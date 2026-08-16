¿Cómo y con qué cercar un terreno de forma económica? Alambres, plantas y más opciones

Alambre de púas, malla ciclónica, postes de guadua o madera y hasta cercas vivas son algunas de las alternativas que puede considerar Foto: pixabay

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¿Necesita delimitar un terreno, proteger un cultivo o simplemente marcar los límites de su hogar sin gastar una fortuna? Cercar un espacio no tiene por qué convertirse en una obra costosa: existen alternativas económicas, resistentes y, en algunos casos, incluso naturales que pueden adaptarse a diferentes tipos de terreno.

Desde materiales de bajo costo hasta plantas que funcionan como cercas vivas, hay varias opciones para lograrlo sin sacrificar seguridad ni apariencia. Si está pensando en cercar un terreno en Colombia, aquí le contamos qué alternativas tiene y qué plantas pueden ser una buena opción para crear una barrera natural.

¿Qué debe tener en cuenta para cercar?

Antes de comprar materiales o empezar a instalar postes, hay varios factores que pueden hacer que el precio de una cerca cambie considerablemente, y es que no es lo mismo delimitar un pequeño jardín que cerrar un cultivo o un terreno rural de varias hectáreas.

Estos son algunos de los aspectos que debe tener en cuenta:

Las condiciones del terreno: si el terreno es inclinado, irregular, rocoso o tiene demasiada vegetación, probablemente necesitará trabajos adicionales antes de instalar la cerca.

Los trabajos adicionales: la limpieza y nivelación del terreno, la excavación para los postes, una cimentación más profunda o la instalación de elementos de seguridad pueden incrementar el presupuesto final.

La altura y resistencia: una cerca más alta, con postes más robustos o materiales de mayor resistencia, tendrá un costo superior. Por eso, conviene definir qué función cumplirá: ¿solo quiere marcar los límites del terreno, evitar el ingreso de animales o brindar mayor seguridad?

La extensión del terreno: este es uno de los puntos más importantes. Mientras más metros lineales necesite cercar, mayor será la cantidad de postes, alambre, malla u otros materiales que deberá comprar.

¿Qué opciones hay?

Entre las opciones más económicas están el alambre de púas o galvanizado, la malla ciclónica y los postes de madera o guadua.

También existe una alternativa que, además de cumplir la función de delimitar el terreno, puede darle un aspecto más natural: las cercas vivas.

Cercas vivas

En La Huerta, nuestra primera opción para cercar un terreno son las cercas vivas. ¿La razón? Además de delimitar un espacio, permiten aprovechar la vegetación para crear una barrera natural que, con el tiempo, puede convertirse en un verdadero muro verde.

Una de las especies que puede utilizarse para este propósito es la duranta, disponible en variedades como la duranta limón o la dorada. Su precio puede estar entre COP 2.800 y COP 5.000 por planta, aunque también se encuentran presentaciones por docena de alrededor de COP 15.000, dependiendo del vivero, la variedad y el tamaño de cada ejemplar.

Para conseguir una barrera relativamente tupida, puede calcular inicialmente entre tres y cuatro plantas por metro lineal. Sin embargo, la distancia de siembra dependerá de la especie que elija, el tamaño de las plantas y qué tan rápido quiera conseguir un cerramiento denso.

Eso sí, tenga presente que una cerca viva no se construye de un día para otro. Las plantas necesitan riego, poda, fertilización y cuidados durante su crecimiento. Por eso, aunque puede representar una alternativa económica frente a algunos cerramientos tradicionales, también requiere tiempo y mantenimiento para que cumpla su función.

Si está buscando una alternativa más natural para delimitar su terreno, también puede optar por una cerca viva. En esta publicación encontrará cinco especies que, además de ayudar a marcar los límites de su jardín, pueden aportar color y flores al espacio: “Cercas vivas: cinco especies que embellecen y delimitan su jardín”.

Alambre de púas o alambre liso

Para terrenos rurales o de gran extensión, el alambre de púas suele ser una de las alternativas más económicas y sencillas de instalar. Puede utilizarse para marcar los linderos y restringir el paso de personas o animales, especialmente cuando se combina con postes de madera, guadua o concreto.

En Homecenter, por ejemplo, se encuentran opciones como el alambre de púas calibre 16,5 de 400 metros o el alambre de púas Fixser calibre 14,5 de 500 metros, ambos varían de precio entre COP 160.000 y COP 250.000.

Malla ciclónica

Si además de delimitar busca una barrera que permita un mayor control del acceso, la malla ciclónica o eslabonada puede ser una alternativa. Es común en lotes, jardines, fincas y espacios semiurbanos y, a diferencia del alambre de púas, ofrece una barrera física más continua.

El precio depende principalmente del calibre, la altura y la longitud que necesite. Como referencia, una cantidad de malla puede encontrarse alrededor de COP 800.000 a COP 1.000.000, aunque el valor final dependerá de las características del producto y del área que quiera cubrir.

Postes de madera, guadua o concreto

Independientemente del material que elija para el cerramiento, necesitará una estructura que lo sostenga. Para reducir costos, puede recurrir a guadua o madera tratada, mientras que los postes de concreto suelen ofrecer una mayor durabilidad, aunque pueden aumentar la inversión inicial.

En Colombia, el precio de la guadua puede variar aproximadamente entre $8.000 y $58.000 por unidad, dependiendo de factores como la longitud, el diámetro y si cuenta con tratamiento de inmunización. Las piezas sin tratar suelen ser más económicas, mientras que las destinadas a usos estructurales tienen un precio mayor.

¿Cómo cercar su terreno?

Una vez tenga claros los límites del predio y el tipo de cerramiento que necesita, llega el momento de instalar la cerca.

Si se trata de un terreno rural y extenso y busca ahorrar, el alambre de púas suele ser una de las alternativas más económicas y prácticas. Para quienes necesitan mayor protección o quieren evitar el paso de animales, la malla ciclónica puede ser una opción intermedia. Y si, además de delimitar el espacio, si quiere darle un toque natural, una cerca viva puede ser una alternativa que combina vegetación y funcionalidad.

Antes de empezar, tenga en cuenta estos pasos:

Prepare el perímetro: recorra la línea por donde pasará la cerca y retire hierba alta, ramas, piedras o cualquier elemento que pueda dificultar la instalación. Esto también le permitirá identificar desniveles y obstáculos del terreno. Marque y ubique los postes: defina dónde irá cada poste, especialmente en las esquinas y cambios de dirección. Los huecos pueden tener alrededor de 40 a 50 centímetros de profundidad. Una vez instalados, asegúrese de que queden firmes y bien alineados. Instale el cerramiento: cuando los postes estén firmes, coloque el alambre de púas o la malla desde uno de los extremos. Sujételo primero a los postes de las esquinas y después avance por el resto del perímetro. En el caso del alambre, utilice tensores para mantenerlo firme y evitar que se descuelgue. Revise la tensión y estabilidad: finalmente, recorra toda la cerca para comprobar que no haya tramos flojos, postes inclinados o espacios por donde puedan entrar animales. Una buena instalación desde el principio puede ahorrarle reparaciones y gastos posteriores.

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