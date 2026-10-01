Quizá no sepa cómo se llama, pero es difícil no detenerse a mirarlo. Se trata del cachimbo (Erythrina poeppigiana) , un árbol que hace parte del paisaje de muchas regiones cafeteras del país y que, además de ofrecer una amplia sombra para los cultivos, tiene una relación particular con las aves.

Si usted ha viajado por las zonas cafeteras de Colombia, seguramente hay una imagen que se le ha quedado en la memoria: una carretera entre montañas, el calor de la región y, de repente, un árbol cubierto de flores rojas que parece encender el paisaje.

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¿Cuál es el árbol cuyas flores son rojas y es muy común en los cafetales de Colombia?

Pero, ¿por qué se convirtió en un árbol tan popular entre los caficultores y con qué otros nombres se le conoce en Colombia?

¿En qué se caracteriza el cachimbo?

El cachimbo, también conocido como cámbulo, písamo, poró o bucare, es un árbol nativo de América tropical cuyo nombre científico es Erythrina poeppigiana. Es una especie de crecimiento rápido que puede alcanzar hasta 35 metros de altura y desarrollar una copa amplia, por lo que es reconocida tanto por la sombra que proporciona como por su llamativa floración.

Una de sus características más fáciles de reconocer son sus flores de color rojo o rojo anaranjado, que aparecen agrupadas y pueden cubrir buena parte de la copa. La floración suele coincidir con la época seca y ocurre antes de que aparezcan nuevamente las hojas. Por su abundancia de néctar, estas flores atraen aves nectarívoras e insectos, por lo que el árbol también tiene importancia para la fauna.

Sus hojas son grandes y están compuestas por tres folíolos, generalmente de forma ovalada, que pueden alcanzar entre 20 y 30 centímetros de longitud. Es una especie caducifolia, por lo que pierde parte o la totalidad de sus hojas durante los periodos secos y posteriormente produce nuevo follaje.

¿Por qué es tan popular?

El cachimbo no está en los cafetales colombianos únicamente por su belleza. Su presencia responde, en buena medida, a las ventajas que ofrece como árbol de sombra y a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales.

De acuerdo con información de la Universidad de Antioquia, una de sus características más importantes está relacionada con el suelo. Al pertenecer a la familia Fabaceae, puede establecer asociaciones con microorganismos que le permiten fijar nitrógeno atmosférico y contribuir a la fertilidad del terreno. Por eso, el cachimbo es utilizado en sistemas agroforestales, especialmente como árbol de sombra para cultivos como el café y el cacao, además de emplearse en cercas vivas y como abono verde.

Su copa amplia también cumple una función dentro de estos cultivos: ayuda a generar sombra y puede contribuir a conservar la humedad y proteger el suelo. Asimismo, su presencia cerca de fuentes de agua puede favorecer la protección de estos espacios y la regulación de los caudales.

Pero hay otra razón por la que este árbol resulta tan llamativo cuando florece. Sus flores, de un intenso color rojo y de unos cuatro centímetros de largo, aparecen de manera estacional y atraen a aves y otros animales que visitan el árbol para alimentarse, mientras que sus frutos participan en la dispersión de sus semillas.

El cachimbo también tiene otros usos, pues su floración vistosa lo ha convertido en una especie ornamental para parques y espacios abiertos.

Todo esto explica por qué el cachimbo es mucho más que ese árbol de flores rojas que aparece junto a las carreteras cafeteras: es una especie que combina sombra, aporte al suelo, alimento para la fauna y utilidad dentro de los sistemas productivos.

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