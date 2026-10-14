¿Cuánto tarda un árbol de tamarindo en dar frutos? Consejos para acelerar su cosecha

La respuesta depende de cómo se cultive y de las condiciones que necesita para desarrollarse.

“Tamarindo seco, se le caen las hojas…”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta canción que evoca la memoria musical del Caribe colombiano? El tamarindo es mucho más que una referencia en el vallenato: es un árbol tropical que da frutos de pulpa agridulce y que también puede crecer en los patios y jardines. Pero si usted quiere sembrar uno, hay una pregunta clave: ¿cuánto tiempo debe esperar para verlo lleno de frutos?

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El tamarindo (Tamarindus indica) es un árbol tropical de crecimiento lento y larga vida que puede alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. Aunque se cultiva principalmente por sus frutos comestibles, también se utiliza como árbol ornamental y para proporcionar sombra en espacios abiertos.

Los frutos crecen en vainas alargadas, estrechas y de forma cilíndrica, que pueden ser rectas o ligeramente curvas. Generalmente miden entre 5 y 15 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho, aunque algunas pueden alcanzar los 20 centímetros. Cuando están inmaduras, las vainas son verdes, pero a medida que maduran, adquieren tonalidades café claro o canela. Su cáscara, conocida como epicarpio, es delgada y quebradiza cuando se seca.

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Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, en el interior de cada vaina se encuentra una pulpa carnosa y fibrosa que rodea las semillas. Esta pulpa tiene un sabor característico entre ácido y dulce, cuya intensidad depende del grado de madurez y de la variedad del fruto. Las semillas son duras, de color marrón oscuro y aproximadamente un centímetro de largo. Por lo general, cada vaina contiene entre una y 12 semillas, separadas por divisiones internas.

¿Cuánto demora la cosecha?

El tiempo que tarda un árbol de tamarindo en producir sus primeros frutos depende de cómo se haya propagado. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, la primera cosecha puede obtenerse alrededor de los cuatro años, aunque este periodo varía según el método de reproducción y las condiciones de cultivo.

Cuando se siembra a partir de semillas, el árbol puede tardar entre seis y diez años en dar sus primeros frutos. En cambio, si se utilizan técnicas de propagación vegetativa, como los injertos o los acodos aéreos, la espera se reduce a unos tres o cuatro años. Por esta razón, para establecer cultivos comerciales, suele preferirse la reproducción mediante injertos, seleccionando árboles madre que produzcan frutos de buena calidad y en cantidades abundantes.

Una vez que el árbol comienza a producir, las vainas necesitan varios meses para madurar. Durante este periodo, las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y el manejo del cultivo influyen en el desarrollo de los frutos. Aunque el tamarindo tolera bien los periodos secos, es importante prestar atención a la humedad del suelo durante la floración y la formación de las vainas.

Las vainas maduras se recolectan directamente de las ramas, preferiblemente con herramientas que permitan cortarlas sin dañar el árbol. Como no todos los frutos maduran al mismo tiempo, la recolección puede hacerse de manera escalonada, de acuerdo con el estado de madurez de cada uno.

Para favorecer la producción, se recomienda cultivar el tamarindo en lugares cálidos, con buena exposición solar y suelos profundos que permitan el drenaje del agua. También es importante elegir material vegetal de calidad y realizar podas de formación que faciliten el crecimiento de las ramas y la recolección de los frutos.

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