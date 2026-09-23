¿Dónde conseguir plantas nativas en Medellín? Aquí le contamos

La idea es sencilla, pero guarda algo importante: que una semilla pase de mano en mano también permite conservar biodiversidad, conocimientos y formas de…

Si usted cree que para conseguir semillas nativas tiene que salir de Medellín y meterse de lleno en el campo, espere un momento: puede encontrarlas en una estación del Metro . En seis estaciones de la ciudad funcionan unas curiosas Bibliotecas de Semillas donde las personas pueden llevarse variedades criollas y nativas, sembrarlas en casa y devolver nuevas semillas después de la cosecha.

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La idea es sencilla, pero guarda algo importante: que una semilla pase de mano en mano también permite conservar biodiversidad, conocimientos y formas de cultivar que llevan generaciones existiendo.

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Pero ¿cómo funcionan estas bibliotecas y qué semillas puede encontrar allí? Aquí le contamos.

¿Semillas en el metro?

Se trata de las Bibliotecas de Semillas, una iniciativa que funciona en los Bibliometro de Itagüí, San Antonio, Acevedo, El Pinal, Santo Domingo y Niquía, gracias a una alianza entre Comfama, el Metro de Medellín y la Asociación Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB).

La propuesta parte de una idea sencilla: las semillas también guardan memoria. Durante generaciones, distintas comunidades han conservado, seleccionado, producido e intercambiado semillas adaptadas a sus territorios, contribuyendo a mantener la diversidad de cultivos y de alimentos.

Por eso, estas bibliotecas no funcionan como una biblioteca convencional. Quien encuentra una semilla puede llevarla a casa, sembrarla, cosecharla y devolver nuevas semillas para que otra persona pueda cultivarlas. De esta manera, cada intercambio ayuda a mantener en circulación variedades criollas y nativas y los conocimientos asociados a su cultivo.

Y para participar no es necesario vivir en el campo. Las Bibliotecas de Semillas llevan esta posibilidad hasta las estaciones del Metro, donde cualquier persona puede acercarse, conocer las variedades disponibles y comenzar su propio cultivo en su casa y con una sola maceta.

¿Cómo participar?

Participar en las bibliotecas de semillas es más sencillo de lo que parece. Aquí le damos un paso a paso.

1. Consulte las semillas disponibles

Revise el catálogo de semillas de los Bibliometro de Itagüí, San Antonio, Acevedo, El Pinal, Santo Domingo y Niquía y escoja la variedad que quiera cultivar.

Entre las semillas disponibles se encuentran algunas especies que puede llevar a su huerta o jardín, como estas:

Flor de Jamaica : La flor de Jamaica ( Hibiscus sabdariffa ) es un arbusto que puede alcanzar entre uno y tres metros de altura. Tiene tallos rojizos, hojas verdes lobuladas y flores de tonos amarillos o rojizos. Su cáliz carnoso es la parte de la planta que concentra buena parte de sus usos.

: La es un arbusto que puede alcanzar entre uno y tres metros de altura. Tiene tallos rojizos, hojas verdes lobuladas y flores de tonos amarillos o rojizos. Su cáliz carnoso es la parte de la planta que concentra buena parte de sus usos. Maíz : El maíz ( Zea mays ) es una gramínea originaria de Mesoamérica y una de las plantas cultivadas más importantes de la región. Sus mazorcas contienen los granos que utilizamos como alimento.

: El es una gramínea originaria de Mesoamérica y una de las plantas cultivadas más importantes de la región. Sus mazorcas contienen los granos que utilizamos como alimento. Mostaza negra: La mostaza negra (Brassica nigra) es una planta anual de la familia de las brasicáceas. Puede alcanzar hasta dos metros de altura, tiene flores amarillas y produce vainas alargadas que contienen sus pequeñas semillas negras.

2. Regístrese como guardián de semillas

Acérquese al Bibliometro que tenga disponible la variedad que le interesa, escoja sus semillas y regístrese como guardián mediante el formulario dispuesto para participar.

3. Lleve las semillas a casa

Una vez las tenga, siga las recomendaciones de siembra y cuidado correspondientes a cada especie. La idea es que pueda acompañar todo el proceso, desde la germinación hasta la producción de nuevas semillas.

Durante el proceso puede llevar un registro con fotografías, anotaciones o ambas. Así podrá observar cómo se desarrolla la planta y compartir esa experiencia con otros guardianes.

4. Coseche y guarde las semillas

Cuando las semillas estén listas, recójalas y guárdelas en una bolsa, sobre o recipiente limpio, seco y resistente. No olvide identificar el recipiente con datos como la fecha, el lugar donde fueron cultivadas y la variedad.

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5. Devuélvalas al Bibliometro

Finalmente, lleve las semillas cosechadas a la biblioteca correspondiente. Así se mantienen disponibles para que otros guardianes puedan llevarlas, sembrarlas y continuar la cadena.

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