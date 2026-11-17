Sin embargo, aunque es conocida por crecer con facilidad, no siempre desarrolla hojas grandes y abundantes como las que vemos en fotografías o viveros….

Es difícil encontrar una casa en la que no haya un potos. Esta planta se ha ganado un lugar en los hogares por sus hojas verdes, sus variedades de tonos y manchas amarillas o blancas y, sobre todo, por su facilidad de adaptación. Puede crecer en macetas, colgar desde una repisa o trepar por una pared con ayuda de un soporte, lo que la convierte en una de las favoritas para decorar interiores.

Sin embargo, aunque es conocida por crecer con facilidad, no siempre desarrolla hojas grandes y abundantes como las que vemos en fotografías o viveros. El tamaño de sus hojas y la longitud de sus tallos dependen de las condiciones de cultivo y de la forma en que se guía su crecimiento. Por ello, si tiene uno en casa y siente que no crece como esperaba, aquí le contamos qué puede estar pasando y cómo estimular su desarrollo.

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¿Cómo hacer que las hojas crezcan abundantemente?

Comencemos diciendo que el potos es una planta trepadora tropical que desarrolla raíces aéreas con las que se sujeta a los troncos de los árboles para crecer en busca de luz. Esta característica también explica por qué su forma de cultivo puede influir en el tamaño de sus hojas: cuando se deja colgar de una maceta, suele producir hojas más pequeñas, mientras que al crecer sobre un soporte puede desarrollar hojas de mayor tamaño.

Por ellos, si siente que sus tallos crecen lentamente, que sus hojas son pequeñas o que la planta ha perdido densidad, hay algunas prácticas que pueden ayudar a mejorar su desarrollo. Por ejemplo, lo primero que puede revisar es la luz y es que, aunque el potos es conocido por adaptarse a diferentes condiciones, no significa que pueda crecer igual en cualquier lugar. Cuando permanece en espacios demasiado oscuros, su crecimiento se vuelve lento, los tallos pueden alargarse demasiado en busca de luz y las hojas nuevas suelen ser más pequeñas.

Por ello, lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural indirecta. También puede tolerar algo de sol suave, pero conviene evitar la exposición prolongada a los rayos intensos del mediodía, que pueden quemar sus hojas.

Otro aspecto que puede favorecer el crecimiento de hojas más grandes es proporcionarle un soporte vertical. En su hábitat natural, el potos utiliza sus raíces aéreas para adherirse a los árboles y trepar. En casa, puede reproducir esta condición utilizando un tutor de musgo o fibra de coco. A medida que los tallos crecen, guíelos alrededor del soporte y permita que las raíces aéreas entren en contacto con él. Esto favorece su hábito trepador y puede estimular el desarrollo de hojas de mayor tamaño, siempre que también reciba suficiente luz y tenga buenas condiciones de cultivo.

El riego es otro factor que conviene revisar. Uno de los errores más frecuentes es regar la planta siguiendo un calendario fijo, sin comprobar primero la humedad de la tierra. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces y hacer que las hojas comiencen a amarillear. Para evitarlo, introduzca un dedo unos dos o tres centímetros en el sustrato: si todavía está húmedo, espere antes de volver a regar. Cuando la tierra esté seca en esa profundidad, aplique agua hasta que comience a salir por los orificios de drenaje de la maceta y retire el exceso que quede en el plato.

También necesita un sustrato que permita el desarrollo de sus raíces. Una tierra demasiado compacta dificulta la circulación del aire y puede retener más agua de la necesaria. Por eso, es recomendable utilizar una mezcla ligera para plantas de interior, que puede incluir tierra o fibra de coco, perlita y materia orgánica. La idea es conservar cierta humedad sin impedir que el agua sobrante drene.

Ojo, la fertilización puede ayudar a mantener la producción de hojas nuevas. Puede aplicar mensualmente un fertilizante líquido para plantas de interior, siguiendo las indicaciones del fabricante, o incorporar pequeñas cantidades de humus de lombriz al sustrato. No obstante, tenga presente que añadir más abono no significa necesariamente conseguir hojas más grandes: una fertilización excesiva puede perjudicar las raíces y afectar la salud de la planta.

Por último, si su potos tiene tallos muy largos, con pocas hojas o espacios vacíos entre ellos, puede realizar una poda de mantenimiento. Corte algunas de las guías justo por encima de un nudo, que es el punto del tallo donde nacen las hojas y las raíces aéreas. Esto puede estimular la aparición de nuevos brotes y ayudar a que la planta se vea más tupida. Además, no necesita desechar los segmentos que retire: puede utilizarlos para obtener esquejes, procurando que cada uno tenga al menos un nudo, y reproducir nuevas plantas en agua o directamente en un sustrato húmedo. También puede sembrarlos en la misma maceta para conseguir una apariencia más frondosa.

Un último consejo: si quiere un potos con hojas grandes, no se concentre únicamente en aumentar el riego o el fertilizante. La iluminación adecuada, el crecimiento vertical y unas raíces sanas son condiciones mucho más importantes para conseguirlo.

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