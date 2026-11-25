Aunque a primera vista parecen iguales, tienen diferencias en la forma, la textura y la orientación de sus hojas, además de necesidades de cuidado particulares. ¿Cómo…

La oreja de elefante es una de esas plantas que llaman la atención por sus hojas grandes y su apariencia tropical. Es común encontrarla en jardines y espacios interiores, donde su follaje se convierte en protagonista de la decoración. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este nombre popular puede referirse a plantas de dos géneros distintos: Alocasia y Colocasia.

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Aunque a primera vista parecen iguales, tienen diferencias en la forma, la textura y la orientación de sus hojas, además de necesidades de cuidado particulares. ¿Cómo reconocerlas? Aquí le contamos.

¿Cómo diferenciar ambas especies?

Aunque ambas pertenecen a la familia Araceae y comparten una apariencia tropical, la Alocasia y la Colocasia tienen características que permiten distinguirlas con facilidad. Las dos son plantas perennes originarias de regiones tropicales de Asia, aunque su distribución natural varía según el género y la especie.

Una de las principales diferencias está en la forma y orientación de sus hojas. Las de la Alocasia suelen tener forma de punta de flecha, con bordes definidos y una superficie que puede ser brillante o ligeramente cerosa. Además, generalmente crecen hacia arriba y se mantienen en una posición más erguida. Por su parte, las hojas de la Colocasia tienden a ser más redondeadas, con forma de corazón o escudo, y suelen inclinarse hacia abajo debido a su peso.

La textura también puede dar algunas pistas. En las Alocasias, las hojas suelen ser más gruesas y presentan nervaduras muy marcadas, que en algunas variedades contrastan con el color del follaje. Las Colocasias, en cambio, tienen hojas que generalmente presentan una superficie más mate y una apariencia menos rígida.

Otra característica que permite diferenciarlas es la unión entre el pecíolo (el tallo que sostiene cada hoja) y la lámina foliar. En la Alocasia, este se conecta con el borde de la hoja, mientras que en la Colocasia se une por la parte inferior, cerca del centro de la lámina. Esta particularidad es una de las pistas más útiles para reconocer ambos géneros.

El tamaño también varía según la especie y la variedad. Algunas Alocasias pueden medir desde 60 centímetros hasta más de cuatro metros de altura, mientras que las Colocasias suelen alcanzar entre 70 centímetros y 1,5 metros, aunque existen variedades que superan estas dimensiones. Por eso, no conviene utilizar únicamente la altura como criterio para identificarlas.

¿Se pueden consumir o son tóxicas?

Además de sus diferencias físicas y de cultivo, la Alocasia y la Colocasia tienen usos distintos y es una de las diferencias más importantes que tienen ambas. La primera se cultiva principalmente como planta ornamental por el tamaño, la forma y los colores de sus hojas. Sin embargo, contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar irritación intensa en la boca y el tracto digestivo si se ingieren. Por esta razón, no se recomienda consumir ninguna de sus partes y es importante mantenerla fuera del alcance de niños y animales domésticos.

La Colocasia, por su parte, tiene una larga tradición agrícola y alimentaria. Una de las especies más representativas de este género es la Colocasia esculenta, conocida como taro, malanga o papa china, cuyo tubérculo es un ingrediente importante en la gastronomía de distintas regiones tropicales. En Colombia, hace parte de las tradiciones culinarias de comunidades del Pacífico, donde se aprovecha en diferentes preparaciones y recetas transmitidas entre generaciones.

Sus tubérculos son fuente de carbohidratos y pueden prepararse cocidos, fritos, en purés, sopas y otras recetas. Aunque contiene oxalatos de calcio de manera natural, una cocción adecuada permite reducir estos compuestos y hacerlo apto para el consumo. Por eso, nunca debe comerse crudo.

Diferencias en cuidados

Aunque ambas son plantas tropicales, la Alocasia y la Colocasia tienen algunas diferencias en sus necesidades de cultivo. La primera prefiere lugares con buena iluminación indirecta o sombra parcial, pues la exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas. La Colocasia, por su parte, tolera mejor el sol y agradece recibir varias horas de luz directa, aunque también puede crecer en espacios parcialmente sombreados.

El agua es otro de los aspectos que las distingue. La Alocasia necesita que su sustrato se mantenga ligeramente húmedo, sin encharcamientos, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de sus raíces. La Colocasia demanda riegos más abundantes y frecuentes, pues disfruta de suelos húmedos y algunas variedades incluso pueden crecer junto a estanques o fuentes de agua.

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En cuanto al sustrato, la Alocasia necesita una mezcla suelta y aireada que facilite el drenaje, por lo que se pueden combinar tierra para macetas con materiales como perlita. La Colocasia se beneficia de suelos fértiles, con abundante materia orgánica y mayor capacidad para retener la humedad.

Por último, ambas se desarrollan mejor en ambientes cálidos y son sensibles al frío. Por eso, conviene mantenerlas protegidas de las bajas temperaturas, las corrientes de aire frío y los cambios bruscos de clima, especialmente cuando se cultivan en exteriores.

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