¿Dónde ubicar la planta de clavos de olor en la casa?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clavo de olor es uno de esos ingredientes icónicos que nunca faltan en la cocina: versátil, aromático y con múltiples usos que van desde la gastronomía hasta los remedios caseros. Su presencia es tan natural en el día a día que cuesta imaginarse sin él. Pero ¿sabía que puede cultivar su propia planta de clavo de olor en casa? Aquí le contamos cómo hacerlo y cuál es el lugar ideal para que crezca fuerte y saludable.

Clima, un factor importante

Si usted vive en un clima frío, no debe tenerle mucha fe a su cosecha. No queremos sonar crueles, de hecho, así lo señala el Jardín Botánico de Missouri: esta especie requiere condiciones cálidas y húmedas, propias de su origen tropical. Y es que los árboles de clavo prosperan en climas tropicales o subtropicales húmedos. No es casualidad que su cultivo y cosecha se concentren en países como Indonesia y Madagascar, así como en Zanzíbar, India y Sri Lanka.

En resumen: Este árbol necesita temperaturas estables por encima de los 10 °C, y su rango ideal de crecimiento se encuentra entre los 21 °C y los 29 °C.

Luz

En cuanto a la luz, el árbol de clavo se adapta bien. Puede crecer a pleno sol o en sombra parcial, aunque los ejemplares jóvenes se desarrollan mejor con algo de protección. Sin embargo, lo fundamental es que reciba buena iluminación y, de ser posible, algunas horas de sol directo al día.

Riego

El árbol de clavo necesita un riego moderado: el sustrato debe mantenerse húmedo, pero con tiempo para secarse ligeramente entre riegos, evitando siempre el encharcamiento. Para que prospere, es clave usar un suelo rico en materia orgánica y con muy buen drenaje. Un suelo franco y bien aireado favorece el desarrollo de la planta y previene problemas en las raíces.

Estas plantas requieren humedad constante, y durante los meses más cálidos algunos jardineros recurren al riego por goteo para mantener la estabilidad que necesitan.

¿Dentro de la casa o fuera?

La respuesta, como suele ocurrir en jardinería, es: depende. Según el Jardín Botánico de Missouri, los árboles maduros de clavo pueden alcanzar entre 4,5 y 9 metros de altura, con una copa densa de 3 a 6 metros de ancho. Sus hojas brillantes miden entre 7,5 y 13 cm de largo y de 2,5 a 5 cm de ancho. En palabras más sencillas: crecerán, y bastante. Por eso, lo más recomendable es cultivarlos en el jardín, como plantas de exterior.

¿Es posible mantener uno dentro de la casa? Sí. Los árboles de clavo pueden crecer en macetas, pero debe tener en cuenta que no alcanzarán la misma altura ni la misma floración que cuando se plantan al aire libre.

En ese caso, se requieren contenedores de al menos 45 cm de diámetro y con buen drenaje. La maceta puede llenarse hasta dos tercios con tierra húmeda (sin exceso de agua) y, sobre ella, colocar las semillas.

Si tiene dudas de como hacer germinar una semilla, aquí le explicamos más de ello.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼