Diferencias entre la orquídea Coryanthes y la planta carnívora Nepenthes: ¿cuál elegir?

Aunque pertenecen a familias botánicas completamente diferentes, sus formas pueden llevarnos a pensar que tienen algo más en común. Entonces, ¿por qué se parecen?

Si alguien le mostrara una Coryanthes y una Nepenthes sin decirle qué son, ¿podría diferenciar cuál es la orquídea y cuál la planta carnívora? No sería tan sencillo como parece. Ambas tienen estructuras colgantes que recuerdan a una pequeña jarra y que, además, pueden contener líquido.

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Las orquídeas vienen en distintos tamaños, formas y colores. Aunque las Phalaenopsis son unas de las más conocidas por su uso ornamental, existen géneros con flores mucho más particulares. Coryanthes es uno de ellos: estas orquídeas epífitas de la América tropical desarrollan flores complejas que, a primera vista, pueden recordar a las trampas de una planta carnívora.

La comparación no es del todo descabellada. Tanto Coryanthes como Nepenthes, conocidas como plantas jarra, producen estructuras que contienen líquido y en las que un insecto puede terminar resbalando. Sin embargo, hasta ahí son iguales, ya que las dos plantas utilizan mecanismos muy diferentes y persiguen objetivos completamente distintos.

Diferencias físicas

La primera diferencia está en el origen de estas estructuras. En Coryanthes, lo que parece una pequeña jarra o cubo es parte de la flor. El género pertenece a la familia de las orquídeas y, como otras especies de este grupo, es una planta epífita que crece sobre otras plantas sin parasitarlas.

Sus flores tienen una estructura particularmente compleja. En ellas se encuentra una especie de recipiente que contiene líquido y que forma parte del mecanismo mediante el cual la planta consigue que determinados insectos entren en contacto con sus estructuras reproductivas.

En Nepenthes, en cambio, la jarra no es una flor. Se trata de una hoja modificada que ha evolucionado hasta formar una estructura capaz de capturar presas. Estas plantas pueden presentar hojas alargadas cuyo extremo produce un zarcillo; en la punta de este se desarrolla la trampa con forma de jarra.

Por eso, aunque ambas puedan parecer tener una «jarra», en una se trata de una estructura floral y en la otra de una hoja especializada para la captura.

Diferencias en su función

Aquí se encuentra la diferencia fundamental. La orquídea no utiliza su estructura para alimentarse de los insectos que llegan a ella. Su objetivo es conseguir que estos participen en la polinización.

Las flores producen aromas específicos que atraen principalmente a machos de abejas euglosinas. Estos insectos visitan las flores para recolectar compuestos aromáticos y, durante la visita, pueden resbalar y caer en el líquido que se encuentra en su interior.

Para salir, la abeja debe atravesar un conducto estrecho. En ese recorrido, los polinios —las estructuras que contienen el polen de la orquídea— pueden quedar adheridos a su cuerpo. Cuando el insecto visite otra flor compatible, puede llevar consigo esos polinios y contribuir así a la reproducción de la planta.

En Nepenthes, la función es completamente distinta. La planta utiliza la jarra como una trampa para capturar presas y obtener nutrientes. El interior contiene un líquido en el que pueden quedar atrapados los insectos después de caer desde el borde.

¿Cuál elegir?

Si busca una planta para cultivar en casa, la elección dependerá de lo que quiera y de las condiciones que pueda ofrecerle. Coryanthes es una opción para quienes buscan conocer y conservar una orquídea tropical de flores particulares, mientras que Nepenthes puede resultar más llamativa si le interesa observar de cerca el funcionamiento de una planta carnívora.

Eso sí. Antes de llevar una a casa, conviene revisar sus necesidades de luz, humedad, temperatura, sustrato y espacio, ya que se trata de plantas con requerimientos muy específicos.

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