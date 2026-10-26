El árbol que perfuma las calles de Bogotá con su dulce aroma: ¿cuál es?

También conocido como molle, este árbol originario de los Andes se distingue por su follaje siempre verde y su capacidad para perfumar el entorno. Pero ¿qué…

Si usted ha caminado por las calles de Bogotá, quizá haya percibido un olor dulce, parecido al de la miel, que por momentos parece envolver el ambiente. ¿Se ha preguntado de dónde viene? Aunque podría pasar inadvertido entre el ruido y el movimiento de la ciudad, ese aroma puede estar relacionado con un árbol que crece en sus calles y parques: el falso pimentero (Schinus molle).

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También conocido como molle, este árbol originario de los Andes se distingue por su follaje siempre verde y su capacidad para perfumar el entorno. Pero ¿qué características tiene y por qué desprende ese olor tan particular? Aquí le contamos cómo reconocerlo.

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Caracteristicas del árbol falso pimiento

El falso pimiento (Schinus molle), también conocido como molle o aguaribay, es un árbol originario de los Andes centrales, especialmente de regiones de Perú, Chile y Bolivia. En Bogotá se ha convertido en una especie frecuente en parques, avenidas y separadores viales, donde se reconoce por su follaje fino y colgante, sus racimos de frutos rosados y el aroma dulce y resinoso que desprenden sus hojas.

Según el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá, esta especie exótica puede alcanzar alrededor de 10 metros de altura y tiene un ciclo de vida longevo. Su capacidad para crecer en zonas subhúmedas, semisecas y secas permite utilizarla en diferentes espacios urbanos, como plazoletas, andenes, glorietas y parques. Su raíz es superficial y, entre sus aportes a la ciudad, se encuentran el valor ornamental y el bienestar que ofrece a quienes frecuentan estos espacios.

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De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la ciudad alberga más de 23.700 ejemplares de falso pimiento, distribuidos en distintas zonas urbanas, especialmente en localidades del sur como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. Sus pequeños frutos redondos, que adquieren tonalidades rosadas o rojizas al madurar, también sirven de alimento para algunas aves.

Una de sus características más reconocibles es su aroma. Las hojas y los frutos contienen aceites esenciales con compuestos volátiles, como el limoneno y el alfa-pineno, responsables de sus notas cítricas, frescas y resinosas. Al frotar suavemente una hoja, estos compuestos se liberan y permiten percibir con mayor facilidad su fragancia.

Sin embargo, pese a su presencia en las calles de Bogotá, el falso pimiento también enfrenta problemas fitosanitarios. El grupo de sanidad vegetal del Jardín Botánico lo ha identificado como una de las especies afectadas por plagas y enfermedades, entre ellas insectos introducidos que pueden deteriorar su follaje y comprometer su estado sanitario.

¿Para qué sirve?

El falso pimiento (Schinus molle) tiene usos ornamentales, aromáticos y tradicionales. De acuerdo con Arbolapp, una plataforma desarrollada por el Real Jardín Botánico de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sus frutos se han utilizado como condimento por su sabor ligeramente picante y se conocen como pimienta rosa, mientras que sus hojas y frutos contienen aceites esenciales aprovechados como aromatizantes en la elaboración de perfumes, jabones y algunos productos de higiene.

Sin embargo, sus frutos no deben confundirse con los de la pimienta negra (Piper nigrum). Aunque históricamente se han empleado como sustituto de esta especia, su consumo puede ocasionar efectos adversos. Por eso, no se recomienda ingerirlos sin orientación especializada, especialmente en el caso de los niños.

En algunas regiones de América del Sur, la resina del árbol se ha utilizado tradicionalmente como goma de mascar y en preparaciones para la higiene bucal. También se han aprovechado distintas partes de la planta para obtener tintes naturales: las hojas, las ramas y la corteza pueden aportar tonalidades amarillentas empleadas en el teñido de tejidos.

Otro de sus usos tradicionales está relacionado con el control de insectos. Los aceites esenciales extraídos de sus hojas y frutos han mostrado actividad repelente en determinados estudios, aunque esto no significa que cualquier preparación casera de la planta sea eficaz o segura para ese propósito.

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