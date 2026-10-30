Diferencias entre margarita y manzanilla: así puede reconocer a estas dos flores

Aunque la margarita y la manzanilla comparten las flores con pétalos blancos y centro amarillo, no son la…

¿Sabía que el tamaño de sus flores, la forma de sus hojas e incluso su aroma pueden ayudarle a distinguirlas? Le contamos cuáles son sus principales diferencias y en qué debe fijarse para reconocer cada una.

A simple vista, la margarita y la manzanilla pueden parecer la misma flor: ambas tienen pétalos blancos y un centro amarillo que las hace fáciles de confundir. Sin embargo, aunque pertenecen a la misma familia botánica, no son iguales.

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Aunque la margarita y la manzanilla comparten las flores con pétalos blancos y centro amarillo, no son la misma planta. Ambas pertenecen a la familia Asteraceae, pero se diferencian por el tamaño de sus flores, la forma de sus hojas y, sobre todo, su aroma. Reconocer estos rasgos permite distinguirlas cuando se encuentran en un jardín o se compran para distintos usos.

La primera diferencia está en el tamaño y la disposición de las flores. Las margaritas —nombre común que agrupa distintas especies de plantas— suelen tener capítulos florales grandes y vistosos, que pueden variar en tamaño, color y número de pétalos según la especie.

La manzanilla verdadera (Matricaria chamomilla), por su parte, produce flores pequeñas y delicadas, con un centro amarillo formado por flores tubulares y una corona de pequeñas flores blancas alrededor. Una característica particular de esta última es que, a medida que madura, el centro amarillo adquiere una forma más abultada y cónica, mientras que sus pétalos blancos tienden a inclinarse hacia abajo.

Las hojas también ofrecen pistas para diferenciarlas. En las margaritas, su forma depende de la especie: algunas tienen hojas ovaladas y alargadas, otras presentan bordes dentados o ligeramente lobulados y, en general, pueden ser más anchas y firmes.

La manzanilla verdadera, en cambio, tiene un follaje mucho más fino y ligero. Sus hojas son alternas y están profundamente divididas en segmentos estrechos, pequeños y numerosos, que les dan una apariencia plumosa, similar a la del eneldo o el hinojo. Esta característica hace que su follaje se vea delicado y menos compacto que el de muchas plantas conocidas como margaritas.

¿Cómo diferenciarlas por el aroma?

El olor es otra pista para reconocerlas. La manzanilla tiene un aroma dulce y característico, que suele asociarse con notas de manzana. Por eso se utiliza ampliamente en infusiones y preparaciones tradicionales.

Las margaritas ornamentales, por su parte, no suelen tener un aroma tan marcado y algunas pueden presentar olores poco agradables.

La prueba para reconocer la manzanilla

Si todavía tiene dudas, puede observar el centro de la flor. Para hacerlo, corte longitudinalmente uno de sus capítulos florales: en la manzanilla verdadera, el receptáculo —la estructura donde se insertan las pequeñas flores— es cónico y hueco en su interior. En las margaritas, suele ser sólido.

Esta característica ayuda a distinguir la manzanilla de algunas plantas que se le parecen, pero no debe utilizarse como único criterio para identificar una especie si se va a recolectar para consumo.

¿Para qué se utiliza cada planta?

La margarita se cultiva principalmente como planta ornamental, por sus flores y su capacidad para decorar jardines y espacios exteriores. La manzanilla, en cambio, se utiliza tanto en la gastronomía como en preparaciones tradicionales, especialmente para elaborar infusiones con sus flores secas.

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