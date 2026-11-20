¿De qué especie se trata y por qué tiene un aroma tan particular? Aquí le contamos.

Los aromas de las flores pueden ser dulces, cítricos, herbales o incluso recordar a algunas frutas. Pero ¿se imagina encontrarse con una flor cuyo perfume evoque el chocolate? Aunque parezca sorprendente, existe una especie que tiene precisamente esa característica: sus flores desprenden una fragancia que recuerda al cacao, con sutiles notas de vainilla. Una combinación que seguramente no esperaba encontrar en una planta.

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¿Cuál es la orquídea que huele a chocolate y a vainilla? Esta es y por esto huele así

¿Recuerda que le contamos sobre la orquídea de chocolate? Se trata de la Oncidium "Sharry Baby", una variedad conocida por el intenso aroma a chocolate que desprenden sus flores. Sin embargo, no es la única orquídea de este género que sorprende por sus fragancias. También está la Oncidium Heaven Scent ‘Redolence’, un híbrido cuyo perfume puede recordar al chocolate, la vainilla y las galletas recién horneadas.

Según explica el Jardín Botánico de Nueva York, este híbrido proviene del cruce entre la Oncidium "Sharry Baby" y la Oncidium "Ruffles". Su fragancia llamó la atención durante una exhibición de orquídeas, cuando algunos visitantes encontraron semejanzas con las galletas de chocolate y otros aseguraron que les recordaba a las Oreo. De ahí surgió su apodo: la "orquídea de las galletas".

Registrada en 2005, esta variedad tiene un porte compacto y alcanza entre 50 y 60 centímetros de altura. Sus flores, de aproximadamente 2,5 centímetros, crecen agrupadas en varas florales y presentan tonos caoba, rojizos, marrones y blancos, con bordes ondulados.

Pero ¿de dónde viene ese aroma? Se debe a los compuestos orgánicos volátiles que liberan sus flores, responsables de producir diferentes notas olfativas. En la naturaleza, estas sustancias cumplen una función importante: ayudan a atraer a los insectos polinizadores mediante señales químicas que pueden asociarse con fuentes de alimento. Cuando estos se acercan a las flores, pueden transportar el polen y contribuir a la reproducción de la planta.

Ahora bien, este tipo de fragancias no es exclusivo de este híbrido. Según explica Jardín Botánico de Nueva York, el género Oncidium, conocido popularmente como el de las orquídeas bailarinas por la forma de sus flores, reúne especies y variedades con aromas muy distintos. Algunas no tienen fragancia, mientras que otras pueden recordar al chocolate, la vainilla, el coco e incluso a bebidas frutales. Por eso, además de sus formas y colores, estas orquídeas ofrecen una diversidad de aromas que puede variar considerablemente de una variedad a otra.

¿Puede obtener esta orquídea en Colombia?

En Colombia es más común encontrar la Oncidium "Sharry Baby", conocida como la orquídea de chocolate, que su descendiente, la Oncidium Heaven Scent ‘Redolence’. Esta última es menos frecuente en los viveros comerciales y suele conseguirse a través de coleccionistas, distribuidores especializados o proveedores internacionales.

Si está interesado en tenerla, puede consultar con viveros dedicados al cultivo y comercialización de orquídeas, especialmente aquellos que manejan ejemplares híbridos y de colección. Algunas opciones son Orquídeas de los Andes, en Bogotá, y Vivero Orquiyoli, que cuenta con distintas variedades del género Oncidium y realiza envíos a otras ciudades del país.

Es importante preguntar directamente por la disponibilidad, pues no todos estos establecimientos tienen la variedad en inventario.

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