Diferencias entre capulí, acerola y ciruela: ¿cual escoger?

La respuesta es que la cereza europea o dulce, como la conocemos comúnmente, no se cultiva de forma comercial en Colombia. Sin embargo, eso no significa que en el país no existan frutas que reciben el nombre de cereza. En…

La cereza está tan presente en la cultura y la gastronomía occidental que es fácil pensar que la fruta roja que vemos en películas, postres y supermercados también se cultiva en Colombia. Pero ¿alguna vez se ha preguntado por qué la que suele encontrar aquí viene empacada, conservada o importada y no directamente del árbol?

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La respuesta es que la cereza europea o dulce, como la conocemos comúnmente, no se cultiva de forma comercial en Colombia. Sin embargo, eso no significa que en el país no existan frutas que reciben el nombre de cereza. En distintas regiones y comunidades se encuentran especies como el capulí y la acerola, que tienen características, sabores y orígenes diferentes. Aquí le contamos cuáles son y qué las distingue.

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¿Que es la cereza roja?

La cereza roja que conocemos pertenece principalmente a la especie Prunus avium, conocida como cerezo dulce o cerezo silvestre. Es originaria de amplias zonas de Europa, el oeste de Asia y el norte de África, donde crece de manera natural en bosques húmedos, valles y cerca de cursos de agua. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura y produce frutos que, según la variedad y el grado de maduración, pueden ser rojos, amarillos o casi negros.

De acuerdo con Arbolapp, el cerezo silvestre es la especie de la que proceden las variedades de cereza cultivadas. Su cultivo se ha extendido a diferentes regiones y uno de los lugares más conocidos es el valle del Jerte, en España, famoso por sus cerezos. Además de consumirse fresca, la cereza se utiliza para preparar mermeladas y licores como el kirsch.

El nombre científico también da una pista sobre su relación con las aves: avium proviene del latín avis, que significa “ave”, en referencia a que estos animales consumen sus frutos.

¿Que es el capulí?

Una de las frutas que en Colombia conocemos como cereza es el capulí o cerezo criollo (Prunus serotina ssp. capuli), una especie de origen mesoamericano que llegó y se adaptó a distintas zonas de los Andes. En Bogotá, por ejemplo, es un árbol frecuente en parques y calles y puede alcanzar varios metros de altura.

Una de las características que lo diferencia de la cereza es que sus frutos son pequeños y, cuando maduran, adquieren tonos entre rojo oscuro y púrpura.

El árbol se caracteriza por tener una copa amplia y densa, hojas alargadas de color verde oscuro y flores pequeñas y blancas que aparecen agrupadas en racimos colgantes. Sus frutos tienen un sabor dulce, ligeramente ácido y astringente, y en su interior contienen una semilla.

¿Qué es la acerola?

Otra de las frutas que en algunos lugares recibe el nombre de cereza es la acerola (Malpighia emarginata), también conocida como cerecita, manzanita o semeruco. Es una especie nativa de Centroamérica, las Antillas y algunas zonas tropicales de Sudamérica, que se ha cultivado en diferentes regiones por sus frutos y también como planta ornamental.

Es un arbusto perenne que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, con hojas verdes, flores de tonos rosados y pequeños frutos que pasan del verde al amarillo o rojo intenso al madurar. Su pulpa es carnosa, suave y jugosa, con un sabor ácido característico. Además, la acerola destaca por su elevado contenido de vitamina C.

A simple vista, la acerola se diferencia de las otras frutas llamadas cerezas por su forma y tamaño. Es pequeña y ligeramente achatada, con una superficie que suele presentar tres lóbulos o divisiones, mientras que la cereza dulce es más redonda y tiene una apariencia lisa y brillante.

¿Cuál escoger?

La respuesta es un depende de lo que usted esté buscando. Si quiere una fruta dulce, jugosa y carnosa, la cereza roja tradicional es la más cercana a esa imagen que tenemos de esta fruta. El capulí, en cambio, tiene un sabor más agridulce y una ligera astringencia, además de un color que puede ir del rojo oscuro al morado cuando madura.

La acerola se distingue fácilmente por ser más pequeña y ligeramente achatada, con una superficie dividida en pequeños lóbulos y una pulpa mucho más ácida y jugosa.

También cambia lo que encuentra al abrirlas: tanto la cereza roja como el capulí tienen un solo hueso duro en el centro, mientras que la acerola tiene varios pequeños carozos. Así que, aunque las tres pueden recibir el nombre de “cereza”, no son intercambiables: cada una tiene una apariencia, una textura y un sabor propios.

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