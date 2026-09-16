Pero ¿qué pasa cuando, de repente, comienza a perder hojas, se ve arrugada o parece estar completamente deshidratada? Ahí la confianza cambia por preocupación y aparece la pregunta: ¿qué le pasó y todavía se puede recuperar?

Cuando compramos una suculenta o un cactus, casi siempre escuchamos lo mismo: “son plantas muy resistentes” . Y quizá por eso nos confiamos un poco. Pensamos que un olvido en el riego, unos días de más sin revisar la planta o incluso un cambio de lugar no harán demasiada diferencia.

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¿Cómo recuperar las hojas de una suculenta? Tips para ayudarla a recuperarse

Antes de darla por perdida, hay algunas señales que pueden ayudarle a entender qué está ocurriendo y qué hacer para intentar recuperarla. En La Huerta le contamos algunos trucos para identificar el problema y cuidar su suculenta.

Un paso fundamental: la identificación

Antes de intentar recuperar una suculenta que empieza a verse mal, hay algo fundamental: saber qué le está pasando. Aunque suelen ser plantas resistentes y capaces de almacenar agua en sus hojas y tallos, también pueden enfermarse cuando las condiciones de cuidado no son las adecuadas.

Por eso, no se apresure a regarla, cambiarla de matera o cortar sus hojas. Primero, deténgase a observarla. El aspecto de las hojas, el tallo y la tierra puede darle algunas pistas.

Si tiene exceso de agua

Uno de los problemas más frecuentes en las suculentas es, precisamente, recibir más agua de la que necesitan. Cuando el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, las raíces pueden comenzar a deteriorarse y la pudrición puede avanzar hacia el tallo y las hojas.

Estas son algunas señales que puede revisar:

Hojas blandas o aguadas: pierden su firmeza y pueden sentirse demasiado suaves al tocarlas.

pierden su firmeza y pueden sentirse demasiado suaves al tocarlas. Hojas amarillas, translúcidas o negras: especialmente cuando el cambio comienza en las hojas inferiores.

especialmente cuando el cambio comienza en las hojas inferiores. Tierra húmeda durante varios días: si el sustrato no alcanza a secarse entre riegos, hay que revisar las condiciones de drenaje.

En estos casos, seguir agregando agua no ayudará a la planta. Al contrario, puede empeorar el problema. Antes de volver a regar, revise si realmente lo necesita y si la matera permite que el exceso de agua salga.

Sí, por el contrario, está deshidratada

No todas las hojas arrugadas significan que la suculenta se está pudriendo. Estas plantas almacenan agua en sus tejidos y, cuando llevan demasiado tiempo sin recibirla, pueden comenzar a utilizar esas reservas.

Fíjese en señales como:

Hojas arrugadas o más delgadas de lo habitual.

Pérdida de firmeza , como si la planta estuviera más flácida.

, como si la planta estuviera más flácida. Hojas que se desprenden con facilidad, dependiendo de la especie.

Aquí también es importante mirar el conjunto y no quedarse únicamente con una hoja. Una suculenta deshidratada y una suculenta con exceso de agua pueden presentar hojas caídas o arrugadas, pero la tierra y la textura de la planta pueden ayudar a diferenciarlas.

Y hay otro detalle que no debe pasar por alto: la especie también importa. No todas las suculentas necesitan la misma cantidad de agua, luz o frecuencia de riego. Por eso, conocer qué planta tiene en casa es otro paso para entender qué necesita.

¿Se puede recuperar en casa?

Sí. Que una suculenta esté marchita, arrugada o incluso presente algunas partes dañadas no significa necesariamente que esté perdida. Según Planet Desert, un portal especializado en cactus y suculentas, hay algunas medidas que pueden ayudar a recuperarla, siempre que primero se identifique qué está causando el problema.

1. Si las hojas están arrugadas y el sustrato está seco

En ese caso, puede probar con un riego profundo que permita humedecer bien el sustrato, pero evitando que la planta quede encharcada.

Una opción es colocar la matera en un recipiente con agua durante unos minutos para que el sustrato absorba humedad por los orificios de drenaje. Después, déjela escurrir completamente. Ojo, no espere que la planta cambie de un momento a otro. Si la causa era la falta de agua, las hojas pueden comenzar a recuperar su firmeza durante los siguientes días o semanas.

2. Si las hojas están blandas, transparentes o negras

Aquí la situación es diferente. Estos cambios pueden estar relacionados con un exceso de humedad y, en casos más avanzados, con la pudrición de las raíces o del tallo.

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En ese caso:

Revise las raíces: las que estén negras, marrones, blandas o descompuestas deben retirarse con una herramienta limpia y desinfectada.

las que estén negras, marrones, blandas o descompuestas deben retirarse con una herramienta limpia y desinfectada. Revise el tallo: si alguna parte está oscura y blanda, también puede ser necesario eliminarla hasta encontrar tejido sano.

si alguna parte está oscura y blanda, también puede ser necesario eliminarla hasta encontrar tejido sano. Déjela secar antes de volver a plantarla: después de retirar las partes afectadas, permita que las zonas de corte se sequen y cicatricen en un lugar seco y ventilado.

después de retirar las partes afectadas, permita que las zonas de corte se sequen y cicatricen en un lugar seco y ventilado. Use un sustrato con buen drenaje: al volver a plantarla, procure que la mezcla permita que el exceso de agua salga con facilidad.

En este punto, volver a regarla inmediatamente puede jugar en contra. La planta necesita tiempo para que las zonas cortadas se sequen antes de entrar nuevamente en contacto con un sustrato húmedo.

3. Si está muy alargada o sus hojas están separadas

Hay otro caso que puede preocupar a quienes tienen suculentas: la planta comienza a crecer hacia arriba, pierde su forma compacta y las hojas quedan cada vez más separadas.

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Esto suele estar relacionado con una búsqueda de luz. Si la planta está en un lugar con poca iluminación, puede estirarse para intentar recibir más.

¿Qué puede hacer?

Busque un lugar más iluminado , preferiblemente con buena luz indirecta.

, preferiblemente con buena luz indirecta. Evite pasarla de golpe a un sol fuerte , especialmente si estaba acostumbrada a permanecer en interiores, porque podría sufrir quemaduras.

, especialmente si estaba acostumbrada a permanecer en interiores, porque podría sufrir quemaduras. Pode o propague las partes alargadas, si la especie lo permite, para darle una nueva forma y aprovechar los segmentos sanos.

Antes de darla por perdida

Una suculenta puede recuperarse incluso después de perder algunas hojas o presentar daños, pero entre más avanzada esté la pudrición, más difícil será salvarla. Por eso, actuar temprano puede marcar la diferencia.

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La clave no está en regarla más porque se ve triste ni en dejarla completamente olvidada porque “es una suculenta”. Observe sus hojas, revise el sustrato y, cuando sea necesario, mire qué está pasando debajo de la tierra. Ahí puede estar la respuesta.

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