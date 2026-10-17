¿Cuánto tiempo vive la mosca de la fruta y cómo eliminarla de los cultivos?

¿Por qué aparecen estos insectos, qué los atrae y cómo evitar que se multipliquen en su hogar? La respuesta está en las frutas y otros alimentos que dejamos a su alcance.

Si usted ha tenido frutas en la cocina o un árbol frutal en casa, seguramente ha visto cómo, de un momento a otro, unas pequeñas moscas comienzan a rondar los alimentos, especialmente cuando están muy maduros o empiezan a dañarse. Aunque parecen inofensivas, pueden reproducirse rápidamente y convertirse en una visita difícil de controlar.

Las moscas de la fruta, del género Drosophila, son insectos pequeños que suelen aparecer en las cocinas, cerca de los fruteros, los recipientes de basura y las composteras. Se sienten atraídas por las frutas y verduras maduras o en descomposición, especialmente cuando comienzan a fermentar. Por eso, aunque pueden encontrarse cerca de las plantas, su presencia suele estar relacionada con restos de alimentos y materia orgánica húmeda.

Según la Universidad de Kentucky, estas moscas son comunes durante todo el año, pero suelen aumentar cuando abundan las frutas y verduras maduras. Entre los alimentos que pueden atraerlas están los tomates, melones, calabacines, uvas, bananos, papas y cebollas en descomposición. También pueden reproducirse en botellas, latas, trituradores de basura, trapos húmedos y otros lugares donde se acumulan residuos fermentados.

Le puede interesar

¿Cómo identificarlas? Las moscas de la fruta adultas miden aproximadamente 3 milímetros, tienen ojos rojos y el cuerpo de color café en la parte delantera y negro en la trasera. Las hembras ponen sus huevos cerca de la superficie de los alimentos maduros o de otros materiales orgánicos húmedos. Cuando nacen, las larvas se alimentan de estos residuos y completan su desarrollo en poco tiempo: según la Universidad de Kentucky, el ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, puede durar alrededor de una semana en condiciones favorables. Una hembra puede poner cerca de 500 huevos durante su vida, lo que explica la rapidez con la que aumenta su población.

Aunque suelen considerarse una molestia, estas moscas pueden contribuir a la contaminación de los alimentos al transportar microorganismos. Para evitar que se multipliquen, conviene guardar las frutas maduras en la nevera, desechar los alimentos dañados, limpiar los derrames de jugos y mantener limpios y secos los recipientes de basura y reciclaje. Si tiene una compostera, revise que no acumule restos expuestos que favorezcan su reproducción. También es recomendable instalar mallas en puertas y ventanas para reducir la entrada de los insectos desde el exterior.

¿Cómo eliminarlas?

Para controlar las moscas de la fruta, lo primero es identificar y eliminar los lugares donde se reproducen. Según la Universidad de Kentucky, aplicar insecticidas contra los ejemplares adultos no resolverá el problema si permanecen las fuentes de alimento y los sitios de cría. Por eso, es importante revisar los recipientes de basura, los desagües, los trituradores de residuos y otros espacios húmedos donde pueda acumularse materia orgánica.

En casa, una medida sencilla es preparar una trampa para capturar a los adultos. Para hacerlo, vierta un poco de vinagre de sidra de manzana en un frasco y coloque en la abertura un embudo elaborado con una hoja de papel enrollada. El olor atraerá a las moscas, que podrán entrar al recipiente con mayor facilidad que salir de él. Ubique la trampa cerca de los lugares donde las haya visto y, al mismo tiempo, retire la fruta demasiado madura o en descomposición y limpie las superficies donde se acumulen jugos o restos de comida.

¿Cómo controlar la mosca de la fruta en los cultivos?

En los cultivos, el manejo requiere medidas adicionales para reducir la reproducción del insecto y evitar daños en la producción. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) recomienda:

Recoja y elimine los frutos afectados: retire con frecuencia los frutos caídos, dañados o sobremaduros, tanto del suelo como de los árboles. Dispóngalos de acuerdo con las recomendaciones fitosanitarias locales para evitar que las larvas completen su desarrollo.

retire con frecuencia los frutos caídos, dañados o sobremaduros, tanto del suelo como de los árboles. Dispóngalos de acuerdo con las recomendaciones fitosanitarias locales para evitar que las larvas completen su desarrollo. Instale trampas de monitoreo y captura: utilice trampas adecuadas para la especie presente en el cultivo. Los atrayentes y su ubicación deben corresponder al tipo de mosca que se busca controlar.

utilice trampas adecuadas para la especie presente en el cultivo. Los atrayentes y su ubicación deben corresponder al tipo de mosca que se busca controlar. Use productos autorizados cuando sea necesario: si la infestación requiere un tratamiento, consulte a un profesional agrícola y utilice únicamente productos registrados para el cultivo y la plaga identificada. Siga las instrucciones de la etiqueta y respete los tiempos de carencia antes de cosechar.

si la infestación requiere un tratamiento, consulte a un profesional agrícola y utilice únicamente productos registrados para el cultivo y la plaga identificada. Siga las instrucciones de la etiqueta y respete los tiempos de carencia antes de cosechar. Considere el control biológico: algunas avispas parasitoides atacan etapas inmaduras de determinadas especies de moscas de la fruta. Su uso debe evaluarse según la especie presente y las condiciones del cultivo.

algunas avispas parasitoides atacan etapas inmaduras de determinadas especies de moscas de la fruta. Su uso debe evaluarse según la especie presente y las condiciones del cultivo. Proteja los frutos con barreras físicas: en cultivos donde sea viable, el embolsado de los frutos puede reducir el contacto con los insectos y dificultar la puesta de huevos.

Estas medidas deben ajustarse a la especie de mosca y al entorno. No todas las moscas de la fruta que aparecen en la cocina son las mismas que afectan los cultivos, por lo que es importante identificar la plaga antes de elegir un método de control.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼