Y es que, aunque solemos encontrarlo en una barra de chocolate, detrás de cada grano hay árboles, mazorcas, cosechas y años de trabajo. Pero, ¿cuánto puede producir realmente una hectárea de cacao? ¿Cuántos kilos se pueden obtener en un mes o en un…

En nuestro recorrido por los cultivos agrícolas de Colombia hemos hablado del café, el plátano y el maíz. Ahora es el turno de un producto que también hace parte de la vida del campo y que, después de pasar por distintos procesos, termina convertido en uno de los alimentos más apreciados: el cacao .

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¿Cuánto puede producir una hectárea de cacao al mes y al año y cómo se calcula?

Y es que, aunque solemos encontrarlo en una barra de chocolate, detrás de cada grano hay árboles, mazorcas, cosechas y años de trabajo. Pero, ¿cuánto puede producir realmente una hectárea de cacao? ¿Cuántos kilos se pueden obtener en un mes o en un año y cómo se calcula ese rendimiento?

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¿Qué tener en cuenta?

El cacao proviene del árbol Theobroma cacao L., una especie tropical nativa del Amazonas que puede alcanzar entre cuatro y ocho metros de altura. Su fruto, conocido como mazorca de cacao, contiene entre 30 y 40 semillas rodeadas por una pulpa blanca, dulce y comestible. Después de la cosecha, estas semillas pasan por procesos como la fermentación y el secado antes de convertirse en el cacao que llega a diferentes industrias y, finalmente, al chocolate.

Este árbol es de importancia para el campo colombiano. Según información de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), Colombia produce alrededor de 70.000 toneladas de cacao al año. En 2025, por ejemplo, exportó 49.044 toneladas de cacao y sus derivados, por un valor de US$413,1 millones.

Una de las características del cacao colombiano es su diversidad de perfiles de sabor y aroma, relacionada con las diferentes zonas donde se cultiva y con procesos como la fermentación y el secado. De acuerdo con información del sector, cerca del 80 % del cacao en grano que Colombia exporta está clasificado como cacao fino o de aroma.

¿Cuánto de ese cacao puede producir una sola hectárea?

La respuesta no es igual para todas las plantaciones. La edad de los árboles, el material sembrado, las condiciones del terreno, el clima y el manejo del cultivo pueden cambiar considerablemente el rendimiento.

Según Agrosavia, hace unas tres décadas la producción promedio de cacao en Colombia era de alrededor de 360 kilogramos por hectárea. Con la incorporación de nuevos materiales, tecnologías y mejores prácticas agrícolas, el rendimiento puede ser mayor. En condiciones de buen manejo, una hectárea puede alcanzar entre 40 y 50 quintales de cacao al año, es decir, entre 2.000 y 2.500 kilogramos.

Sin embargo, esa cifra no se alcanza desde el momento en que se siembra el cultivo. El cacao necesita varios años para llegar a su máxima producción. El periodo de mayor rendimiento se encuentra entre el quinto y el décimo año, con un pico que puede presentarse alrededor del octavo o noveno año.

De hecho, para obtener un kilogramo de cacao se necesitan entre 300 y 600 semillas, según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. La cantidad puede variar según el tamaño de las semillas y las características del fruto.

¿Y cuánto sería al mes?

Si se toma como referencia una producción anual de 2.000 a 2.500 kilogramos por hectárea, el promedio matemático sería de aproximadamente 167 a 208 kilogramos al mes.

Pero hay una precisión importante: el cacao no necesariamente se cosecha en cantidades iguales todos los meses. Por eso, esta cifra mensual es solo un promedio obtenido al dividir la producción anual entre 12 y no significa que el productor vaya a recoger exactamente esa cantidad cada mes.

¿Cómo puede calcular su propia producción teniendo en cuenta sus propias hectáreas?

Si usted está pensando en sembrar cacao y quiere tener una estimación de cuánto podría producir, puede partir de un rendimiento de referencia por hectárea. Para hacer una proyección sencilla, tome como base el rendimiento que le dijimos tradicional de Colombia y multiplíquelo por el número de hectáreas que planea sembrar.

La fórmula es:

Producción estimada (kg/año) = número de hectáreas × rendimiento de referencia (kg/ha/año)

Por ejemplo, si planea sembrar 3 hectáreas y utiliza como referencia un rendimiento de 1.000 kilogramos por hectárea al año, la producción estimada sería de 3.000 kilogramos de cacao al año y así sucesivamente.

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Ojo: No existe una cifra única que pueda aplicarse a todos los cultivos de cacao. El rendimiento depende del material que se siembre, la edad que alcancen los árboles, las condiciones del suelo y el clima y el manejo que reciba la plantación.

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