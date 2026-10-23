¿Cómo limpiar las hojas del anturio? Consejos para mantenerlas brillantes y saludables

Según Yuly Forero, fundadora de Cultivando Vida, mantener las hojas limpias es parte esencial del cuidado de las plantas. El polvo y la suciedad acumulados pueden reducir la cantidad de luz que reciben y…

Las hojas brillantes y de un verde intenso son uno de los atractivos del anturio, pero el polvo puede acumularse sobre su superficie y hacer que pierdan parte de su brillo. ¿Cómo limpiarlas sin maltratar la planta ni recurrir a productos que puedan dañarlas? Aquí le contamos cómo hacerlo y qué debe tener en cuenta para mantenerlas saludables.

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Según Yuly Forero, fundadora de Cultivando Vida, mantener las hojas limpias es parte esencial del cuidado de las plantas. El polvo y la suciedad acumulados pueden reducir la cantidad de luz que reciben y dificultar la fotosíntesis. Por eso, conviene revisarlas con regularidad y limpiarlas cuando sea necesario, especialmente si están en espacios interiores donde no reciben agua de lluvia.

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Para hacerlo, basta con utilizar un paño suave y agua. Siga estos pasos para retirar el polvo sin maltratar las hojas:

Sostenga la hoja: coloque una mano debajo para darle soporte y evitar que se doble o se rompa mientras la limpia.

coloque una mano debajo para darle soporte y evitar que se doble o se rompa mientras la limpia. Limpie ambas caras : pase un paño suave ligeramente humedecido por la parte superior de la hoja, conocida como haz, y por el reverso o envés. Revise esta última cara con atención, pues allí también pueden esconderse plagas como pulgones y cochinillas.

: pase un paño suave ligeramente humedecido por la parte superior de la hoja, conocida como haz, y por el reverso o envés. Revise esta última cara con atención, pues allí también pueden esconderse plagas como pulgones y cochinillas. Retire el polvo con suavidad: haga movimientos delicados, sin frotar con fuerza ni tirar de las hojas. Si el paño se ensucia, enjuáguelo antes de continuar para no extender la suciedad.

haga movimientos delicados, sin frotar con fuerza ni tirar de las hojas. Si el paño se ensucia, enjuáguelo antes de continuar para no extender la suciedad. Deje secar la planta: después de la limpieza, manténgala en un lugar ventilado y con buena iluminación natural indirecta, de acuerdo con las necesidades de la especie. Evite exponer las hojas mojadas al sol directo, especialmente si son sensibles.

Ojo, evite los abrillantadores y los remedios caseros. No necesita aplicar aceites, mayonesa, alcohol ni productos para dar brillo a las hojas. Estas sustancias pueden dejar residuos o dañar el follaje. En la mayoría de las plantas de interior, un paño húmedo con agua es suficiente

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Algunos consejos adicionales

Además de limpiar sus hojas cuando acumulen polvo, tenga en cuenta otros cuidados que ayudan a mantener el anturio en buenas condiciones:

Frecuencia de limpieza: revise las hojas cada 15 días y límpielas cuando lo necesiten. Si la planta está en un espacio con mucho polvo, puede requerir mantenimiento más frecuente. Tenga esto como una rutina fija para detectar plagas de forma temprana.

revise las hojas cada 15 días y límpielas cuando lo necesiten. Si la planta está en un espacio con mucho polvo, puede requerir mantenimiento más frecuente. Tenga esto como una rutina fija para detectar plagas de forma temprana. Iluminación : ubique el anturio en un lugar con buena iluminación natural indirecta. La exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas.

: ubique el anturio en un lugar con buena iluminación natural indirecta. La exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas. Humedad ambiental: esta planta se desarrolla bien con humedad ambiental alta. Si el aire de su casa es seco, puede utilizar un humidificador para mejorar las condiciones del espacio.

esta planta se desarrolla bien con humedad ambiental alta. Si el aire de su casa es seco, puede utilizar un humidificador para mejorar las condiciones del espacio. Momento de limpieza: hágala cuando no haya sol directo sobre las hojas y procure que tengan tiempo para secarse. No es necesario esperar a una hora específica, lo importante es evitar la exposición directa al sol mientras están mojadas.

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