Billetes, monedas y hasta pequeños tesoros: el dinero también se ha colado en los nombres de algunas plantas. Pero ¿de dónde vienen estas asociaciones? En algunos casos, la respuesta está en la forma de sus hojas, sus colores o características botánicas; en otros, en relatos históricos y creencias populares que han acompañado a estas especies durante generaciones.

La relación entre las plantas y la prosperidad tiene raíces en distintas creencias y tradiciones culturales. Aunque una especie no puede atraer riqueza, a lo largo de la historia algunas plantas han adquirido significados asociados con la buena fortuna, la abundancia y el crecimiento. Estas interpretaciones tienen que ver, en buena medida, con la manera en que las sociedades han observado la naturaleza y han utilizado sus elementos para representar ideas y aspiraciones humanas.

Para entender esta asociación, es importante considerar el simbolismo que las plantas, en específico, los árboles han tenido diferentes significados en diferentes culturas. Como explica Felipe Arias Escobar, historiador de Señal Memoria y autor de ¿Otra historia de Colombia?, los árboles suelen representar la vida, el crecimiento y la permanencia. Son organismos que comienzan siendo pequeños, desarrollan raíces, extienden sus ramas, producen flores y frutos y, en muchos casos, pueden sobrevivir durante generaciones. Su capacidad de renovarse y mantenerse en el tiempo ha hecho que distintas sociedades los relacionen con ideas de continuidad, prosperidad y transformación.

Un ejemplo que brinda el experto es la representación de los árboles en relatos religiosos y mitológicos. En la tradición judeocristiana está el árbol del Jardín del Edén, asociado con el conocimiento y la desobediencia; en la mitología nórdica se encuentra Yggdrasil, el árbol que conecta los distintos mundos del universo; y en algunos pueblos indígenas de la Amazonía, la ceiba ocupa un lugar central en las narraciones sobre el origen de la selva y los ríos.

"Estas representaciones muestran que las plantas no han sido entendidas únicamente como recursos naturales, sino también como elementos cargados de significados espirituales y culturales", menciona el experto.

Los nombres populares de las plantas también ayudan a comprender cómo se construyen estas asociaciones. Antes de que la clasificación científica moderna se consolidara con los trabajos de Carlos Linneo en el siglo XVIII, las comunidades identificaban muchas especies a partir de sus características, sus usos, sus historias y los significados que les atribuían.

Los nombres comunes funcionaban como una manera de transmitir conocimientos y conservar la memoria cultural: permitían reconocer una planta, recordar para qué se utilizaba y comunicar su importancia dentro de una comunidad. Por eso, denominaciones como "planta del dinero", "árbol de la abundancia" o "planta de la fortuna" también pueden entenderse como expresiones de las creencias y expectativas que las personas han depositado en determinadas especies.

Así, cuando una planta recibe un nombre relacionado con el dinero o la prosperidad, no necesariamente existe una propiedad natural detrás de esa denominación. En muchos casos, se trata de una asociación construida a partir de su apariencia, su crecimiento o las creencias que distintas generaciones han transmitido sobre ella. Más que una promesa de riqueza, estos nombres reflejan la manera en que las personas han encontrado en el mundo vegetal símbolos para representar sus deseos de bienestar, estabilidad y abundancia.

¿Qué especies se recomiendan para cuidar estas plantas?

Si hablamos de plantas asociadas con el dinero y la abundancia, existen muchas especies que reciben estos nombres populares. Algunas se relacionan con la forma redondeada de sus hojas, que recuerda a las monedas; otras, con su crecimiento, su follaje o las creencias culturales que se han construido a su alrededor. Entre las más conocidas están la planta del dinero, el billete, la monedita, el centavito y la planta china del dinero.

Yuly Forero, fundadora de Cultivando Vida, señala que uno de los errores más frecuentes al cuidar plantas de interior es desconocer sus necesidades y proporcionarles cuidados inadecuados o innecesarios. Esto puede ocurrir con el riego, pero también con la iluminación, la humedad, el tipo de sustrato y la fertilización. Por eso, antes de incorporar una especie al hogar, es importante conocer sus requerimientos y entender que no todas necesitan las mismas condiciones para crecer saludablemente.

"Por ejemplo, como las plantas están dentro de la casa, no necesitan el mismo riego que una planta que está a la intemperie. Uno de los errores más comunes es que las personas las riegan todos los días o les ponen demasiada agua, y esto ocasiona que las raíces se pudran, se dañen y la planta se muera", señala.

La especialista recomienda no establecer calendarios rígidos de riego, pues la frecuencia depende de factores como la humedad del ambiente, la iluminación, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato. En lugar de regar cada tres u ocho días por costumbre, lo mejor es revisar las condiciones de la tierra y comprobar si la planta realmente necesita agua. También es importante elegir una maceta con orificios de drenaje para evitar que el agua se acumule y afecte las raíces.

Además de conocer los cuidados particulares de cada especie, es importante revisar su estado antes de llevarla a casa. Forero recomienda prestar atención a las hojas, los tallos y los nuevos brotes, pues estas partes pueden dar pistas sobre las condiciones en las que ha sido cultivada.

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"Al momento de comprar una planta, hay que revisar que los bordes de las hojas no estén quemados y que no tenga manchas amarillas o marrones, porque puede ser que haya pasado por un estrés hídrico o que esté enferma. También hay que revisar los tallos y las hojas para identificar posibles plagas, como la cochinilla algodonosa", explica.

Planta del dinero (Plectranthus verticillatus)

La Plectranthus verticillatus, conocida popularmente como planta del dinero o millonaria, es una especie perenne de la familia Lamiaceae, originaria del sur de África. Su nombre popular se relaciona con las creencias que asocian su crecimiento y su follaje abundante con la prosperidad económica. Sus hojas redondeadas, de bordes ligeramente dentados y color verde, crecen sobre tallos que se extienden y cuelgan, formando una cobertura frondosa. Por esta característica, también es una alternativa ornamental para decorar interiores luminosos, especialmente en materas colgantes, repisas y balcones protegidos.

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Billete (Eucharis amazonica)

También conocido como lirio amazónico, el billete es una planta herbácea, perenne y bulbosa de la familia Amaryllidaceae. Es originaria de regiones tropicales de América y se reconoce por sus hojas grandes, de color verde oscuro, y sus flores blancas y perfumadas, cuya apariencia recuerda a la de los narcisos. A diferencia de otras especies de esta lista, su nombre popular no tiene una relación tan evidente con la forma de sus hojas o con sus características botánicas. Se trata de una denominación cultural que la vincula con las creencias sobre la buena fortuna y la abundancia.

Sus flores se desarrollan en tallos que sobresalen por encima del follaje y pueden aparecer agrupadas. Por su apariencia y aroma, es una especie apreciada en jardinería ornamental y para el cultivo en interiores.

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Monedita (Portulacaria afra)

La Portulacaria afra, conocida como monedita, árbol de la abundancia o arbusto elefante, es una planta suculenta originaria de Sudáfrica. Su nombre popular tiene una explicación bastante sencilla: sus hojas son pequeñas, carnosas y redondeadas, con una forma que recuerda a las monedas. Esta característica, sumada a su crecimiento y a la facilidad con la que desarrolla nuevas ramas, ha favorecido su asociación simbólica con la abundancia. También se utiliza para elaborar bonsáis debido a su capacidad de ramificación y a la flexibilidad de sus tallos jóvenes.

Centavito (Dichondra repens)

Otra especie cuyo nombre popular está relacionado con el dinero es la Dichondra repens, conocida como centavito u oreja de ratón. Pertenece a la familia Convolvulaceae y se caracteriza por sus hojas pequeñas, redondeadas y verdes, cuyo tamaño y forma recuerdan a los centavos y otras monedas de poca denominación. De allí proviene uno de sus nombres comunes. A diferencia de las plantas anteriores, no tiene un crecimiento arbustivo, sino que se extiende horizontalmente mediante estolones, formando una cobertura vegetal. Por esta característica se utiliza como alternativa ornamental al césped en jardines, especialmente en lugares donde recibe sombra parcial y tiene poco tránsito.

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Planta china del dinero (Pilea peperomioides)

La Pilea peperomioides, conocida como planta china del dinero, planta misionera o planta OVNI, es una especie originaria de la provincia de Yunnan, al sur de China. Su nombre está relacionado directamente con sus hojas circulares, de color verde intenso, que crecen en pecíolos largos y tienen una apariencia similar a pequeñas monedas. Esta semejanza explica su asociación con la prosperidad y la buena fortuna, especialmente en algunas tradiciones populares asiáticas.

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