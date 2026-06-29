¿Cómo saber si una fruta está madura sin abrirla? Señales para escogerla bien

El color, el olor y la firmeza pueden ayudar a saber si una fruta está en buen punto antes de comprarla. Foto: Pexels

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Antes de comprar una fruta, conviene fijarse en lo que muestra por fuera. La piel, el olor, el peso y la textura pueden dar pistas sobre su estado y ayudar a saber si está lista para comer, si aún le falta tiempo o si ya empezó a deteriorarse.

No todas se escogen con el mismo criterio. Una manzana firme y brillante no se revisa igual que un aguacate, una pera, una fresa o una sandía. En unas, el aroma es la pista principal; en otras, el peso puede indicar más jugo, y en varias la textura revela si están en buen punto.

La madurez puede evaluarse con distintos indicadores, como forma, tamaño, aroma, firmeza, contenido de jugo, azúcares y acidez, así lo explica una guía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que además advierte que el cambio de color no siempre es evidente, por lo que mirar solo la cáscara puede llevar a una mala elección.

La clave no está en buscar un truco único, sino en leer varias pistas al mismo tiempo.

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Color, olor y textura

Lo primero es revisar la apariencia. La piel debe estar completa, sin agujeros, golpes, moho, manchas extrañas o zonas hundidas. En productos empacados, también vale mirar el conjunto, pues una pieza aplastada, húmeda o dañada puede afectar a las demás.

Después viene el tacto. Algunas frutas deben sentirse firmes; otras pueden ceder ligeramente cuando están listas. Lo importante es evitar las que estén viscosas, demasiado blandas o con partes aguadas. La firmeza cambia durante la maduración, especialmente cuando el producto empieza a ablandarse.

El olor también ayuda. Un aroma fresco y, en algunos casos, dulce, suele ser buena señal. Si huele agrio, desagradable o a moho, es mejor no comprar, según la recomendación de Food Hero, una guía de alimentación que reúne consejos prácticos para elegir, almacenar y aprovechar frutas y verduras.

Hay casos en los que estas pistas son más claras. Una manzana de buena calidad debe estar muy firme, tener olor fresco y piel brillante. Un durazno maduro, en cambio, debe ceder un poco al presionarlo; además, suele tener color naranja o amarillo profundo, piel aterciopelada y aroma dulce.

En el aguacate, el tacto pesa más que el color. Uno maduro debe sentirse firme, pero ceder ligeramente al presionarlo. Si está demasiado blando, puede estar pasado. Y si parece que la piel está separada de la pulpa, por dentro podría estar café o deteriorado.

Las fresas, moras, frambuesas y arándanos deben verse con color profundo, sin partes blancas o verdes. También conviene revisar que estén firmes, secas y sin manchas. Si el empaque tiene rastros de jugo, puede ser señal de fruta aplastada, blanda o con moho.

En las uvas, el tallo también cuenta, pues si está verde y flexible, suele indicar mayor frescura. En cambio, si está seco o quebradizo, puede ser señal de que llevan más tiempo almacenadas. Además, es mejor evitar racimos con uvas reventadas, húmedas o arrugadas.

Para cítricos como naranjas, mandarinas, limones o toronjas, el peso puede orientar. Una pieza pesada suele tener más jugo que una muy liviana. También conviene evitar las que tengan piel seca, esponjosa o con zonas hundidas.

La pera se puede comprar un poco firme si se va a dejar madurar en casa. Para comerla pronto, debe ceder suavemente cerca del tallo, no sentirse aguada en el centro.

En la piña, el aroma dulce es una buena pista, siempre que el cuerpo no tenga partes muy blandas, blancas o negras.

En los bananos, el punto depende del uso. Los amarillos con manchas cafés son más dulces y tienen sabor más intenso; los amarillos firmes o con algo de verde también se pueden comer, pero serán menos dulces.

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No todas las frutas maduran después de comprarlas

Uno de los errores más comunes es creer que cualquier fruta verde mejora con los días. Algunas continúan su proceso después de ser recolectadas; otras deben llevarse ya en su punto. Esa diferencia cambia la forma de elegir.

Las que pueden seguir madurando después de la cosecha son:

Albaricoques.

Plátanos.

Kiwi.

Mango.

Duraznos.

Peras.

Ciruelas.

En cambio, manzanas, cerezas, toronjas, uvas, naranjas, piña, fresas, mandarinas y sandía deben comprarse maduras y consumirse lo antes posible.

La regla final es simple: una buena fruta no siempre es la más colorida ni la más blanda. La mejor elección aparece cuando coinciden varias pistas como piel sana, aroma fresco, firmeza adecuada, peso razonable y ausencia de golpes.

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