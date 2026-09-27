Si usted es de los que se detienen a mirar plantas poco comunes, semillas diferentes o especias que no reconoce a primera vista, quizá alguna vez haya encontrado anís estrellado y anís en grano y se haya hecho la misma pregunta: ¿son la misma planta en presentaciones distintas? Pero queremos decirle que, aunque comparten nombre, aroma y algunos usos, provienen de especies diferentes .

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Diferencias entre el anís estrellado y el anís en grano: para qué sirven, usos y propiedades

Aunque ambos comparten el nombre de “anís” y tienen un aroma y sabor característicos que recuerdan al regaliz, el anís en grano y el anís estrellado no pertenecen a la misma especie ni siquiera a la misma familia botánica.

Anís en grano: una hierba de flores blancas

El anís en grano corresponde a Pimpinella anisum, una planta herbácea anual de la familia Apiaceae, la misma a la que pertenecen especies como el cilantro, el perejil y la zanahoria. Es originaria del Mediterráneo oriental y algunas zonas del suroeste de Asia.

Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el anís en grano puede alcanzar entre 60 y 80 centímetros de altura. Es una planta herbácea de tallo delgado, erecto y ramificado en la parte superior, con hojas que cambian de forma a medida que se desarrollan.

Durante la floración produce pequeñas flores blancas agrupadas en estructuras llamadas umbelas. Después de la floración se forman los frutos, que son pequeños, alargados y aromáticos.

Aunque comúnmente se les llama “semillas” o “granos de anís”, botánicamente corresponden a frutos secos, estructuras que, al madurar, presentan un bajo contenido de agua y protegen las semillas que contienen en su interior. Estos frutos concentran aceites esenciales, entre ellos el anetol, un compuesto responsable de buena parte de su aroma dulce y característico. Son precisamente estas estructuras las que se recolectan y utilizan para aportar sabor y fragancia a diferentes alimentos y bebidas.

Anís estrellado: el fruto de un árbol

El anís estrellado corresponde a Illicium verum, un árbol perenne originario del suroeste de China y el norte de Vietnam. A diferencia del anís en grano, que crece en una planta herbácea de menos de un metro de altura, esta especie puede convertirse en un árbol de varios metros, con hojas verdes, brillantes y de textura coriácea que permanecen durante todo el año.

Pero su característica más llamativa aparece en el fruto. Lo que conocemos como anís estrellado es, precisamente, el fruto seco del árbol, una estructura leñosa que suele tener entre seis y ocho segmentos dispuestos alrededor de un centro, lo que le da su característica forma de estrella. Cada segmento contiene una semilla brillante de color marrón.

El árbol produce flores pequeñas y aromáticas, de tonos amarillos o amarillo verdosos. Después de la floración se desarrollan los frutos, que pasan de verdes a tonos rojizos o marrones a medida que maduran. Una vez recolectados y secos, adquieren la apariencia rígida y oscura con la que esta especie suele comercializarse.

Tanto la cubierta del fruto como las semillas son aromáticas y contienen anetol, el mismo compuesto que contribuye al característico aroma anisado de Pimpinella anisum. Esta similitud química explica por qué ambas especies tienen un sabor dulce que recuerda al regaliz, a pesar de proceder de plantas completamente diferentes.

Usos y propiedades

En el caso del anís en grano (Pimpinella anisum), sus frutos contienen aproximadamente entre 1,5 % y 5 % de aceite esencial. Según explican los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, esta planta ha sido utilizada tradicionalmente por sus propiedades carminativas y digestivas, especialmente en preparaciones destinadas a aliviar molestias gastrointestinales. También se han estudiado sus posibles actividades antioxidantes y antimicrobianas,.

En la cocina, este grano se aprovecha principalmente por sus frutos secos, conocidos comúnmente como semillas de anís. Se utilizan para aromatizar panes, galletas, postres, dulces, bebidas y algunos licores. También pueden incorporarse a infusiones y otras preparaciones, mientras que sus hojas tiernas pueden utilizarse como hierba aromática.

En el caso del anís estrellado (Illicium verum), según explica la base de datos de Plantas Tropicales Útiles, esta planta también contiene un aceite esencial rico en anetol. Investigaciones sobre sus extractos y aceites han encontrado actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria en estudios de laboratorio, propiedades que explican parte del interés científico que ha despertado esta especie. De hecho, tradicionalmente, se usa para calmar el dolor de cólicos menstruales y dolores de cabeza.

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En la cocina, estos frutos secos se utilizan enteros o molidos. Puede incorporarse a caldos, sopas, guisos, infusiones y diferentes preparaciones de la cocina asiática. También es uno de los ingredientes empleados en la mezcla conocida como cinco especias chinas. Su aceite esencial se utiliza además como aromatizante en algunos alimentos y bebidas.

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