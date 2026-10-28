¿Cómo reportar árboles enfermos en Bogotá? Así puede ayudar a identificarlos

¿Qué puede hacer si identifica uno de estos casos en la ciudad? Le contamos cómo reportarlo y qué canales existen para dejar constancia de la situación.

Si usted va caminando por Bogotá y se encuentra con un árbol que tiene ramas a punto de caer, hojas marchitas o un tronco cubierto de hongos y plagas, quizá se pregunte quién debería atenderlo y qué puede hacer al respecto. Aunque estos problemas no siempre son evidentes para quienes pasan por la calle, pueden comprometer la salud del árbol y, en algunos casos, representar un riesgo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, hay varias señales que pueden alertar sobre el estado de un árbol. Entre ellas están las ramas secas o muertas, las grietas en el tronco, la presencia de hongos o pudrición y una inclinación superior a 40 grados.

También conviene prestar atención a los encharcamientos permanentes en la base, los daños en las raíces por obras de infraestructura, las cavidades en el tronco y los golpes ocasionados por vehículos. La presencia de árboles caídos o muertos alrededor también puede ser una señal de alerta.

Le puede interesar

Si identifica alguna de estas condiciones, evite acercarse o intentar podar el árbol por su cuenta. Lo recomendable es informar a las autoridades para que evalúen su estado y determinen qué intervención necesita.

Entonces, si ve una situación ¿Dónde reportarlo en Bogotá?

La ciudadanía dispone de diferentes canales para informar sobre árboles que presentan problemas de salud o que podrían poner en riesgo a quienes transitan cerca de ellos. El mecanismo que se debe utilizar depende de las condiciones observadas y de la urgencia del caso.

Línea de Emergencias 123: si el árbol presenta un riesgo inminente de caída o amenaza la seguridad de las personas y la movilidad.

si el árbol presenta un riesgo inminente de caída o amenaza la seguridad de las personas y la movilidad. ÁrbolApp Bogotá: aplicación móvil que permite reportar novedades relacionadas con el arbolado urbano.

aplicación móvil que permite reportar novedades relacionadas con el arbolado urbano. Correo electrónico del Jardín Botánico: a través de contactenos@jbb.gov.co, los ciudadanos pueden solicitar orientación sobre árboles enfermos o con posibles afectaciones fitosanitarias.

Al realizar el reporte, es útil indicar la dirección exacta, describir las señales observadas y adjuntar fotografías que permitan reconocer el problema. Si la solicitud ya fue radicada, conserve el número de seguimiento para consultar su estado.

Pero ¿qué pasa cuando las autoridades no logran atender todos los reportes?

Aunque Bogotá cuenta con canales institucionales para reportar árboles enfermos o en riesgo, la existencia de estas herramientas no siempre se traduce en una respuesta oportuna. En redes sociales, ciudadanos han manifestado su inconformidad por la falta de seguimiento a sus solicitudes: aseguran que han enviado correos en repetidas ocasiones, insistido mediante llamadas e incluso recibido visitas de técnicos que evalúan los árboles, pero sin conocer después qué acciones se tomarán o si habrá una intervención.

Esta situación plantea otra dificultad: ¿qué puede hacer la ciudadanía cuando ya ha reportado un árbol y siente que su solicitud no está siendo escuchada? En medio de esas inquietudes, Johanna Peters, creadora de contenido y del blog Jardines Tropicales, está convocando a los bogotanos a documentar los casos de árboles afectados por plagas y enfermedades para reunirlos y hacerlos llegar a las autoridades ambientales.

La iniciativa surge, además, de su preocupación por el estado fitosanitario del arbolado urbano y por las posibles consecuencias de estas afectaciones para otros espacios verdes de la ciudad. En un llamado publicado en sus redes sociales, Peters advirtió sobre la presencia de cochinillas, mosca blanca y hongos, y explicó que algunas de estas plagas pueden extenderse a terrazas, balcones y jardines particulares, donde también afectan otras plantas.

Su propuesta consiste en reunir evidencia fotográfica y datos de ubicación para presentar los casos ante el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para participar, las personas que identifiquen árboles con hojas pegajosas, manchas negras, insectos blancos o acumulaciones algodonosas en las ramas pueden tomar una fotografía del ejemplar completo y otra de cerca de las hojas o de la zona afectada. Luego, deben enviar las imágenes junto con la dirección o el barrio mediante un mensaje directo a la cuenta, dejar la información en los comentarios de la publicación o etiquetarla en sus historias.

¿Qué pasa después de reportar?

Cuando se alerta a la Línea de emergencias sobre un árbol que representa un riesgo para la ciudadanía, se activa una ruta de atención en la que pueden intervenir entidades como el IDIGER, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, según las características del caso. La evaluación técnica permite establecer el estado del ejemplar y determinar qué medidas necesita: desde tratamientos fitosanitarios para controlar plagas y enfermedades hasta labores de poda para retirar ramas afectadas o reducir riesgos.

La tala es una medida excepcional que puede considerarse cuando la valoración técnica determina que el árbol no puede recuperarse y que su permanencia representa un peligro para las personas o la infraestructura. Por eso, reportar un árbol enfermo no significa que necesariamente será talado, la intervención debe responder a una evaluación de su estado y de los riesgos que presenta.

Publicidad

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼