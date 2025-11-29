¿Dónde ubicar la albahaca para que se mantenga fuerte y aromática?

La albahaca es un repelente natural de algunos mosquitos y plagas que impactan a otras plantas. Foto: Pixabay

Si tiene una albahaca en casa, seguramente la eligió por su aroma fresco, su valor medicinal o porque realza cualquier plato. Sin embargo, cuando llega el momento de ubicarla, muchas personas no saben exactamente dónde ponerla para que realmente prospere.

Aquí le contamos cuál es el mejor lugar para que su albahaca crezca fuerte, aromática y siempre lista para usar.

¿Qué debe considerar al ubicar su albahaca?

Lo primero es la luz. La albahaca, originaria de Asia y Australia, requiere un ambiente cálido y soleado para crecer con vigor. Idealmente, debe recibir entre 6 y 8 horas de luz directa al día, aunque en climas muy calurosos agradece algo de semisombra.

Consejos si la quiere poner en su balcón o en exteriores

Elija un lugar con entre 6 y 8 horas de luz diaria.

Si el sol es muy fuerte, mantenga un riego adecuado para evitar que se deshidrate.

Si la desea en interior:

Sitúela en un alféizar muy iluminado.

Si no es posible darle más de 6 horas de luz, apoye esta necesidad con una lámpara de cultivo.

También necesita protección del viento, ya que no está acostumbrada al frío. De hecho, no tolera bien las bajas temperaturas ni las heladas: cuando desciende por debajo de los 10 °C, la albahaca comienza a debilitarse y puede morir en poco tiempo. Mantenerla resguardada si está en un tipo de clima ventoso es clave para que se mantenga sana y productiva.

En resumen, lo ideal es ubicar la albahaca cerca de una ventana donde reciba buena luz, pero evitando lugares con corrientes de aire, como el paso de puertas, ventanas que se abren con frecuencia o zonas cercanas a radiadores y calefactores.

Otros ítems a considerar

Además de ubicarla bien, la albahaca necesita ciertos cuidados clave para mantenerse productiva y saludable. Según el Jardín Botánico de Nueva York, algunos de ellos son:

Poda regular para estimular el crecimiento: Pode con frecuencia para mantenerla vigorosa. Cuando aparezcan las flores, corte los tallos a unos 15 cm para favorecer la producción de nuevas hojas. Recuerde que retirar solo las flores estimula más floración, mientras que una poda profunda impulsa el crecimiento vegetativo.

Suelo y drenaje: La albahaca prefiere un suelo bien drenado y que no sea excesivamente rico. Evite las macetas demasiado grandes, ya que retienen humedad y favorecen la pudrición de raíces .

Riego correcto: Antes de regar compruebe la humedad con el dedo; si la tierra aún está húmeda, espere. Observe el color del sustrato; si se aclara, es señal de sequedad.

