¿Cómo trasplantar una planta correctamente? Guía con consejos clave 

Cambiar una planta de maceta o llevarla directamente al jardín parece una tarea sencilla, pero hacerlo sin las precauciones necesarias puede afectar sus raíces y…

¿Tiene una planta que dejó de crecer, tiene las hojas decaídas o parece no estar tan saludable como antes? Aunque estos cambios pueden tener distintas causas, en algunos casos el problema está bajo tierra: las raíces necesitan más espacio o el sustrato ha dejado de ofrecer las condiciones adecuadas para su desarrollo. Si es así, puede que haya llegado el momento de trasplantarla.

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Cambiar una planta de maceta o llevarla directamente al jardín parece una tarea sencilla, pero hacerlo sin las precauciones necesarias puede afectar sus raíces y dificultar su adaptación. Elegir un recipiente del tamaño adecuado, preparar el sustrato y saber cómo retirar la planta de su ubicación anterior son pasos fundamentales para reducir el estrés que genera este cambio.

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Pero ¿cómo saber si una planta necesita más espacio y qué debe tener en cuenta antes de moverla? Si está pensando en trasplantar una de sus plantas, aquí le explicamos cómo hacerlo paso a paso, desde la preparación de los materiales hasta los cuidados que necesita después de instalarse en su nuevo lugar.

Dos consideraciones importantes

Evite la exposición al sol directo durante el trasplante.

Durante el trasplante, las raíces quedan expuestas a la manipulación y pueden perder parte de su capacidad para absorber agua temporalmente. Sí, además, la planta recibe sol directo o está expuesta a temperaturas elevadas, la pérdida de humedad por las hojas puede aumentar y dificultar su recuperación.

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Por eso, procure mantener las raíces protegidas y el cepellón —la masa de tierra que rodea las raíces— lo más intacto posible durante el proceso.

Tenga presente el estrés por trasplante.

Cambiar una planta de maceta o de lugar implica modificar las condiciones en las que se desarrollaba. Al manipular sus raíces, estas pueden sufrir daños y necesitar tiempo para recuperar su capacidad de absorber agua y nutrientes. A esto se suman los posibles cambios en el sustrato, la humedad, la temperatura y la exposición a la luz, que obligan a la planta a adaptarse a su nuevo entorno.

Este proceso se conoce como shock o estrés por trasplante y puede manifestarse con hojas decaídas, marchitez, caída de algunas hojas o una pausa temporal en el crecimiento y la floración. Para favorecer su recuperación, mantenga la planta en un lugar protegido durante los primeros días, evite los cambios bruscos de ubicación y riegue según las necesidades de la especie, sin encharcar el sustrato. También es recomendable esperar a que se adapte antes de aplicar fertilizantes, pues una planta con las raíces afectadas puede resentirse con una fertilización inadecuada.