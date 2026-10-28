¿Dónde tallar calabazas de Halloween en Bogotá?

Halloween está cada vez más cerca y hay una actividad que muchos han visto en películas o fotografías, pero que no necesariamente han tenido la oportunidad de probar: tallar una calabaza para darle una cara terrorífica. Aunque parezca una tradición lejana, en Bogotá hay un lugar donde puede elegir la suya, sacar las herramientas y dejar volar la creatividad. Está cerca de Banderas y le permite vivir esta experiencia sin salir de la ciudad.

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Cuando pensamos en las calabazas talladas de Halloween, es común imaginarlas en las películas estadounidenses, iluminadas desde adentro y con rostros aterradores. Sin embargo, esta tradición tiene raíces más antiguas y se remonta a costumbres celtas que se extendieron por algunas regiones de Europa, donde las personas tallaban nabos, remolachas y papas para crear linternas relacionadas con antiguas creencias sobre los espíritus.

Y es que, para protegerse o ahuyentar a estas presencias, algunas comunidades se disfrazaban y tallaban rostros en vegetales como nabos y remolachas. Al vaciarlos, podían introducir una brasa o una vela y utilizar el recipiente como una pequeña linterna. Con el tiempo, estas figuras se vincularon con las historias de fantasmas y las costumbres que dieron forma al Halloween moderno.

A esta tradición se sumó la leyenda irlandesa de Stingy Jack, un hombre que, según el relato popular, engañó al diablo y terminó condenado a vagar sin poder entrar ni al cielo ni al infierno. El diablo le habría entregado una brasa para iluminar su camino, que Jack protegió dentro de un nabo ahuecado. De ahí surgió la asociación entre el personaje y las linternas conocidas en inglés como jack-o’-lanterns.

Cuando los inmigrantes europeos llevaron esta tradición a Estados Unidos, encontraron una alternativa a los nabos que usaban en sus países: las calabazas, frutos nativos de América, más grandes y fáciles de tallar. Estas plantas pertenecen al género Cucurbita, cuyas especies ya se cultivaban en el continente mucho antes de que Halloween se popularizara.

¿Dónde tallar calabazas de Halloween en Bogotá?

Si quiere vivir esta tradición sin viajar a Estados Unidos, en Bogotá puede encontrar espacios para elegir una calabaza, tallarla y llevarse su creación a casa. Una de las opciones es Calabazas Bogotá, un emprendimiento familiar ubicado en el barrio Castilla, cerca del puente peatonal de la estación Banderas en la localidad de Kennedy.

El negocio lleva más de 20 años dedicado a la venta de calabazas y ofrece esta experiencia durante la temporada de Halloween. Allí puede escoger el tamaño y la forma del fruto, buscar una referencia para su diseño y tallar los ojos, la nariz y la boca con las herramientas que le facilitan en el lugar. No necesita tener experiencia previa: la actividad está pensada para hacerla con amigos, en pareja o en familia, a su propio ritmo.

La experiencia también incluye un ambiente temático para tomar fotografías y una vela para iluminar la calabaza una vez terminada. Si prefiere hacer la actividad en casa, puede consultar por los kits disponibles. Según la información compartida por el emprendimiento, los precios comienzan en $25.000 e incluyen una calabaza y una vela.

Tenga en cuenta: antes de ir, consulte en las redes sociales de @calabazas.bogota los horarios, los precios vigentes y la disponibilidad de calabazas para la temporada.

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