Colombia tiene una relación especial con estas flores: cuenta con miles de especies y es uno de los países con mayor riqueza de orquídeas del mundo. Por…

Las orquídeas son de esas flores que difícilmente pasan inadvertidas. Algunas destacan por sus pétalos grandes y coloridos, otras por sus aromas y otras por sus formas tan particulares que parecen pequeñas figuras. Aunque muchas personas las reconocen por su belleza, detrás de estas plantas hay una diversidad enorme de especies, cada una con características y necesidades de cultivo diferentes.

Colombia tiene una relación especial con estas flores: cuenta con miles de especies y es uno de los países con mayor riqueza de orquídeas del mundo. Por ello, en el Día Mundial de las Orquídeas, aprovechamos para conocer cinco variedades que llaman la atención por sus formas y particularidades, saber cómo diferenciarlas y descubrir qué necesita cada una para crecer en casa.

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Phalaenopsis

Si está pensando en tener una orquídea en casa, la Phalaenopsis es el punto de partida. Conocida como orquídea mariposa por la forma de sus flores, es una de las favoritas tanto de principiantes como de coleccionistas por su facilidad de cultivo y sus prolongadas floraciones. Además, se caracteriza por su belleza, y es que sus hojas son anchas, carnosas y brillantes, mientras que sus raíces gruesas, de tonos verdes o plateados, también pueden realizar la fotosíntesis. Gracias a la hibridación, hoy se encuentran variedades con flores blancas, rosadas, amarillas y rojas, algunas de más de 12 centímetros de diámetro.

Para mantenerla saludable, ubíquela en un lugar bien iluminado, pero protegido del sol directo, y procure conservar una temperatura cálida, idealmente entre 23 y 24 °C. El riego puede hacerse por inmersión, preferiblemente en las mañanas, siempre dejando escurrir el exceso de agua para evitar que las raíces se pudran. También necesita buena humedad ambiental, ventilación y un sustrato aireado, compuesto por corteza de pino, fibra de coco y perlita.

Cattleya

Si hay una orquídea que llama la atención por el tamaño, los colores y el aroma de sus flores, es la Cattleya. Y es que esta flor se caracteriza por tener raíces que nacen de un tallo horizontal llamado rizoma, del que también se desarrollan pseudobulbos: estructuras gruesas que almacenan agua y nutrientes y que pueden producir una o dos hojas. Sus flores, por otro lado, tienen pétalos y sépalos bien diferenciados, pero su rasgo más particular es el labelo, un pétalo modificado que suele destacar por sus formas, tamaños y combinaciones de colores.

En Colombia, una de sus representantes más reconocidas es la Cattleya trianae, declarada flor nacional en 1936 y conocida por sus grandes flores, de tonos rosados, púrpuras y blancos, que pueden alcanzar entre 15 y 20 centímetros de diámetro y desprenden un aroma dulce.

Para cultivarlas en casa, necesitan buena iluminación indirecta, entre 10 y 12 horas de luz al día, y una humedad ambiental de entre el 50 y el 70 %. También requieren espacios ventilados para evitar la aparición de hongos y bacterias. El riego debe hacerse cuando el sustrato esté casi seco, dejando que el agua drene por completo. Lo ideal es utilizar una mezcla para orquídeas con corteza de pino, carbón vegetal y perlita, y renovarla cada dos o tres años, o cuando comience a descomponerse.

Oncidium

Las Oncidium, conocidas como orquídeas de la dama danzante, llaman la atención tanto por la forma de sus flores como por sus particulares fragancias. Algunas especies y variedades desprenden aromas dulces que recuerdan al chocolate, la vainilla e incluso a otros alimentos, una característica que las hace especialmente atractivas para los coleccionistas. Su apariencia también es muy variada: tienen inflorescencias ramificadas que pueden reunir decenas de flores, cuyo labelo sobresale por su tamaño y forma, similar a la falda de una bailarina en movimiento. Según la especie, pueden presentar pseudobulbos carnosos y hojas largas y delgadas, o estructuras más pequeñas y rígidas. Sus flores también varían en tamaño y color, con tonalidades que van del amarillo al café y el rojizo. La mayoría florece una vez al año, aunque algunos híbridos pueden hacerlo hasta tres veces.

Para cultivarlas en casa, necesitan un espacio con buena iluminación indirecta, ventilación y temperaturas moderadas, idealmente entre 12 y 15 °C durante la noche y sin superar los 30 °C en el día.

Odontoglossum

Manchas que parecen pinceladas de pintura y flores que pueden durar hasta dos meses hacen de las Odontoglossum unas orquídeas muy particulares. Originarias de las zonas montañosas de los Andes sudamericanos, son plantas epífitas adaptadas a climas fríos. Sus flores, de entre 8 y 10 centímetros, presentan patrones atigrados y combinaciones de colores amarillos, púrpuras, rosados, rojos, marrones y blancos. Pueden producir entre cinco y veinte flores por vara floral, que además suelen ser aromáticas.

A diferencia de otras orquídeas tropicales, las Odontoglossum necesitan ambientes frescos y buena iluminación indirecta para desarrollarse. El riego debe hacerse cuando el sustrato comience a secarse, evitando tanto el encharcamiento como la acumulación de agua sobre las hojas y las flores. Si la planta crece saludablemente, pero no produce flores, revise primero la iluminación: podría necesitar un lugar más luminoso, siempre protegido del sol directo.

Miltoniopsis

A primera vista, sus flores podrían confundirse con las de un pensamiento de jardín. De ahí viene el nombre de las Miltoniopsis, conocidas como orquídeas pensamiento por la forma redondeada de sus pétalos y sépalos. Son plantas compactas, de entre 20 y 30 centímetros de altura, con pseudobulbos aplanados y raíces finas con flores que miden entre 5 y 8 centímetros. Estas pueden permanecer abiertas durante más de un mes, lo que las ha hecho muy populares entre los amantes de las orquídeas.

Las hay en tonos rosados, blancos y púrpuras, pero uno de sus detalles más llamativos es el labelo, que suele presentar una mancha amarilla y patrones de líneas que contrastan con el resto de la flor.

Para cultivarlas en casa, busque un lugar fresco, bien ventilado y con luz indirecta. Necesitan una humedad ambiental cercana al 70 %, temperaturas entre 12 y 26 °C y un sustrato que permanezca ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Preste atención a sus hojas: si las nuevas crecen arrugadas, como un acordeón, puede ser señal de falta de agua o humedad.

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