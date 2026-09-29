¿Dónde comprar plantas en Bogotá? En estos tres lugares encontrará una gran variedad

Si usted está buscando dónde comprar plantas en Bogotá, no tiene que limitarse a los viveros. En la ciudad hay mercados donde se consiguen flores, plantas ornamentales, hierbas aromáticas y medicinales, además de espacios especializados en especies como cactus, suculentas o plantas carnívoras. Algunos funcionan durante el día y otros despiertan de madrugada para recibir a comerciantes y compradores.

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Si está buscando dónde comprar plantas en Bogotá, el Mercado Nacional de Plantas, ubicado en el barrio Samper Mendoza (Calle 23A No. 27-41), es uno de los lugares que puede visitar. El mercado reúne a más de 50 puestos y concentra viveristas que ofrecen plantas ornamentales, flores, follajes, aromáticas y diferentes elementos para jardinería.

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El lugar funciona en dos jornadas: lunes y jueves de 8:00 a. m. a 11:00 p. m., y martes y viernes de 3:00 a. m. a 9:00 a. m., durante el tradicional madrugón de plantas. Allí puede encontrar desde cactus, suculentas y plantas pequeñas hasta especies de mayor tamaño, además de macetas, sustratos, fertilizantes y otros productos para el cuidado de las plantas. La oferta cambia según los viveristas y la temporada, y algunas fechas especiales suelen aumentar la demanda de flores y plantas ornamentales.

Mercado Nacional de Plantas – Flormacoop Foto: El Espectador - José Vargas

Plaza de Paloquemao

Con más de 48 años de historia, la Plaza de Mercado de Paloquemao es uno de los principales centros de abastecimiento de Bogotá y un lugar donde también es posible encontrar una amplia variedad de plantas y productos de origen vegetal. Entre sus puestos hay hierbas aromáticas y medicinales, flores, frutas, verduras, semillas, especias y otros productos que llegan desde diferentes regiones del país. Para quienes buscan ingredientes frescos para la cocina o quieren conocer especies utilizadas tradicionalmente, recorrer sus pasillos permite encontrarse con una oferta que va más allá de los alimentos habituales.

Paloquemao está abierto de lunes a viernes de 4:30 a. m. a 4:30 p. m., y domingos y festivos de 5:00 a. m. a 2:30 p. m. Por su variedad, puede ser una alternativa para quienes buscan plantas de uso culinario, hierbas frescas o flores, mientras recorren uno de los mercados más conocidos de Bogotá.

Así es trabajar en la Plaza de Mercado de Paloquemao de Bogotá Foto: Valentina Santiago G

Plaza de Mercado Samper

Cerca del Mercado Nacional de Plantas, en el barrio Samper Mendoza, se encuentra la plaza Samper Mendoza, uno de los principales puntos de Bogotá para comprar hierbas aromáticas, medicinales y de uso tradicional. Los lunes y jueves, cientos de comerciantes y campesinos llegan con plantas de distintas regiones del país para abastecer a restaurantes, tiendas naturistas y compradores. El mercado nocturno funciona de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. y allí se encuentran desde laurel, romero, mejorana y jengibre hasta caléndula, ruda, citronela, mirra y palo santo.

Además de su oferta de plantas, la plaza conserva saberes relacionados con sus usos y formas de comercialización, transmitidos entre generaciones. Un trabajo del IPES y el Instituto Alexander von Humboldt identificó preliminarmente más de 300 especies comercializadas en este lugar, una muestra de la diversidad de plantas que pueden encontrarse en este sector de Bogotá.

Como ñapa

Flora Salvaje

Si está buscando plantas carnívoras en Bogotá, Flora Salvaje es un emprendimiento dedicado desde hace 10 años a su producción y distribución en Colombia. Además de estas especies, ofrece sustratos, semillas, kits, bandejas y otros elementos para su cultivo y cuidado.

El emprendimiento también trabaja en la divulgación sobre estas plantas y sus necesidades de cultivo, incluido con el Jardín Botánico de Bogotá, con el propósito de promover su cuidado y conservación. Está ubicado en la carrera 111 # 140A-65, en Bogotá, y cuenta con una oferta dirigida tanto a quienes quieren comenzar una colección como a quienes ya tienen experiencia con plantas carnívoras.

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