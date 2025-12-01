Coníferas: qué son, cómo identificarlas y cómo cuidarlas en casa

Se plantaron árboles de tipopino, romerón, nogal, sauco, guamo, caballero de la noche y chicalá rosado. Foto: Jardín Botánico de Bogot

Si alguna vez ha visto en un árbol una especie de estructura café y seco, conocido como piña, es posible que haya tenido enfrente a un árbol conífera sin saberlo.

Pero, ¿qué es una conífera? Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, son árboles o arbustos que se distinguen por producir conos en lugar de flores y frutos. Sus hojas suelen ser largas y puntiagudas, similares a agujas, o bien escamosas, y muchas especies son perennes, es decir, permanecen verdes durante todo el año.

Estos conos se dividen en dos tipos:

Los femeninos, que producen semillas

Masculinos generan polen

Ambos son esenciales para su reproducción.

Dentro de este grupo se encuentran especies ampliamente reconocidas como el pino, el cedro, la pícea y el abeto rojo. Sin embargo, las coníferas no se reducen al clásico “pino de Navidad”: conforman un conjunto diverso de árboles y arbustos que cumplen funciones clave en bosques y jardines.

Uno de los ejemplos más populares es el Ginkgo biloba, el cual, por ejemplo, produce estructuras reproductivas que funcionan como conos, aunque no lo parezcan. Otro es los enebros, y es que sus aparentes bayas son en realidad conos modificados.

Según el Servicio de Parques Nacionales, estas especies son fundamentales, pues ayudan a proteger los suelos, regulan la humedad, y ofrecen alimento y refugio a numerosas especies de fauna. Su presencia es crucial en muchos ecosistemas y desempeña un papel decisivo en la vegetación de zonas templadas.

Un dato interesante es que estas plantas también se conocen como “madera blanda” debido a su menor densidad, su crecimiento rápido y la facilidad con la que pueden trabajarse. Además, este tipo de madera suele contener resina, una sustancia que ayuda a las coníferas a protegerse de parásitos y a cicatrizar después de una lesión. Gracias a estas características, son altamente valoradas en sectores como la construcción, la fabricación de muebles y la producción de pulpa para papel.

En Colombia también es posible encontrar un representante destacado de este grupo: el chaquiro o romerón, un árbol nativo de Bogotá que puede alcanzar hasta 40 metros de altura y que está en peligro de extinción. Su distribución, de hecho, abarca desde el sur de México hasta el norte de Perú y Bolivia, creciendo principalmente entre los 1.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo plantarlas?

Según el Jardín Botánico de Nueva York, las coníferas pueden plantarse preferiblemente en un día nublado para reducir la pérdida de agua por transpiración.

1. Preparación

Cave un hoyo de 2 a 3 veces el ancho del cepellón y con la misma profundidad.

Existen dos enfoques respecto al suelo: puede enriquecer con materia orgánica, como compost, o puede dejar la tierra intacta, para que la planta se adapte mejor a su entorno natural.

2. Ubicación y riego

Asegúrese de que el ensanchamiento del tronco quede ligeramente por encima del nivel del suelo para compensar el asentamiento.

Forme un borde alrededor del árbol , a modo de plato, para facilitar que el agua se acumule y llegue a las raíces.

Rellene, compacte suavemente el suelo y riege abundantemente.

Si tiene dudas de cómo plantar un árbol, aquí le decimos cómo.

Cuidados

Riego

Las coníferas recién plantadas requieren riego constante durante los primeros 3 a 6 meses.

En las primeras semanas, conviene revisar la humedad cada dos o tres días y regar profundamente si el suelo está seco.

Como referencia, el diámetro del tronco ayuda a estimar cuántos años necesitará riego suplementario en periodos secos: un tronco de 5 cm, por ejemplo, requiere atención durante unos dos años.

Abono

Estas plantas no demandan grandes cantidades de nutrientes.

Lo ideal es realizar un análisis de suelo y fertilizar solo si es necesario, pues muchos terrenos no requieren ningún añadido.

También pueden utilizarse bioestimulantes para favorecer el crecimiento de las raíces en ejemplares recién plantados.

Acolchado:

El acolchado ayuda a mantener el suelo fresco, condición que favorece a las coníferas.

Debe aplicarse una capa de entre 2,5 y 7,5 cm, sin que toque la base del tronco para evitar problemas de descomposición.

La corteza compostada y las hojas trituradas son opciones recomendadas.

Tutorado:

Por lo general, las coníferas no necesitan tutor, salvo en zonas muy ventosas o cuando se trata de ejemplares grandes recién plantados.

En esos casos, el tutor se mantiene durante un año.

Poda:

Aunque la mayoría no necesita grandes intervenciones, siempre deben retirarse de inmediato las ramas muertas, dañadas o enfermas.

Los pinos, píceas y abetos pueden podarse mediante la técnica de las “velas”, retirando entre la mitad y dos tercios del brote nuevo para obtener un crecimiento más compacto.

En plantas enanas o variegadas, eliminar las ramas revertidas ayuda a conservar la forma deseada.

