¿Cómo reconocer una fucsia nativa y distinguirla de una híbrida? Claves para identificarlas

Si usted quiere distinguir una fucsia nativa de una híbrida, fíjese en el tamaño de sus flores y en la forma en que crece la planta. La Fuchsia magellanica,…

Si usted es de los que disfruta tener plantas en casa o se detiene a admirar sus flores, seguramente se ha encontrado con las fucsias, reconocidas por sus pétalos de colores llamativos y su particular forma de campana. Pero ¿sabía que no todas son iguales? Algunas son especies nativas y otras, híbridos cultivados por sus características ornamentales.

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Si usted quiere distinguir una fucsia nativa de una híbrida, fíjese en el tamaño de sus flores y en la forma en que crece la planta. La Fuchsia magellanica, conocida como chilco en Chile y Argentina, es un arbusto que puede alcanzar entre 2 y 4 metros de altura.

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En cambio, las fucsias híbridas (Fuchsia × hybrida), por su parte, suelen crecer como arbustos más compactos, ramificados y bajos, aunque algunas variedades tienen ramas colgantes. Por su tamaño y variedad de formas, son frecuentes en macetas, jardineras y cestas colgantes.

Tenga en cuenta que estas diferencias son orientativas: tanto el tamaño de la planta como el de sus flores varía según la especie, el cultivar y las condiciones de crecimiento.

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Forma de los pétalos y las hojas

Una de las diferencias más visibles entre las fucsias nativas y las híbridas está en la forma de sus flores. Las nativas, como la Fuchsia magellanica, suelen tener flores sencillas, con cuatro pétalos y sépalos alargados que sobresalen de la corola. En muchas variedades híbridas, en cambio, las flores son más grandes y pueden tener pétalos adicionales, con formas semidobles o dobles que les dan una apariencia más voluminosa.

El color también puede dar pistas para diferenciarlas. En las fucsias nativas, son comunes los sépalos rojizos y los pétalos violetas, mientras que las híbridas pueden combinar tonos rojos, fucsias, rosados, blancos, lilas y púrpuras. Otra característica está en sus flores: en las especies nativas, los estambres suelen sobresalir de forma evidente, mientras que en algunas variedades híbridas de flores dobles pueden quedar ocultos entre los pétalos.

En las hojas, las diferencias son más sutiles. Tanto las fucsias nativas como las híbridas tienen bordes dentados y hojas verdes, pero su forma puede variar. Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State University), las hojas de la especie nativa Fuchsia magellanica pueden ser alargadas, ovaladas o tener forma de lanza, y medir entre 5 y 12,5 centímetros. En las híbridas, las hojas suelen ser ovaladas y algunas variedades tienen una textura más carnosa o pequeñas marcas rojizas.

Clima

El chilco (Fuchsia magellanica) se adapta a climas frescos y húmedos, y puede tolerar las bajas temperaturas. Según la Fundación Reforestemos de Chile, crece de forma natural cerca de ríos y lagos, así como en bosques del sur del continente. Para cultivarlo, es importante mantener la humedad del suelo y evitar la exposición prolongada a condiciones demasiado secas.

Las fucsias híbridas tienen necesidades que varían según el cultivar. De acuerdo con la Universidad Católica de Oriente, pueden desarrollarse en regiones tropicales de clima templado y son comunes en espacios urbanos. Sin embargo, algunas variedades son sensibles a las heladas y al calor intenso, por lo que conviene elegirlas según las condiciones del lugar donde se van a sembrar.

Luz: prefieren la semisombra o la luz filtrada. En zonas cálidas, lo ideal es protegerlas del sol directo durante las horas de mayor intensidad.

Ojo: la Universidad Católica de Oriente advierte que algunas fucsias híbridas pueden propagarse en el sotobosque y desplazar especies nativas. Por eso, antes de plantarlas cerca de áreas naturales, es importante verificar si representan un riesgo para los ecosistemas locales. Siempre es preferible plantar variedades nativas en jardines para ayudar a la biodiversidad del país.

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