Por eso, antes de llenar su espacio de semillas, materas y esquejes, conviene conocer qué necesita para convertir ese cultivo en una actividad comercial.

Si usted quiere tener una huerta o un vivero para vender plantas y flores, hay algo que debe saber antes de empezar: no basta con escoger las especies que más le gustan y ponerlas a crecer. Cuando la intención es comercializar lo que produce, también debe cumplir con una serie de requisitos y reglas que le permitirán hacerlo de manera adecuada y legal.

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¿Cómo registrar un huerto o vivero en colombia y cuáles son los requisitos y beneficios?

Lo primero que debe saber es que, en Colombia, quienes producen o comercializan material vegetal de propagación (como plántulas, semillas y esquejes) deben cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Este proceso está reglamentado, entre otras disposiciones, por la Resolución 0780006 de 2020 y la Resolución 12483 de 2023.

Una aclaración importante: está normativa es para viveros o huertas cuya producción sea más a 365 plantas al año, aquellos que tiene ua producción inferior no cuentan con estas disposiciones así como para los cultivos de cítricos y palma de aceite, que cuentan con disposiciones específicas.

Si su producción requiere registro, estos son algunos de los aspectos que debe tener preparados:

Documentos del propietario y del predio

Para iniciar el trámite deberá presentar su documento de identificación si es una persona natural. Si se trata de una empresa, deberá acreditar su existencia y representación legal.

También tendrá que demostrar que tiene derecho a utilizar el predio donde funcionará el vivero. Para esto puede presentar documentos como el título de propiedad, el certificado de tradición y libertad o un contrato que acredite la tenencia o el arrendamiento del lugar durante el ciclo productivo.

Eso sí, si trabaja con especies silvestres o nativas, también debe demostrar cuál es el origen del material vegetal que utiliza y contar con los permisos o documentos que correspondan para su aprovechamiento, de acuerdo con la autoridad ambiental competente.

Condiciones del lugar y capacidad de producción

El vivero debe contar con áreas delimitadas e identificadas de acuerdo con las actividades que allí se realizan, como la germinación, la producción y la distribución del material vegetal.

También deberá informar cuál es la producción anual que estima obtener para cada especie. Esta información debe guardar relación con las características y capacidad del predio.

Asistencia y manejo sanitario

Otro aspecto importante es el manejo fitosanitario. El vivero debe contar con asistencia técnica de un profesional competente, como un ingeniero agrónomo o forestal, quien podrá orientar las medidas necesarias para mantener la sanidad del material vegetal y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el ICA.

Finalmente, es importante conservar los documentos que permitan demostrar el origen de las semillas y demás materiales utilizados para la propagación. Estos deben proceder de fuentes autorizadas o registradas, según corresponda.

¿Cuales son los beneficios de registrarse?

Registrarse ante el ICA permite a los productores de plantas y flores formalizar su actividad y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios para movilizar y comercializar material vegetal. Entre los principales beneficios están:

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Facilitar la movilización: el registro permite acceder a las guías y documentos fitosanitarios necesarios para transportar plantas y flores, tanto nacional como internacionalmente.

el registro permite acceder a las guías y documentos fitosanitarios necesarios para transportar plantas y flores, tanto nacional como internacionalmente. Acceder a mercados de exportación: para quienes buscan vender sus productos en otros países, el registro del predio productor hace parte de los requisitos necesarios para adelantar los procesos de certificación fitosanitaria de exportación y de recibir ayudas del ICA.

para quienes buscan vender sus productos en otros países, el registro del predio productor hace parte de los requisitos necesarios para adelantar los procesos de certificación fitosanitaria de exportación y de recibir ayudas del ICA. Formalizar la producción: si usted produce material de propagación, como plántulas, esquejes o semillas, el registro permite acreditar su actividad y contribuir a que este material ingrese a la cadena productiva bajo condiciones sanitarias verificadas.

si usted produce material de propagación, como plántulas, esquejes o semillas, el registro permite acreditar su actividad y contribuir a que este material ingrese a la cadena productiva bajo condiciones sanitarias verificadas. Prevenir y atender problemas fitosanitarios: el seguimiento de la autoridad sanitaria también permite identificar oportunamente la presencia de plagas y enfermedades y recibir orientación técnica frente a situaciones que puedan afectar la producción.

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