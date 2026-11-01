¿Dónde ubicar el laurel en casa para que crezca sano y fuerte?

El laurel (Laurus nobilis) es un arbusto de origen mediterráneo que puede cultivarse en macetas y adaptarse a distintos espacios del hogar. Sin embargo, para que crezca…

Aquí le decimos todo lo que tiene que saber sobre dónde colocar el laurel.

¿Tiene una planta de laurel en casa y no sabe dónde ubicarla para que crezca sana? Aunque suele cultivarse en jardines y huertas, también puede convertirse en un elemento decorativo dentro del hogar, siempre que encuentre un lugar con buena iluminación, ventilación y espacio suficiente para desarrollarse.

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El laurel (Laurus nobilis) es un arbusto de origen mediterráneo que puede cultivarse en macetas y adaptarse a distintos espacios del hogar. Sin embargo, para que crezca sano y conserve su follaje, es importante elegir un lugar con buena iluminación, ventilación y condiciones que permitan controlar la humedad del sustrato. No todos los balcones, ventanas o rincones de la casa son adecuados para esta especie.

Cerca de una ventana con buena iluminación

El laurel necesita luz natural abundante para desarrollarse. Por eso, si va a mantenerlo dentro de casa, lo más conveniente es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba varias horas de sol. También puede crecer en un patio o una terraza iluminada, siempre que no esté expuesto de manera permanente a condiciones extremas.

En lugares de clima cálido y seco, es preferible que reciba luz durante las primeras horas del día y tenga protección frente al sol intenso de la tarde. En zonas más frescas, puede aprovechar una exposición solar más prolongada. Si la planta ha permanecido en interiores, acostúmbrela poco a poco a recibir sol directo para evitar que sus hojas se quemen.

En un lugar protegido de las corrientes de aire

Aunque el laurel es resistente, no conviene ubicarlo junto a puertas que permanezcan abiertas, ventanas con corrientes fuertes o salidas de aire acondicionado. Estos cambios de temperatura y las corrientes constantes pueden afectar sus hojas y dificultar su adaptación.

Por la misma razón, antes de ponerlo en un balcón o terraza, revise qué tan expuesto está ese espacio al viento y a las bajas temperaturas. Si recibe corrientes fuertes o está desprotegido durante las noches frías, es mejor buscar otro lugar más resguardado.

Donde pueda controlar la humedad de la tierra

La ubicación también influye en la frecuencia con la que debe regar el laurel. Una maceta cerca de una ventana soleada o en una terraza cálida puede perder humedad más rápido que otra situada en un espacio fresco y protegido. Por eso, no conviene establecer un calendario fijo de riego: revise primero los primeros centímetros del sustrato y agregue agua cuando estén secos.

Elija un lugar donde pueda comprobar fácilmente la humedad de la tierra y donde el agua pueda salir por los orificios de drenaje de la maceta. Evite dejarla sobre platos con agua acumulada o en rincones donde el recipiente permanezca húmedo durante mucho tiempo. El exceso de humedad puede perjudicar las raíces.

En una maceta con espacio para crecer

Si va a mantener el laurel dentro de casa, elija un lugar donde la planta tenga espacio para desarrollar sus ramas sin quedar apretada entre otros objetos o plantas. También tenga en cuenta que puede crecer bastante, por lo que necesitará podas ocasionales para controlar su tamaño.

La maceta debe tener agujeros de drenaje y un sustrato aireado que permita evacuar el exceso de agua. Evite ubicarla en espacios estrechos o difíciles de alcanzar, pues necesitará revisar sus hojas, retirar ramas secas y controlar posibles plagas.

Lejos de zonas donde se acumule calor

No ubique el laurel junto a estufas, hornos, radiadores o aparatos que desprendan calor de manera constante. Tampoco lo deje directamente bajo la salida de un aire acondicionado. Estas condiciones pueden resecar el follaje y someter la planta a cambios bruscos de temperatura.

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