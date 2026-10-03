¿Cómo registrar un huerto o vivero en colombia y cuáles son los requisitos y beneficios?

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Si usted quiere tener una huerta o un vivero para vender plantas y flores, hay algo que debe saber antes de empezar: no basta con escoger las especies que más le gustan y ponerlas a crecer. Cuando la intención es comercializar lo que produce, también debe cumplir con una serie de requisitos y reglas que le permitirán hacerlo de manera adecuada y legal.
Por eso, antes de llenar su espacio de semillas, materas y esquejes, conviene conocer qué necesita para convertir ese cultivo en una actividad comercial.
¿Que debe tener en cuenta?
Lo primero que debe saber es que, en Colombia, quienes producen o comercializan material vegetal de propagación (como plántulas, semillas y esquejes) deben cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Este proceso está reglamentado, entre otras disposiciones, por la Resolución 0780006 de 2020 y la Resolución 12483 de 2023.
Una aclaración importante: está normativa es para viveros o huertas cuya producción sea más a 365 plantas al año, aquellos que tiene ua producción inferior no cuentan con estas disposiciones así como para los cultivos de cítricos y palma de aceite, que cuentan con disposiciones específicas.
Si su producción requiere registro, estos son algunos de los aspectos que debe tener preparados:
Documentos del propietario y del predio
Para iniciar el trámite deberá presentar su documento de identificación si es una persona natural. Si se trata de una empresa, deberá acreditar su existencia y representación legal.
También tendrá que demostrar que tiene derecho a utilizar el predio donde funcionará el vivero. Para esto puede presentar documentos como el título de propiedad, el certificado de tradición y libertad o un contrato que acredite la tenencia o el arrendamiento del lugar durante el ciclo productivo.
Eso sí, si trabaja con especies silvestres o nativas, también debe demostrar cuál es el origen del material vegetal que utiliza y contar con los permisos o documentos que correspondan para su aprovechamiento, de acuerdo con la autoridad ambiental competente.
Condiciones del lugar y capacidad de producción
El vivero debe contar con áreas delimitadas e identificadas de acuerdo con las actividades que allí se realizan, como la germinación, la producción y la distribución del material vegetal.
También deberá informar cuál es la producción anual que estima obtener para cada especie. Esta información debe guardar relación con las características y capacidad del predio.
Asistencia y manejo sanitario
Otro aspecto importante es el manejo fitosanitario. El vivero debe contar con asistencia técnica de un profesional competente, como un ingeniero agrónomo o forestal, quien podrá orientar las medidas necesarias para mantener la sanidad del material vegetal y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el ICA.
Finalmente, es importante conservar los documentos que permitan demostrar el origen de las semillas y demás materiales utilizados para la propagación. Estos deben proceder de fuentes autorizadas o registradas, según corresponda.
¿Cuales son los beneficios de registrarse?
Registrarse ante el ICA permite a los productores de plantas y flores formalizar su actividad y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios para movilizar y comercializar material vegetal. Entre los principales beneficios están:
- Facilitar la movilización: el registro permite acceder a las guías y documentos fitosanitarios necesarios para transportar plantas y flores, tanto nacional como internacionalmente.
- Acceder a mercados de exportación: para quienes buscan vender sus productos en otros países, el registro del predio productor hace parte de los requisitos necesarios para adelantar los procesos de certificación fitosanitaria de exportación y de recibir ayudas del ICA.
- Formalizar la producción: si usted produce material de propagación, como plántulas, esquejes o semillas, el registro permite acreditar su actividad y contribuir a que este material ingrese a la cadena productiva bajo condiciones sanitarias verificadas.
- Prevenir y atender problemas fitosanitarios: el seguimiento de la autoridad sanitaria también permite identificar oportunamente la presencia de plagas y enfermedades y recibir orientación técnica frente a situaciones que puedan afectar la producción.
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