¿Dónde plantar árboles con cenizas de un ser querido en Colombia? Lugares y requisitos

¿Qué pasaría si el recuerdo de un ser querido pudiera echar raíces y crecer con el paso del tiempo? En medio del duelo, algunas personas encuentran consuelo en la naturaleza y en la posibilidad de mantener vivo ese vínculo de una manera diferente. Por eso, cada vez hay más alternativas que permiten convertir las cenizas de un ser querido en parte de un nuevo comienzo, como enterrarlas junto a un árbol mediante el uso de urnas biodegradables.

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Pero ¿cómo hacerlo en Colombia? Esta alternativa cuenta con requisitos específicos y puede realizarse en determinados lugares que ofrecen opciones para darles a las cenizas un destino ligado a la naturaleza.

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Consideraciones importantes

Plantar un árbol en memoria de un ser querido puede ser una forma de mantener vivo su recuerdo y vincularlo simbólicamente con la naturaleza. Sin embargo, hay una precaución importante: las cenizas de una persona fallecida no funcionan como un abono convencional y, si se depositan directamente sobre las raíces, pueden afectar el crecimiento e incluso provocar la muerte de la planta.

Según explica la Sociedad de Cremación de Filadelfia, aunque solemos asociar las cenizas con nutrientes para el suelo, su composición es diferente a la de la materia orgánica que se descompone naturalmente. Las cenizas de cremación están formadas principalmente por compuestos minerales, entre ellos fosfatos de calcio, y pueden presentar una alcalinidad y una concentración de sales elevadas. Por eso, incorporarlas sin tratamiento ni una mezcla adecuada con el sustrato puede alterar las condiciones que necesita un árbol para desarrollarse.

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El problema principal está en la composición química de los restos de cremación. Su alcalinidad puede elevar el pH del suelo y dificultar que las raíces absorban algunos nutrientes esenciales. Además, la concentración de sales puede interferir con la absorción de agua y provocar daños en las raíces, especialmente cuando las cenizas se depositan en grandes cantidades o entran en contacto directo con una planta joven.

Esto no significa que sea imposible cultivar un árbol conmemorativo a partir de cenizas. Significa que es necesario hacerlo con precaución, con profesionales, sin asumir que estos restos fertilizarán la tierra por sí solos.

¿Dónde puede plantar árboles con cenizas conmemorativas?

En Colombia existen iniciativas que permiten rendir homenaje a una persona fallecida mediante la siembra de árboles. Sin embargo, no todas reciben cenizas de cremación: algunas las incorporan al suelo como parte de un servicio conmemorativo, mientras que otras se dedican exclusivamente a la restauración ecológica. Estas son algunas alternativas, principalmente en Bogotá y Cundinamarca.

1. Colina Los Cerezos, Bogotá

Este jardín forestal, ubicado en el kilómetro 2 de la vía al Llano, ofrece un servicio de siembra de cenizas junto a árboles y arbustos nativos. Cuenta con diferentes planes conmemorativos, entre ellos opciones para familias y para quienes desean recordar a sus mascotas.

Los planes varían según el tipo de siembra, el árbol y los servicios incluidos. La información sobre tarifas, mantenimiento y condiciones puede consultarse directamente en su página oficial.

2. Cenizas Fuente de Vida, Cogua, Cundinamarca

Esta iniciativa ofrece la siembra de cenizas en una reserva ambiental ubicada cerca de la represa del Neusa, en jurisdicción de Cogua. Según la información de su sitio web, los planes incluyen uno, dos o cuatro árboles, así como su siembra, mantenimiento a perpetuidad y placas conmemorativas.

La visita se programa con anticipación y el desplazamiento hasta la reserva requiere transporte propio o coordinado por los visitantes. Puede consultar las condiciones y los detalles del servicio en Viva Memoria.

3. Árbol Cenizario de Campos de Paz, Medellín

Campos de Paz presenta el concepto de Árbol Cenizario, un servicio que propone incorporar cenizas crematorias en un sustrato especial para cultivar un árbol. Sin embargo, la información publicada señala que el servicio está en desarrollo, por lo que es necesario confirmar directamente con el parque cementerio si ya está disponible y cuáles son sus condiciones.

Puede consultar las novedades en su página oficial.

4. Bosque de los Mil Guayacanes, Calarcá, Quindío

El Jardín Botánico del Quindío lidera el proyecto Bosque de los Mil Guayacanes, un espacio de conservación ecológica y embellecimiento del paisaje ubicado en la finca El Recreo, en Calarcá. Allí es posible depositar las cenizas de un ser querido junto a un ejemplar de guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus), como homenaje a su memoria.

Cada árbol puede albergar las cenizas de hasta cinco personas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad. Si se desea incorporar las cenizas de personas adicionales a un mismo árbol, se debe pagar el 50 % del valor vigente por cada una.

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El proyecto también cuenta con La Ermita, una estructura construida en guadua que funciona como espacio de oración, reflexión y despedida. Junto a cada árbol se instala una placa pequeña con el nombre de la persona fallecida o el apellido de la familia. Además, el Jardín Botánico del Quindío se compromete a realizar el mantenimiento y reemplazar los árboles que mueran.

Antes de elegir dónde sembrar

Si está considerando esta alternativa, pregunte qué procedimiento utiliza cada lugar para incorporar las cenizas, qué especies de árboles ofrece y quién se encarga de su mantenimiento. También conviene confirmar si exige el certificado de cremación, qué incluye el pago y si existen costos adicionales.

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Recuerde que sembrar un árbol en memoria de alguien no implica necesariamente utilizar sus cenizas. Ambas opciones pueden tener un valor conmemorativo, pero, si desea incorporarlas, debe elegir un servicio que contemple expresamente esa posibilidad y que tenga en cuenta sus efectos sobre el suelo y las raíces.

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