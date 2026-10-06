¿Cuántos colores tiene una veranera o bugambilia? ¿Puede combinarlas?

Las bugambilias pueden encontrarse en una amplia variedad de colores, desde fucsias y magentas hasta rosados, rojos, blancos, naranjas, amarillos y algunas combinaciones de dos…

Si usted ha viajado a tierra caliente, seguramente ya reconoce las formas de las veraneras o bugambilias que adornan calles, jardines y fachadas. Pero ¿se ha fijado en que no todas tienen el mismo color? Aunque las más conocidas son las de tonos fucsia, estas plantas pueden encontrarse en una amplia variedad de colores. ¿Cuáles son y de dónde viene esa diferencia?

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Las bugambilias pueden encontrarse en una amplia variedad de colores, desde fucsias y magentas hasta rosados, rojos, blancos, naranjas, amarillos y algunas combinaciones de dos tonalidades. Sin embargo, esta diversidad no significa que existan cientos de especies diferentes. Gran parte de las plantas que hoy se cultivan son el resultado de procesos de selección, hibridación y propagación vegetativa realizados durante décadas.

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Según Patricia Hernández-Ledesma, del Instituto de Ecología A.C. y la Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, la diversidad de las bugambilias también tiene una historia ligada a los viajes humanos. Originarias de Sudamérica, estas plantas fueron llevadas a distintas regiones del mundo por exploradores, botánicos, misioneros y aficionados a la jardinería.

En el caso de las bugambilias, sus brácteas coloridas, que son las estructuras que rodean las pequeñas flores verdaderas, fueron precisamente una de las características que favorecieron su cultivo. Con el tiempo, los productores seleccionaron plantas por características como el color y tamaño de las brácteas, la forma del follaje y el hábito de crecimiento.

Este proceso de introducción y cultivo estuvo acompañado por selección artificial, hibridación y propagación vegetativa. Así surgió una enorme diversidad de formas cultivadas en donde según la experta, cientificos señalan que se han desarrollado al menos 300 cultivares de bugambilia.

Una planta también puede tener diversos colores

No todo se explica por las variedades o la hibridación. La apariencia de estas estructuras también puede cambiar según su etapa de desarrollo y las condiciones en las que crece la planta.

La edad de las brácteas, la cantidad de luz que reciben, la temperatura y el estado general de la bugambilia pueden influir en la intensidad de sus pigmentos. Por eso, una misma planta puede mostrar tonos más claros cuando las brácteas comienzan a desarrollarse y colores más intensos a medida que maduran.

Así que, si una bugambilia parece cambiar de color con el paso del tiempo, no necesariamente significa que sea otra variedad. En algunos casos, lo que cambia es la forma en que sus pigmentos se manifiestan durante el desarrollo de las brácteas.

Además, existen cultivares con brácteas de dos colores o con variaciones de tonalidad dentro de una misma planta. Y hay un detalle importante: algunas bugambilias que se comercializan como plantas de varios colores pueden ser, en realidad, una combinación de distintos cultivares propagados o cultivados juntos. Es decir, no siempre se trata de una sola planta capaz de producir todos esos colores.

¿Puede combinar veraneras de diferentes colores?

La respuesta corta es si, lo importante es tener en cuenta que cada planta conserva sus propias características de crecimiento, por lo que la combinación requiere suficiente espacio, luz y manejo para evitar que una termine desplazando a la otra.

Una de las formas más llamativas de conseguir este efecto es mediante injertos. En este caso, se utiliza una planta como base y se incorporan ramas de otros cultivares para conseguir que un mismo ejemplar produzca brácteas de distintos colores. También es posible encontrar ejemplares comerciales que ofrecen varios colores en una misma planta.

Injertos: permiten reunir diferentes colores sobre una misma planta. Para hacerlo se requiere experiencia, ya que las ramas deben unirse correctamente para que el injerto prospere. Aquí le explicamos como hacerlo. ¿Qué es un injerto vegetal y qué debe tener en cuenta?

permiten reunir diferentes colores sobre una misma planta. Para hacerlo se requiere experiencia, ya que las ramas deben unirse correctamente para que el injerto prospere. Aquí le explicamos como hacerlo. ¿Qué es un injerto vegetal y qué debe tener en cuenta? Varias plantas en un mismo espacio: puede sembrar dos o más veraneras de diferentes colores cerca unas de otras y guiar sus ramas para que crezcan entrelazadas. De esta manera, cada planta mantiene sus raíces, pero sus tallos y brácteas pueden formar un conjunto multicolor.

puede sembrar dos o más veraneras de diferentes colores cerca unas de otras y guiar sus ramas para que crezcan entrelazadas. De esta manera, cada planta mantiene sus raíces, pero sus tallos y brácteas pueden formar un conjunto multicolor. Combinación en muros, cercas o arcos: también puede sembrar ejemplares de distintos colores de manera independiente y distribuirlos según el efecto que quiera conseguir. Puede alternar tonos contrastantes o disponerlos de forma gradual para crear una transición de colores.

Ojo, si decide sembrar varias veraneras en una misma maceta, tenga en cuenta el espacio y el vigor de cada planta. No conviene amontonarlas en un recipiente pequeño: necesitan suficiente espacio para desarrollar sus raíces y, además, pueden crecer con bastante fuerza. Elija una maceta amplia, con buen drenaje y suficiente sustrato para reducir la competencia por agua, nutrientes y espacio.

También es recomendable combinar plantas con un vigor de crecimiento similar. Algunas variedades, como las de tonos morados y fucsias, pueden desarrollarse con mayor rapidez y terminar cubriendo a otras de crecimiento más lento, como algunas blancas o amarillas. Si decide mezclarlas, puede controlar la planta más vigorosa mediante podas periódicas para evitar que termine desplazando a las demás.

También es importante que todas reciban buena cantidad de luz solar y que el riego no mantenga el sustrato constantemente encharcado.

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