son adecuados. Evite suministrar alimentos cocinados, fritos o condimentados, así como carne, pescado, huesos, lácteos y aceites. Tampoco utilice estiércol de animales domésticos, pañales, revistas ilustradas ni madera tratada. Los cítricos deben incorporarse con moderación, pues en grandes cantidades pueden alterar las condiciones del lecho.

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Tercer paso: consiga las lombrices

Una de las especies más utilizadas es la Eisenia fetida, conocida como lombriz roja californiana, debido a su capacidad para procesar materia orgánica y adaptarse a sistemas de cría. En Bogotá puede conseguirlas a través de productores especializados, servicios de entrega a domicilio y plataformas de comercio electrónico. Rodríguez también menciona a productores locales como Cocumus, que han recibido acompañamiento del Jardín Botánico.

Una vez tenga las lombrices y el lecho preparado, incorpórelas con cuidado sobre el sustrato y observe su comportamiento. Si se entierran rápidamente, es una buena señal de que las condiciones son adecuadas. Después, cubra el recipiente y déjelas adaptarse durante unas 24 horas antes de suministrarles el primer alimento.

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Cuarto paso: controle la humedad y las condiciones del cultivo

El mantenimiento es fundamental para que las lombrices se desarrollen y puedan procesar los residuos. Entre las variables más importantes está la humedad, pues estos organismos respiran a través de la piel y necesitan que el sustrato conserve suficiente agua. Si el lecho se seca demasiado, las lombrices pueden intentar escapar en busca de condiciones más favorables. Por el contrario, el exceso de agua reduce la disponibilidad de oxígeno y dificulta su respiración.

La humedad recomendada se encuentra entre el 70 % y el 80 %. En sistemas productivos se puede medir con un sensor digital, mientras que en los cultivos caseros funciona la prueba del puño: tome un poco de sustrato y apriételo con la mano. Si mantiene su forma y libera unas pocas gotas de agua, tiene una humedad adecuada.

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¿Cuánto tiempo tarda el humus de lombriz?

A medida que las lombrices consumen los residuos, estos se transforman en un material oscuro, suelto y de apariencia similar a la tierra. Este proceso continúa durante varios meses, por lo que debe mantener la alimentación y revisar que no se acumulen restos en descomposición. Según Hernán Rodríguez, la producción de humus de lombriz puede tardar alrededor de un año, dependiendo de las condiciones del cultivo.

¿Cómo cosechar el humus de lombriz?

Cuando el material tenga una textura suelta y homogénea, un color oscuro y un olor similar al de la tierra húmeda, puede comenzar la cosecha. Una forma sencilla de separar el humus de las lombrices es concentrar el alimento nuevo en uno de los extremos de la cama. Como estos organismos se desplazan hacia donde encuentran comida, poco a poco se reunirán en esa zona y dejarán libre el material que ya procesaron.

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Una vez las lombrices se hayan desplazado, retire el humus maduro y utilícelo para enriquecer el suelo de sus materas, huertas o jardines. Después, reponga el material retirado con nuevo sustrato y continúe alimentando a las lombrices para mantener la producción.

Otra forma de aprovechar este abono es preparar té de humus, una extracción líquida que permite utilizar parte de los nutrientes y compuestos solubles presentes en el material sólido. Para obtener aproximadamente un litro de esta preparación, necesita una taza de humus de lombriz sólido (entre 150 y 200 gramos) y un litro de agua lluvia o agua potable reposada en un recipiente destapado durante 24 horas.

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Primero, coloque el humus en un balde limpio y agregue el agua. Mezcle bien y deje reposar durante unas 24 horas en un lugar fresco y protegido del sol directo. Durante este tiempo, remueva la preparación varias veces para favorecer el contacto entre el agua y el abono.

Después, filtre el líquido con una tela limpia o un colador fino para separar los restos sólidos. El material que quede puede incorporarse nuevamente a las materas o a la compostera.

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