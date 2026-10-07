Se trata de Persicaria capitata conocida como confeti o nudosilla, una especie originaria de Asia que hoy también se encuentra en distintos lugares del mundo.

Si usted ha visto una pequeña flor rosada creciendo entre andenes, caminos o terrenos donde pareciera que ninguna planta debería prosperar, probablemente se haya cruzado con la nudosilla. A simple vista puede parecer una hierba más, pero esta planta rastrera tiene una particularidad: crece con facilidad y forma pequeños tapices que llenan de color espacios cotidianos.

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Confeti: ¿qué es, para qué sirve y por qué no es una simple maleza?

La Persicaria capitata es una planta herbácea perenne de la familia Polygonaceae, originaria de Asia. Se utiliza como ornamental, aunque también puede crecer de manera espontánea en zonas urbanas, bordes de caminos y otros espacios intervenidos.

Es una planta de crecimiento rastrero que puede alcanzar entre 20 y 50 centímetros de largo, aunque generalmente no supera los 10 centímetros de altura. Sus tallos se extienden sobre el suelo y presentan tonos café, rojizos o púrpura; además, pueden desarrollar raíces en los nudos que entran en contacto con el sustrato.

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Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) del Gobierno de México, las hojas son alternas, de hasta 4 centímetros de largo y con pecíolos cortos. Su superficie puede presentar pequeños pelos glandulares y, con frecuencia, tienen una marca café o púrpura en forma de V invertida, una de sus características más reconocibles. En la base de cada hoja se encuentra la ócrea, una estructura membranosa propia de varias especies de esta familia.

Sus flores son pequeñas y de color rosado, pero se agrupan dando una forma redondeada que puede destacar sobre el follaje. Generalmente, aparecen dos de estos conjuntos en los extremos de los tallos. Después de la floración produce un fruto seco llamado aquenio, de hasta 2 milímetros de largo y con una sola semilla.

¿Para qué sirve?

Según el portal Useful Tropical Plants, la planta confeti se utiliza principalmente como especie ornamental y cobertura vegetal. Sus tallos rastreros crecen y se extienden sobre el suelo hasta formar una cubierta densa, por lo que puede emplearse en jardines para cubrir áreas de terreno descubierto.

Una de sus ventajas es su capacidad de crecer en suelos pobres y lugares poco favorables, incluso entre rocas o en grietas. Sin embargo, esta facilidad para extenderse también requiere atención: en determinadas condiciones puede crecer rápidamente y comportarse como una especie invasora.

En algunos lugares, Persicaria capitata también ha sido utilizada en la medicina tradicional. Se han documentado preparaciones de la planta para tratar problemas estomacales y aplicaciones externas sobre heridas y forúnculos.

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