¿Dónde poner la cuna de Moisés en casa? Esto debe tener en cuenta

Pero, aunque es una planta resistente y de cuidados relativamente sencillos, eso no significa que pueda crecer en cualquier…

¿Busca una planta que llene de verde su casa, tenga flores blancas y no le exija demasiado tiempo? El espatifilo, también conocido como lirio de paz o cuna de Moisés, reúne estas características y tiene otra ventaja: puede cultivarse tanto en agua como en matera. Su apariencia elegante y sus abundantes hojas verdes la convierten en una buena opción para decorar interiores y llevar un poco de naturaleza a cualquier rincón.

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Pero, aunque es una planta resistente y de cuidados relativamente sencillos, eso no significa que pueda crecer en cualquier condición. Conocer sus necesidades de luz, agua y espacio es clave para mantenerla sana y favorecer su floración.

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¿Dónde colocar la cuna de Moisés en la casa?

La cuna de Moisés (Spathiphyllum), conocida también como lirio de la paz, es una planta tropical que puede adaptarse muy bien a los espacios interiores. Sin embargo, elegir el lugar adecuado para ubicarla es importante si queremos conservar sus hojas verdes y favorecer la aparición de sus características flores blancas.

Uno de los aspectos más importantes es la iluminación. Esta especie necesita luz natural brillante e indirecta, por lo que lo ideal es ponerla cerca de una ventana, preferiblemente orientada al norte o al este, donde reciba claridad durante buena parte del día sin quedar expuesta directamente a los rayos del sol. Si la ventana recibe demasiada radiación, puede utilizar una cortina delgada para filtrar la luz y evitar que sus hojas se quemen o amarilleen.

Y es que, ojo, aunque la cuna de Moisés tolera los espacios con sombra parcial, no significa que pueda desarrollarse adecuadamente en lugares completamente oscuros. Cuando recibe poca luz, su crecimiento puede volverse débil y alargado, incluso puede dejar de producir flores. Por eso, una sala, un estudio o un pasillo iluminado también pueden ser buenos lugares para tenerla. Incluso el baño puede funcionar si cuenta con una ventana o una fuente de luz natural suficiente.

La temperatura y la humedad ambiental también influyen en su desarrollo. Al ser una especie de origen tropical, prefiere los ambientes cálidos y relativamente húmedos, con temperaturas que se mantengan entre los 18 y 27 °C. Conviene evitar los lugares donde haya cambios bruscos de temperatura, como los espacios junto a calefactores, aires acondicionados o ventanas que reciban corrientes de aire frío.

Si el ambiente de la casa es demasiado seco, puede utilizar un humidificador, agruparla con otras plantas o poner la maceta sobre una bandeja con piedras y un poco de agua, sin que la base del recipiente entre en contacto directo con ella.

También es importante que el lugar tenga buena ventilación. La circulación del aire ayuda a prevenir la aparición de enfermedades y plagas, pero esto no significa que la planta deba estar justo frente a un ventilador o una ventana abierta, pues las corrientes constantes pueden resecar sus hojas y afectar su desarrollo.

Por último, recuerde que la cuna de Moisés contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden provocar irritación y molestias si sus hojas o flores se mastican o ingieren. Por esta razón, si tiene niños pequeños, perros o gatos en casa, lo más recomendable es ubicarla en una repisa o un lugar al que no puedan acceder.

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