Diferencias entre lavanda y salvia: ¿Qué usos tiene cada una en la huerta?

Aunque pueden parecerse a primera vista, lavandas y salvias pertenecen a géneros diferentes y tienen características que permiten distinguirlas . Además, Colombia cuenta con especies de salvia nativas que vale la pena conocer.

Si usted ha visto un arbusto con flores moradas en un jardín, un parque o incluso en la calle, probablemente haya pensado: “Eso es lavanda” . Y puede que tenga razón… pero también es posible que esté frente a una salvia.

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Entonces, ¿cómo saber cuál tiene enfrente? Aquí le contamos las diferencias entre salvias y lavandas, cómo reconocerlas y cuáles de estas plantas hacen parte de la flora nativa del país.

¿Qué es una lavanda y de dónde viene?

Cuando hablamos de lavanda, no nos referimos a una sola planta. Lavandula es un género de la familia Lamiaceae que reúne numerosas especies conocidas con nombres comunes como lavanda, alhucema, espliego o cantueso.

Son plantas perennes y aromáticas, generalmente de porte arbustivo, que pueden reconocerse por sus hojas estrechas y sus tallos que terminan en inflorescencias alargadas. Sus flores suelen presentar tonalidades violetas, lilas, azules o lavanda, aunque también existen variedades con flores blancas.

La lavandas son originarias de la región mediterránea, especialmente de zonas de España y Francia, donde crecen en ambientes cálidos y con suelos bien drenados. Con el tiempo, distintas especies, híbridos y variedades se han cultivado en otros lugares del mundo, tanto por su valor ornamental como por el uso de sus flores y aceites esenciales.

Por eso, aunque hoy es común encontrar lavandas en jardines y viveros de diferentes países, no se trata de una planta nativa de Colombia. Su presencia en nuestro país está relacionada principalmente con su cultivo y adaptación como especie ornamental y aromática.

¿Qué es entonces la salvia?

Si la lavanda pertenece al género Lavandula, la salvia pertenece a Salvia, uno de los géneros más diversos de la familia Lamiaceae. Agrupa cientos de especies de plantas herbáceas, arbustos y subarbustos que se encuentran en distintas regiones del mundo, desde América hasta el Mediterráneo y Asia.

Una de las especies más conocidas es Salvia officinalis, originaria de la región mediterránea y utilizada como planta aromática, ornamental y culinaria. Sin embargo, no todas las salvias que encontramos en Colombia son esta especie. El país también cuenta con especies propias de sus ecosistemas andinos.

Entre ellas está Salvia bogotensis, una especie asociada a los ecosistemas de la región Andina y que puede encontrarse en zonas de bosque altoandino y áreas de montaña cercanas a la Sabana de Bogotá. Sus flores y su porte permiten reconocerla como parte del género Salvia, aunque presenta características propias que la diferencian de otras especies.

También está Salvia cocuyana, una especie registrada en la Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá, donde crece entre aproximadamente 3.000 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura y presenta tallos rojizos, hojas con el envés plateado e inflorescencias terminales con flores de un intenso color rojo.

¿Pero entonces cómo reconocerlas y para qué funciona cada una?

Aunque a simple vista pueden parecerse, lavandas y salvias tienen diferencias que permiten identificarlas. Una de las primeras pistas está en las hojas: las lavandas suelen tener hojas estrechas, alargadas y de aspecto más uniforme, mientras que las salvias pueden presentar hojas de formas, tamaños y texturas muy diferentes según la especie.

También puede fijarse en las flores. Las lavandas producen pequeñas flores agrupadas en espigas alargadas, generalmente de tonos violetas, lilas o azulados. En las salvias, en cambio, las flores tienen una forma particular: la corola está dividida en dos partes, una superior y otra inferior, que recuerdan la forma de dos labios. De ahí que se describan como flores bilabiadas. Según la especie, pueden ser blancas, rosadas, rojas, azules o moradas.

¿Y para qué sirve cada una?

Según el Real Jardín Botánico de Kew, la lavanda se cultiva principalmente como planta ornamental y aromática. Sus flores contienen compuestos que se aprovechan para obtener aceites esenciales, utilizados en perfumería, cosmética y productos aromáticos. También es una planta apreciada en jardines por su floración y su característico olor.

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La salvia, en cambio, tiene usos que dependen de la especie. Salvia officinalis, por ejemplo, es una especie de origen mediterráneo utilizada como condimento y planta aromática, además de tener una larga historia de uso tradicional. Además, en Colombia algunas especies de salvia tienen usos tradicionales asociados a sus compuestos naturales.

En el caso de Salvia bogotensis, se ha documentado su uso tópico tradicional para tratar inflamaciones localizadas de la piel, mediante preparaciones como paños o compresas. Sin embargo, estos usos tradicionales no deben confundirse con tratamientos médicos comprobados.

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En general, estas especies nativas se usan porque, al estar adaptadas a los ecosistemas andinos, pueden ser utilizadas en procesos de restauración ecológica y aportar recursos para los polinizadores que forman parte de estos ambientes.

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