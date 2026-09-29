¿Cómo hacer que su fittonia dé un abundante follaje? Algunos consejos que le pueden servir

Conocida también como abre caminos o destrancadera, la fittonia es una planta rastrera de origen tropical que no suele superar los 15…

Si usted tiene una fittonia en casa, probablemente ya se haya dado cuenta de que sus hojas son las protagonistas: pequeñas, coloridas y atravesadas por nervaduras que parecen dibujadas a mano. Pero esta planta, aunque suele adaptarse bien a los espacios interiores, también tiene sus exigencias. Un descuido en el riego, la luz o la humedad puede hacer que ese follaje abundante que la caracteriza empiece a decaer.

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Conocida también como abre caminos o destrancadera, la fittonia es una planta rastrera de origen tropical que no suele superar los 15 centímetros de altura. Sus hojas elípticas, marcadas por nervaduras blancas, rosadas o rojizas, la han convertido en una de las especies más llamativas para tener en interiores.

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Pero, ¿qué necesita realmente una fittonia para conservar sus hojas y crecer en buenas condiciones?

Lo primero: una buena poda

Si quiere que su fittonia tenga un follaje abundante, crezca tupida y conserve una forma compacta, la poda puede ayudar a controlar el crecimiento de sus tallos. Y es que debe entender que esta planta tiene un hábito de crecimiento rastrero y, cuando sus tallos se alargan demasiado, puede perder parte de ese aspecto frondoso.

Una de las prácticas más útiles es despuntar los tallos con regularidad, especialmente cuando comienzan a crecer demasiado.

Despunte para estimular la ramificación : Cuando un tallo se ha alargado, puede cortar o pellizcar su extremo justo por encima de un nudo , es decir, el punto donde nacen las hojas. Al retirar la punta de crecimiento, los brotes que se encuentran más abajo pueden comenzar a desarrollarse y producir nuevas ramificaciones.

: Cuando un tallo se ha alargado, puede cortar o pellizcar su extremo , es decir, el punto donde nacen las hojas. Al retirar la punta de crecimiento, los brotes que se encuentran más abajo pueden comenzar a desarrollarse y producir nuevas ramificaciones. Quite las flores : La fittonia puede producir pequeñas inflorescencias en forma de espiga. Si su objetivo principal es mantener una mata con abundantes hojas, puede retirarlas cuando aparezcan para que la planta concentre sus recursos en el crecimiento vegetativo. Ojo, no es indispensable hacerlo, puesto que la floración forma parte del ciclo natural de la planta y no significa que esté perjudicando su crecimiento.

: La fittonia puede producir pequeñas inflorescencias en forma de espiga. Si su objetivo principal es mantener una mata con abundantes hojas, puede retirarlas cuando aparezcan para que la planta concentre sus recursos en el crecimiento vegetativo. Ojo, no es indispensable hacerlo, puesto que la floración forma parte del ciclo natural de la planta y no significa que esté perjudicando su crecimiento. Aproveche los tallos que corte: Los tallos sanos pueden utilizarse como esquejes y, si enraízan correctamente, convertirse en nuevas plantas. Una de las opciones más usadas por los amantes de las plantas es colocar varios esquejes en la misma maceta, siempre que tengan las condiciones adecuadas para enraizar. Con el tiempo, esto puede ayudar a rellenar espacios vacíos y aumentar la densidad de la mata sin tener que comprar otra planta.

Segundo paso: alta humedad y cuidado con el riego

La fittonia es una planta de origen tropical que se desarrolla mejor en ambientes con buena humedad ambiental. Sin embargo, mantenerla hidratada no significa dejar el sustrato empapado. Estos son algunos consejos:

Una humedad ambiental alta

La fittonia se beneficia de una humedad ambiental moderada a alta, especialmente en espacios interiores donde el aire puede ser más seco. Cuando la humedad es insuficiente, los bordes de las hojas pueden comenzar a ponerse marrones y el follaje puede perder su aspecto firme.

Una forma sencilla de aumentar la humedad es agrupar la fittonia con otras plantas, ya que todas liberan vapor de agua al ambiente. También puede colocar la maceta sobre una bandeja con piedras y agua, procurando que el recipiente permanezca por encima del nivel del agua para que las raíces no queden en contacto directo con ella.

Un consejo que le damos: La pulverización de las hojas puede aumentar la humedad de manera temporal, pero no es la única ni necesariamente la mejor estrategia. Si decide hacerlo, procure que exista buena ventilación y que las hojas no permanezcan húmedas durante largos períodos, ya que el exceso de humedad sobre el follaje puede favorecer la aparición de problemas asociados a hongos.

Cuide también el riego

La fittonia necesita un sustrato que conserve cierta humedad, pero que también permita que el exceso de agua salga con facilidad. No conviene dejar que la tierra se seque completamente durante largos períodos, porque la planta puede perder rápidamente la firmeza de sus hojas y tallos.

Antes de volver a regar, compruebe la humedad del sustrato con el dedo. Si la capa superficial comienza a secarse, puede ser momento de añadir agua. En cambio, si todavía está húmeda, es mejor esperar.

Por último: cuide la luz y la fertilización

Ubique la fittonia en un lugar donde reciba mucha luz indirecta o filtrada, por ejemplo, cerca de una ventana protegida por una cortina. Esta iluminación favorece el desarrollo del follaje sin exponer directamente sus hojas a los rayos solares más intensos.

El sol directo puede quemar sus hojas y provocar manchas o pérdida de color. Pero tampoco conviene dejarla en un rincón demasiado oscuro: cuando recibe poca luz, los tallos pueden alargarse en busca de iluminación y la planta puede perder su forma compacta.

Por otro lado, durante los períodos de mayor crecimiento, puede aplicar un fertilizante líquido para plantas de follaje, siguiendo la dosis y frecuencia indicadas por el fabricante. El nitrógeno es uno de los nutrientes que intervienen en el desarrollo de las hojas, por lo que puede formar parte de la fórmula de un fertilizante para plantas de follaje. Sin embargo, la fittonia también necesita otros nutrientes y un exceso de fertilizante puede dañar las raíces y las hojas.

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