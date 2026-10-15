Diferencias entre la menta y la hierbabuena: ¿Cómo reconocer estas plantas?

Aunque se parecen y comparten algunos usos, tienen características que permiten distinguirlas sin necesidad de ser un experto en plantas. Aquí le contamos en qué debe fijarse para reconocerlas.

La menta está presente en más lugares de los que imaginamos: en infusiones, recetas, dulces, productos de cuidado personal y hasta perfumes. Su aroma fresco es inconfundible, pero hay algo que puede generar confusión cuando tenemos estas plantas en casa: ¿sabría diferenciar la menta piperita de la hierbabuena?

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Según el programa de Horticultura y Arquitectura Paisajística de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, aunque la hierbabuena (Mentha spicata) y la menta común o menta piperita (Mentha × piperita) pertenecen al mismo género botánico y comparten características de crecimiento, existen algunos rasgos que permiten distinguirlas.

Por ejemplo, la hierbabuena suele tener hojas más estrechas y alargadas, de color verde claro, mientras que las de la menta piperita tienden a ser más oscuras, con una apariencia más robusta. Ambas presentan bordes dentados y crecen en pares a lo largo de sus tallos.

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De hecho, sus tallos también ofrecen algunas pistas para diferenciarlas. Los de la hierbabuena suelen ser verdes y menos rígidos, mientras que los de la menta piperita pueden presentar tonalidades rojizas o púrpuras y una consistencia más firme.

Eso sí, ambas son plantas herbáceas perennes que se extienden mediante rizomas subterráneos, por lo que pueden ocupar rápidamente el espacio disponible en jardines y huertas. Por esta razón, se recomienda cultivarlas en materas o delimitar su espacio de crecimiento.

Olor y sabor

La diferencia más importante entre ambas plantas está en la composición de sus aceites esenciales, responsables de sus aromas y sabores. La hierbabuena tiene un olor herbal, dulce y fresco, con un sabor relativamente suave que permite combinarla con otros ingredientes sin dominarlos. Por eso, se utiliza con frecuencia para preparar bebidas, infusiones, ensaladas, salsas y platos de distintas cocinas.

La menta, en cambio, tiene un aroma más intenso y un sabor penetrante, acompañado de una sensación refrescante que se debe principalmente al mentol presente en sus hojas. Esta característica la hace popular en la elaboración de chocolates, helados, dulces, infusiones y productos como pastas dentales y esencias aromáticas. Aunque ambas pueden utilizarse en preparaciones similares, la intensidad de su sabor suele orientar la elección de una u otra.

¿Cómo reconocerlas y cuál elegir?

Si todavía tiene dudas, una forma sencilla de diferenciarlas es observar sus hojas y frotar una suavemente entre los dedos para percibir su aroma. Compare también el color y la consistencia de los tallos, pero tenga presente que estos rasgos pueden variar según la variedad. Si va a comprar una planta, revise su nombre botánico en la etiqueta: Mentha spicata corresponde a la hierbabuena y Mentha × piperita, a la menta piperita.

En cuanto a cuál elegir, piense en las preparaciones que suele hacer y en la intensidad de sabor que busca. También puede cultivar ambas en casa para aprovechar sus diferencias en la cocina. Eso sí, como se extienden con facilidad, lo mejor es mantenerlas en materas separadas para controlar su crecimiento.

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