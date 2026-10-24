Colombia es el país con mayor diversidad de orquídeas del mundo, y con tanta variedad, podemos ver que no todas necesitan los mismos cuidados. Sin embargo, en esta ocasión nos…

¿Cuál es el mejor lugar para tener una orquídea en cassa? Estos son algunos tips qué debe tener en cuenta.

Las orquídeas son de las plantas ornamentales más apreciadas por sus flores, que sorprenden por sus formas, colores y tamaños. Sin embargo, para mantenerlas saludables y favorecer su floración, no basta con elegir una bonita: también hay que saber dónde ubicarla.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Dónde ubicar las orquideas en casa? Estos son los mejores lugares para ponerlas

Colombia es el país con mayor diversidad de orquídeas del mundo, y con tanta variedad, podemos ver que no todas necesitan los mismos cuidados. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la Phalaenopsis, una de las más comunes en los hogares y una buena opción para quienes quieren empezar a cultivar estas plantas.

Entonces, ¿dónde ponerla? Lo ideal es buscar un espacio con buena iluminación natural, pero sin exposición directa al sol, como cerca de una ventana orientada al este o detrás de una cortina traslúcida. La luz intensa puede quemar sus hojas, mientras que un lugar demasiado oscuro limita su crecimiento y dificulta que vuelva a florecer.

Le puede interesar

¿Cuáles son los mejores lugares de la casa?

Cerca de una ventana: es una de las mejores opciones, siempre que la luz llegue filtrada a traves de una cortina o no le de directo.

es una de las mejores opciones, siempre que la luz llegue filtrada a traves de una cortina o no le de directo. En la sala: puede funcionar bien si es un espacio luminoso, con temperatura estable y sin corrientes fuertes de aire. No basta con que la habitación sea amplia; lo importante es que la planta reciba suficiente luz natural.

puede funcionar bien si es un espacio luminoso, con temperatura estable y sin corrientes fuertes de aire. No basta con que la habitación sea amplia; lo importante es que la planta reciba suficiente luz natural. En el baño: si tiene una ventana que proporcione buena iluminación, la humedad ambiental puede favorecer el desarrollo de la orquídea. Sin embargo, un baño oscuro no es adecuado, y la ventilación es importante para evitar el exceso de humedad estancada.

si tiene una ventana que proporcione buena iluminación, la humedad ambiental puede favorecer el desarrollo de la orquídea. Sin embargo, un baño oscuro no es adecuado, y la ventilación es importante para evitar el exceso de humedad estancada. En un balcón o una terraza cubierta: también puede cultivarla en estos espacios, siempre que esté protegida del sol directo intenso, el viento fuerte y los cambios bruscos de temperatura. Antes de dejarla allí, observe cuánta luz recibe a lo largo del día.

Un consejo: observe las hojas de su Phalaenopsis. Si están verdes y firmes, puede ser señal de que recibe condiciones adecuadas; si se tornan amarillentas o presentan quemaduras, revise su exposición al sol. La ubicación ideal es aquella que le proporciona luz suficiente sin castigar el follaje.

Humedad y riego, un punto importante para ellas

Además de la luz, tenga en cuenta la humedad y la ventilación al elegir un lugar para su orquídea. Lo ideal es ubicarla en un espacio protegido de la lluvia directa, donde el aire circule y el agua pueda drenar sin acumularse en las raíces. Por eso, una terraza cubierta o una ventana bien iluminada pueden ser buenas opciones, siempre que las condiciones se ajusten a las necesidades de la especie.

Para evitar el exceso de humedad en las raíces, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Elija un lugar protegido de la lluvia: si la ubica en un balcón o una terraza, asegúrese de que no reciba aguaceros constantes ni quede expuesta a corrientes fuertes de aire.

Busque una buena ventilación: evite los rincones cerrados donde la humedad permanece acumulada. El aire debe circular alrededor de la planta, sin someterla a corrientes intensas.

Use una base que permita el drenaje: coloque la maceta sobre un soporte o una rejilla que facilite la salida del agua. Puede utilizar una bandeja con piedras o fibra de coco para aumentar la humedad ambiental, pero sin dejar que el fondo de la maceta permanezca en contacto con el agua. Esto ayudará a proteger sus muebles del agua mientra s le da los cuidados necesarios.

Lugares que debes evitar

Elegir dónde poner una orquídea no consiste únicamente en buscar un espacio bonito o bien iluminado. También es importante evitar las condiciones que pueden afectar sus hojas, raíces y flores. Si tiene una Phalaenopsis en casa, preste atención a estos lugares:

Cerca de fuentes de calor o aire acondicionado: evite ubicarla junto a estufas, chimeneas o salidas de aire acondicionado. El aire caliente o frío que recibe directamente puede resecar la planta y provocar cambios bruscos de temperatura. Busque un lugar donde las condiciones se mantengan relativamente estables.

Al lado del frutero: las frutas maduras, como las manzanas y los bananos, liberan etileno, un gas que puede acelerar el envejecimiento de las flores y favorecer su caída prematura. Aunque no es necesario mantener la orquídea aislada de toda fruta, es mejor evitar tenerla justo al lado de un frutero con piezas muy maduras.

En rincones oscuro. Lo recomendable es acercarla a una fuente de luz filtrada, sin exponerla a los rayos directos del sol durante periodos prolongados.

¿Todavía tiene dudas sobre cómo cuidar su orquídea en casa? En esta infografía encontrará recomendaciones prácticas para elegir el lugar adecuado, cuidar el riego y mantenerla saludable.



☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼