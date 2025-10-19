Compañeros verdes: la convivencia entre plantas y mascotas, más que decoración

Consulte a su veterinario antes de poner una nueva planta en su hogar. Foto: Pixabay

En un hogar, no se trata solo de llenar los espacios con objetos y muebles, muchas personas buscan que su ambiente doméstico refleje armonía. En esta búsqueda, la convivencia entre plantas y mascotas ha trascendido el aspecto decorativo y se ha convertido en una práctica que, bien gestionada, puede aportar beneficios fundamentales tanto para las personas como para sus animales de compañía.

Sin embargo, esta relación requiere atención consciente y conocimiento, ya que no todas las especies vegetales son igual de seguras para los peludos.

Las plantas dentro del hogar ofrecen múltiples ventajas: decoran, mejoran la calidad del aire, reducen el estrés y conectan a las personas con la naturaleza. Al mismo tiempo, las mascotas encuentran en ellas estímulos sensoriales, espacios de exploración y enriquecimiento.

Un pequeño ejemplar colgante, una palmera que se balancea o una suculenta cuidadosamente dispuesta puede transformar un rincón común en un ecosistema estimulante. Según especialistas en jardinería y veterinaria, este tipo de convivencia favorece la salud emocional de los animales y refuerza el vínculo humano-animal.

No obstante, el panorama no es simple, muchas plantas populares pueden representar un peligro potencial. Por ejemplo, especies como las azaleas y los lirios contienen principios tóxicos que pueden causar desde vómitos y diarrea hasta arritmias cardíacas e incluso fallo renal en gatos y perros, como advierte el estudio Indoor Companion Animal Poisoning by Plants in Europe publicado en PubMed Central.

Frente a esto, la recomendación principal de los veterinarios es elegir con cuidado las especies vegetales antes de introducirlas en hogares con animales. Plantas como la bastonera o “palo de agua” y muchas variedades de ficus, si bien estéticamente atractivas, no deberían estar al alcance de las mascotas.

Las consecuencias de una ingesta accidental pueden ser variadas. Típicamente, los síntomas incluyen vómitos, salivación excesiva, pérdida del apetito, diarrea, debilidad o, en casos graves, temblores y arritmias. En presencia de signos alarmantes, es esencial acudir a un veterinario.

El Grupo de Emergencias Veterinarias de Veterinary Emergency Group aconseja contactar a un profesional inmediatamente y, si se conoce la planta ingerida, llevar una muestra para facilitar el diagnóstico y tratamiento.

La planificación cuidadosa puede convertir el hogar en un entorno seguro y estimulante para todos sus habitantes. Cuando se eligen plantas aptas, se ubican fuera del alcance de mascotas y se observa su comportamiento, la convivencia puede ser sinónimo de bienestar. Esta relación demuestra que lo natural no es solo decoración, es una oportunidad para aprender, conectarse y crecer junto a los animales.

