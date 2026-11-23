Sin embargo, mantener esa apariencia llamativa requiere algunos cuidados. Si nota que sus flores pierden intensidad, crecen más pequeñas o la planta deja de florecer, es posible que algo esté fallando en sus condiciones…

Hay flores que parecen sacadas de otro mundo y la cresta de gallo es una de ellas. Sus inflorescencias tienen una textura aterciopelada, casi como la del terciopelo, y formas ondulantes que recuerdan la cresta de esta ave. Sus colores tampoco pasan inadvertidos: pueden ser rojos intensos, amarillos dorados, naranjas y púrpuras.

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Sin embargo, mantener esa apariencia llamativa requiere algunos cuidados. Si nota que sus flores pierden intensidad, crecen más pequeñas o la planta deja de florecer, es posible que algo esté fallando en sus condiciones de cultivo. ¿Qué necesita para recuperar su vigor y producir nuevas flores? Aquí le contamos.

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¿Qué necesita la cresta de gallo para florecer y conservar sus colores?

Una de las particularidades de la cresta de gallo (Celosia argentea var. cristata) es que sus inflorescencias pueden conservar su apariencia y color durante varias semanas. Incluso después de que la planta madura y produce semillas, las flores permanecen adheridas a los tallos, por lo que sigue siendo una especie atractiva para jardines, terrazas y balcones. Para favorecer una floración abundante y mantener sus colores intensos, es importante tener en cuenta algunas condiciones de cultivo.

Por ejemplo, lo primero que necesita identificar es la luz, y es que la cresta de gallo necesita entre cinco y seis horas de luz solar directa al día para crecer y florecer adecuadamente. Cuando permanece en lugares demasiado sombreados, sus tallos pueden alargarse y sus inflorescencias perder tamaño e intensidad de color. También prefiere los climas cálidos, con temperaturas entre los 18 y 27 °C, por lo que conviene protegerla de las heladas y del frío intenso.

Si vive en una ciudad de clima frío, ubíquela en el lugar más soleado y resguardado de su casa.

En cuanto al riego, lo recomendable es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. Cuando los primeros dos o tres centímetros del sustrato estén secos, puede añadir agua directamente en la base de la planta, sin mojar constantemente las hojas y las flores. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos y afectar sus raíces. Por eso, además de controlar el riego, utilicé un sustrato suelto, enriquecido con materia orgánica y con buen drenaje. Una mezcla de tierra para macetas, compost y perlita puede ayudar a mantener estas condiciones.

Durante la etapa de crecimiento y floración, puede complementar los cuidados con un fertilizante líquido para plantas con flor, aplicado cada 15 o 30 días y siguiendo las indicaciones de dilución del producto. Evite excederse con el abono, pues un aporte demasiado alto de nutrientes puede favorecer el desarrollo de hojas en detrimento de las flores.

Por último, revise periódicamente las hojas y los tallos para detectar posibles plagas, como pulgones y ácaros. La falta de ventilación y el exceso de humedad también pueden favorecer enfermedades causadas por hongos. Si identifica partes afectadas, retírelas y ajuste las condiciones de riego y drenaje. Así podrá mantener la cresta de gallo saludable y prolongar su floración.

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