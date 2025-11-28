Mitos en la jardinería: ¿Debería usar cáscaras de banano para limpiar las hojas?

Las cáscaras de banano pueden usarse directamente enterrándolas en la tierra para descomponerse y liberar nutrientes lentamente, o pueden prepararse en forma de té, sumergiéndolas en agua durante varios días para obtener un líquido rico en potasio. Ambos métodos ayudan a nutrir las plantas y promover un crecimiento saludable. Foto: Getty Images

Todos hemos escuchado alguna vez que ciertos remedios caseros —como usar azúcar, Coca-Cola, leche u otros ingredientes de cocina— pueden “revivir” o mejorar nuestras plantas. Entre esos consejos populares, uno de los más repetidos es el uso del banano para abrillantar las hojas y darles un aspecto más saludable. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente funciona o es solo otro mito de jardinería?

Según Yuly Forero, fundadora de Cultivando Vida, un emprendimiento santandereano dedicado a promover la agricultura orgánica, tanto el banano como la cáscara de aguacate “Funciona para dar brillo, humectar y nutrir las plantas de interior, de forma ocasional”, explica la experta.

El banano, por ejemplo, contiene nutrientes como potasio, fósforo y calcio, que pueden aportar cierto fortalecimiento y vitalidad a las hojas. Sin embargo, aunque estos beneficios existen, su aporte es mínimo y no genera un cambio significativo en la salud de la planta.

De hecho, es fundamental tener en cuenta los riesgos asociados con este tipo de prácticas, pues aunque el azúcar presente en la cáscara puede producir un efecto inmediato, su uso frecuente puede interferir en la correcta asimilación de micronutrientes y vitaminas.

Además, muchos abrillantadores —incluidos algunos remedios caseros— dejan una película sobre las hojas que bloquea los poros y reduce la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis.

También conviene considerar otras consecuencias posibles al aplicar estos métodos:

Alteración del equilibrio microbiano: los azúcares pueden favorecer la proliferación de microorganismos no deseados, incluidos patógenos que compiten con las raíces por nutrientes y oxígeno.

Atracción de plagas: los compuestos orgánicos sin procesar, ya sea en el sustrato o sobre las hojas, pueden atraer insectos y otros organismos perjudiciales para la planta.

¿Entonces es bueno?

En realidad, la respuesta es no. Puede usar la cáscara de plátano para limpiar las hojas de sus plantas, ya que —como mencionamos arriba— la parte interna ayuda a retirar el polvo y aportar brillo. Sin embargo, no debe confiarse: si no se aplica correctamente, este método puede traer más problemas que beneficios.

Para evitar inconvenientes, sería necesario limpiar después cualquier residuo azucarado con un paño húmedo. Esto reduce el riesgo de atraer plagas, hongos o bacterias. Pero, al hacerlo, el efecto se anula: al final terminaría limpiando la hoja únicamente con agua, que es la forma más segura, eficaz y recomendable de retirar el polvo sin riesgos.

Además, antes de usar cáscaras de plátano, también es importante revisar que la planta no tenga plagas o enfermedades. De lo contrario, la presencia de azúcares y materia orgánica fresca puede agravar problemas como pulgones, hongos o cochinillas.

Si aun así desea probar este método, Forero recomienda hacerlo así:

Elija las hojas: Frote suavemente la parte interna de la cáscara sobre cada hoja para retirar el polvo hasta que vea que la planta absorbió lo mayor posible.

Limpie el exceso: Pase un paño húmedo o algodón para eliminar cualquier residuo pegajoso.

Repita: Realice el proceso hoja por hoja para obtener un acabado uniforme y brillante.

¿Para qué si sirve el banano?

No hay necesidad de desechar la cáscara de banano al no poder usarla en sus plantas de manera directa. Al igual que muchos otros residuos vegetales, las cáscaras de plátano pueden incorporarse al compost, donde se descomponen y aportan nutrientes que luego enriquecen el suelo.

Para aprovecharlas correctamente:

Corte la cáscara en trozos pequeños (de dos a tres centímetros) para acelerar su descomposición.

Evite que los residuos orgánicos superen un tercio del total del compost, incluida la cáscara de plátano, para mantener un equilibrio adecuado entre materiales húmedos y secos.

Si tiene curiosidad por aprender a hacer su propio compost, aquí le explicamos cómo.

