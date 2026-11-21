Antes de modificar los cuidados de la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia), conviene observar sus hojas y tallos. Una planta…

¿Su zamioculca lleva meses sin sacar hojas nuevas? ¿Sus tallos están caídos o ya no luce tan frondosa como antes? Aunque esta planta tiene fama de resistente y es una de las favoritas para decorar interiores, también puede dar señales de que algo no anda bien. La buena noticia es que identificar qué está afectando su crecimiento puede ayudarle a recuperar su aspecto saludable.

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Antes de modificar los cuidados de la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia), conviene observar sus hojas y tallos. Una planta saludable tiene hojas firmes, carnosas y de color verde brillante, mientras que los nuevos brotes suelen aparecer enrollados y con tonalidades más claras que se oscurecen a medida que maduran. Si nota hojas amarillas, tallos debilitados o zonas blandas en la base, revise las condiciones de riego y el estado de los rizomas, pues podrían indicar un exceso de humedad.

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Para favorecer su crecimiento, ubíquela en un espacio bien iluminado, preferiblemente cerca de una ventana donde reciba luz indirecta. Aunque tolera lugares con poca iluminación, en esas condiciones su crecimiento puede ser todavía más lento. Evite el sol directo durante periodos prolongados, ya que puede quemar el follaje.

El riego debe ajustarse a la humedad del sustrato y no a un calendario fijo. La zamioculca almacena agua en sus rizomas, por lo que puede pasar varios días sin necesitarla. Antes de regar, compruebe que la tierra esté completamente seca. Cuando lo haga, agregue suficiente agua para humedecer el sustrato y permita que el exceso salga por los orificios de drenaje. No deje agua acumulada en el plato de la maceta.

También necesita un sustrato suelto y con buen drenaje. Puede mezclar tierra universal con perlita o fibra de coco para evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces. No es necesario trasplantarla con frecuencia: espere hasta que los rizomas y las raíces ocupen buena parte del recipiente y elija una maceta apenas más grande que la anterior.

Durante los periodos de crecimiento activo puede complementar estos cuidados con un fertilizante líquido para plantas verdes, siguiendo las dosis del fabricante. Una aplicación cada cuatro a seis semanas suele ser suficiente.

Ojo, no conviene abonarla en exceso, pues la acumulación de nutrientes puede perjudicar las raíces.

Por último, revise el envés de las hojas y las uniones entre los tallos, donde pueden aparecer plagas como la cochinilla algodonosa. Esta suele reconocerse por pequeños cúmulos blancos de apariencia algodonosa que se adhieren a la planta. Detectarla a tiempo permite controlar su presencia antes de que se extienda al resto del follaje.

¿Y cómo cuidar sus hojas en general?

Las hojas de la zamioculca son uno de sus principales atractivos por su apariencia carnosa, superficie lisa y brillo natural. Para conservarlas en buen estado, es importante retirar el polvo que se acumula sobre ellas, ya que puede cubrir su superficie y dificultar la captación de luz. Puede hacerlo con un paño suave humedecido con agua, pasando con cuidado por cada hoja y sin frotar demasiado fuerte. No necesita utilizar aceites, abrillantadores ni otros productos para devolverles su brillo.

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